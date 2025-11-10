/FOTO/ Polițiștii au depistat un pistol cu permis expirat și substanțe interzise în urma mai multor percheziții
TV Nord, 10 noiembrie 2025 11:10
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Ocnița au desfășurat mai multe acțiuni procesual-penale, în baza autorizărilor emise de instanțele de judecată, vizând cauze contravenționale aflate în gestiune. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul unui bărbat de 42 de ani din raionul Ocnița, oamenii legii au descoperit un pistol de model „Baikal 442", calibrul 9×18 […]
• • •
Acum 10 minute
11:20
Peste 390.000 de cetățeni s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md pentru ajutor la facturi # TV Nord
Peste 391.000 de cetățeni din Republica Moldova s-au înregistrat pe platforma guvernamentală compensatii.gov.md pentru a beneficia de ajutor la plata facturilor pentru energie. Potrivit datelor oficiale, 391.229 de persoane au depus deja cererea pentru compensații, dintre care 200.989 au fost asistate de registratori, inclusiv asistenți sociali și specialiști ai Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor […]
Acum 30 minute
11:10
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Ocnița au desfășurat mai multe acțiuni procesual-penale, în baza autorizărilor emise de instanțele de judecată, vizând cauze contravenționale aflate în gestiune. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul unui bărbat de 42 de ani din raionul Ocnița, oamenii legii au descoperit un pistol de model „Baikal 442", calibrul 9×18 […]
Acum 2 ore
10:30
Pe parcursul weekendului, echipajele Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) au desfășurat mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în nordul țării și în capitală, intervenind prompt în situații care puteau pune în pericol liniștea comunității. Primul caz a fost înregistrat pe strada Dimitrie Cantemir din satul Elizaveta, municipiul Bălți, unde un echipaj mixt […]
10:10
Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe 14 noiembrie 2025, în cadrul unei ceremonii oficiale ce va avea loc la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, care a subliniat că acest moment reprezintă o onoare și o mare responsabilitate pentru țara noastră. „Mandatul Republicii Moldova […]
10:00
/FOTO/ Descoperire arheologică la Chișcăreni: figurină a culturii Cucuteni, găsită de doi elevi # TV Nord
O descoperire arheologică remarcabilă a fost realizată în satul Chișcăreni, raionul Sîngerei, de către doi elevi ai Liceului Teoretic „Nicolae Casso" – Chițanu Arsenie, elev în clasa a VI-a, și Chițanu Arina, elevă în clasa a IV-a. Cei doi copii au descoperit, pe teritoriul localității, o figurină antropomorfă aparținând culturii Cucuteni, una dintre cele mai […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției a realizat extrădarea lui Hassan Toper, cetățean al Republicii Turcia, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit anchetei, Toper a jucat un rol esențial în organizarea și coordonarea asasinării liderului unei grupări criminale active […]
17:40
/VIDEO/ Ministerul Muncii și Protecției Sociale a inițiat o anchetă de serviciu dupa un abuz produs la un centru de plasament din nordul țării # TV Nord
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a inițiat o anchetă de serviciu în cazul de abuz înregistrat într-un centru de plasament din nordul țării. Unde o fetiță de șapte ani ar fi fost violată de un minor de 12 ani. Totul s-a întâmplat acum 2 săptămâni, într-un centru de plasament din nordul țării. DIANA BLĂNARU, șefa […]
17:30
/VIDEO/ Construcția drumului de pe strada Dovator din Bălți, suspendată temporar. Șantierul s-a transformat într-un lac după ploile de toamnă # TV Nord
Construcția unui nou drum pe strada Dovator din municipiul Bălți a fost suspendată temporar. Lucrările au fost oprite după ce ploile abundente din toamnă au inundat șantierul, iar în locul viitoarei artere rutiere s-a format un adevărat iaz. Șoferii care trec zilnic prin zonă privesc situația cu speranță și scepticism. „Să sperăm, să sperăm, poate […]
17:20
Bărbatul care și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul, condamnat la 6 ani de închisoare # TV Nord
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a trimis în judecată cazul unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025. Prin sentința de astăzi, 7 noiembrie 2025 – bărbatul a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Cauza a fost examinată în procedură simplificată, bărbatul recunoscând vina pentru […]
15:50
Un tur moto prin Europa trece adesea prin țări cu sisteme diferite de plată: „viniete" temporare (autocolante sau electronice), sectoare cu taxare pe distanță (autostrăzi cu taxă/concesionate, cu bariere sau recunoaștere electronică), poduri și tuneluri cu plată, precum și sisteme de plată automată (plată online, dispozitive precum Via Verde, Telepass etc.).Important: regulile și tarifele depind […]
15:10
