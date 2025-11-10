Aproape 400 de mii de moldoveni s-au înregistrat pentru a primi compensații la căldură. Ce urmează

08:20

Senatorii din Statele Unite au ajuns la un acord menit să încheie blocajul bugetar care a paralizat o parte dintre serviciile publice ale țării timp de 40 de zile, cea mai lungă perioadă de acest fel din istorie, informează presa americană, citată de News.ro. Republicanii și democrații din Senat au convenit asupra unui acord provizoriu […]