Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei! Max Verstappen a intrat în istorie după ce a terminat pe 3

ProTV.md, 10 noiembrie 2025 11:10

Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei! Max Verstappen a intrat în istorie după ce a terminat pe 3

Acum 15 minute
11:20
Tragic. Un bărbat - lovit mortal de o mașină, la Orhei. Detaliile poliției
11:20
Șoferii de taxi, sancționați de Serviciul Fiscal de Stat. Ce nereguli au depistat ANTA și INSP, după ce au efectuat mai multe controale în capitală
11:20
Inter - Lazio 2-0 » Chivu îl învinge pe Sarri și „nerazzurrii” sunt lideri în Serie A!
11:20
Marco Bezzecchi (Aprilia), de pe altă planetă! Italianul a câştigat Marele Premiu al Portugaliei
11:20
Fotbal: Lewandowski a reușit un hat-trick pentru FC Barcelona în meciul cu Celta Vigo (4-2)
Acum 30 minute
11:10
Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei! Max Verstappen a intrat în istorie după ce a terminat pe 3
11:10
Manchester City, prima victorie cu Liverpool după mai bine de doi ani! "Cormoranii" au ajuns pe 8 în clasamentul din Premier League
Acum o oră
11:00
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
11:00
Conducerea BBC a demisionat, după scandalul privind editarea unui discurs al lui Donald Trump
10:50
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
10:40
Șoferii moldoveni care tranzitează sau vor să călătorească în Bulgaria vor achita amenzile pe loc. Ce spun responsabilii
10:40
Alexander Zverev salvează 3 mingi de set și îl învinge pe Shelton la debut, la Turneul Campionilor. Sascha, statistică impresionantă la Torino
Acum 2 ore
09:50
Peste 65 de șoferi din țară - prinși băuți la volan în acest weekend. Ce alte încălcări au depistat polițiștii
09:40
Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mihai Popșoi: „Este o onoare, dar și o mare responsabilitate" - VIDEO
Acum 4 ore
09:30
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în toată țara. Două accidente rutiere s-au produs la Ialoveni - VIDEO
08:50
Raportorii Comisiei de la Veneția - așteptați la Chișinău: Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate
08:30
După trei săptămâni petrecute în închisoare, Nicolas Sarkozy cere să fie eliberat. Decizia, așteptată azi
08:20
Zelenski: „De ce ar trebui să-mi fie frică de Trump?”. Dezvăluiri despre întâlnirea cu liderul american
08:20
Accident feroviar grav, în Slovacia. Mai mulți pasageri răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit
08:10
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 10 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.11.2025
Acum 24 ore
21:40
La sute kilometri distanță, rivalul, Cristiano Ronaldo continuă și el să bată goluri meci după meci - VIDEO
21:40
După ce a fost criticat de nenumărate ori de Donald Trump, Joe Biden a venit cu un răspuns dur. Fostul președinte a avut un mesaj plin de furie la adresa actualului lider american - VIDEO
21:40
„Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”. Imagini cu Ahmad al-Sharaa jucându-se baschet cu doi ofițeri ai armatei americane - VIDEO
21:30
Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka și s-a încoronat regină la Turneul Campioanelor - VIDEO
21:30
Novak Djokovic a cucerit al 101-lea titlu al carierei. Sârbul s-a încoronat rege la Atena - VIDEO
21:20
În prima zi de la Turneul Campionilor nu se vor juca două meciuri din aceeași grupă, ci câte unul din fiecare grupă - VIDEO
21:10
După incendiul care a mistuit mansarda blocului de locuit din Durlești, imobilul n-a mai fost reconectat la gaz. Oamenii, nevoiți să îndure frigul din apartamente pentru că nu au căldură - VIDEO
20:50
Poate vedea doar 10 la sută, dar mereu a simțit sută la sută care este direcția lui prin viață. Povestea lui Artiom Kenibasov, moldoveanul care a studiat programare la București, iar acum este șef de echipă la o companie din Olanda - VIDEO
20:20
Este stare de urgență în Filipine din cauza unui taifun care a început să lovească arhipelagul. Sute de mii de oameni au fost evacuați din zonele cu risc ridicat - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.11.2025
20:10
Lando Norris a pornit primul în Marele Premiu al Braziliei, în timp ce Max Verstappen a avut parte de o dramă totală în calificări
20:00
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova: Un tânăr ar fi luat arma tatălui său ca să i-o arate unui prieten. Cu ce alte detalii vine poliția - VIDEO
20:00
Campioana Elena Rybakina a fost protagonista unui moment controversat, refuzând să apară în poza oficială alături de reprezentanta WTA - VIDEO
19:50
Ucraina se află în beznă, după ce atacurile ruseşti din ultimele zile au paralizat sistemul energetic al ţării - VIDEO
19:40
Nicio persoană nu a fost pedepsită după 5 luni de la producerea incendiului la mansarda blocului de locuit din Durlești. CNA și Procuratura spun că încă investighează cazul prin prisma mai multor infracțiuni - VIDEO
19:30
Rapid București a obținut o victorie importantă pe teren propriu, învingând-o pe FC Argeș cu 2 la 0
19:20
Bătălia pentru orașul Pokrovsk pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea - VIDEO
19:20
Larry, cel mai faimos motan din Marea Britanie și celebru în toată lumea, va deveni vedeta unui film documentar - VIDEO
19:10
Lionel Messi a reușit două goluri și două assist-uri în meciul, iar echipa sa se califică în sferturi în cupa MLS - VIDEO
18:50
Cod galben de ceață, emis de meteorologi. Până când va fi valabil
18:30
Bayern Munchen a ratat egalarea recordului stabilit de bavarezi în sezonul 2015/2016 sub comanda antrenorului Pep Guardiola - VIDEO
18:30
Planificări, rapoarte, cereri și registre de evidență pe care trebuie să le întocmească profesorii le răpesc timpul pentru elevi. Ce spune Ministerul Educației despre birocrația din școli - VIDEO
17:30
Atenție, șoferi. S-a format ceață pe mai multe șosele din țară. Recomandările poliției
17:30
Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună
16:50
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova: Un tânăr ar fi luat arma tatălui său ca să i-o arate unui prieten. Cu ce alte detalii vine poliția
16:10
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova. Poliția: Un tânăr a luat arma tatălui său pentru a-i arăta unui prieten și a tras focuri
15:20
Cutremur de 6,8 în Japonia, a fost emisă alertă de tsunami
15:10
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Mai multe ştiri