Descoperire șocantă după un accident pe o autostradă din România. Un bărbat își transporta mama moartă în Germania # TV Nord
Poliţiştii care au intervenit pentru a face cercetarea la locul unui accident rutier produs vineri pe autostrada A2, în judeţul Călăraşi, au constatat că în unul dintre autovehiculele implicate se afla o persoană decedată, scrie protv.ro Femeia este mama şoferului, pe care bărbatul o transporta pe bancheta din spate. Necropsia a arătat că femeia murise […]
14:20
Republica Moldova intenționează să cumpere depozitul de combustibil de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat în gestiunea companiei „Lukoil". În două săptămâni, aceasta ar putea intra în incapacitate de funcționare din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a menționat că oferta de achiziție a fost deja […]
13:20
Șase migranți morți într-un accident rutier grav în Bulgaria. Șoferul, un cetățean român, a fost reținut # TV Nord
Un accident tragic a avut loc în apropierea orașului Burgas, Bulgaria, unde o mașină înmatriculată în România, condusă de un cetățean român, s-a prăbușit într-un lac în timpul unei urmăriri cu poliția. În vehiculul de tip Skoda se aflau zece persoane — șase dintre ele, migranți, au murit pe loc, iar alte patru, inclusiv șoferul, […]
13:10
Dorin Damir, președintele Federației de Arte Marțiale „FEA" și finul lui Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat din izolator. Acesta are interdicție de a părăsi țara timp de 60 de zile, Informația a fost oferită pentru TV8 de către purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, scrie TV8.md Procurorii […]
12:30
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere „Otaci–Moghilev-Podolsk" au demonstrat integritate și profesionalism, denunțând un act de corupere comis de un cetățean străin. Incidentul s-a produs pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când un cetățean ucrainean de 44 de ani a încercat să ofere o sumă de bani polițistului de frontieră pentru a-i […]
12:10
Polițiștii din municipiul Bălți desfășoară acțiuni de căutare a unei femei de 70 de ani, care în dimineața zilei de 5 noiembrie, în jurul orei 04:00, a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Semnalmente: Dacă aveți informații care pot ajuta la găsirea femeii, anunțați imediat Poliția la numerele: 069889914, […]
11:50
Procesul de înregistrare a cererilor pentru acordarea compensațiilor la energie continuă într-un ritm activ. În ultimele 24 de ore, peste 62 000 de familii au depus cereri pe platforma compensatii.gov.md, iar numărul total al gospodăriilor înregistrate a depășit 303 000. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, 164 047 de cereri au fost completate cu ajutorul […]
11:40
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, a venit cu o reacție oficială după ce în presa din România au apărut informații privind o anchetă penală care vizează presupuse diplome false de rezidențiat eliberate unor medici moldoveni. Într-un comunicat public, Ceban a declarat că, în perioada în care deținea funcția de rector al Universității de […]
11:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost primită oficial la sediul Parlamentului Republicii Moldova, unde a fost întâmpinată de Igor Grosu. Vizita sa are loc într-un moment-cheie pentru parcursul european al țării și subliniază sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru reformele și direcția pro-europeană asumate de autoritățile de la Chișinău. În cadrul programului, Roberta Metsola […]
10:20
Grup infracțional destructurat în Penitenciarul nr. 18-Brănești: bani colectați pentru „fondul” organizației criminale „Kitaeț” # TV Nord
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești – Oficiul Leova, angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai DDS „Pantera", au destructurat un grup infracțional format din deținuți care colectau bani pentru susținerea organizației criminale conduse de așa-numitul „hoț în lege" Kitaeț. În cadrul investigațiilor, […]
09:30
/FOTO/ Uzbekistanul găzduiește Conferința Generală a UNESCO: Samarkandul în centrul dialogului cultural global # TV Nord
În perioada 30 octombrie – 13 noiembrie, orașul antic Samarkand, o bijuterie a Drumului Mătăsii și sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO — găzduiește Conferința Generală UNESCO, care reunește reprezentanți din aproape 200 de state membre. Republica Moldova este reprezentată de către Iana Stanțieru, care reprezintă Federația Europeană și Nord-Americană a cluburilor și asociațiilor pentru […]
09:00
Un operator economic va achita aproape 3,9 milioane de lei la bugetul de stat, după un control al Serviciului Vamal # TV Nord
Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane de lei la bugetul de stat, în urma unei decizii de regularizare emise de Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Potrivit instituției, măsura a fost dispusă după efectuarea unui control ulterior al activității companiei, realizat în baza analizei de risc. Verificările au vizat corectitudinea declarării valorii în vamă […]
08:10
O fată de 13 ani, care nu s-a mai întors acasă de la școală, a fost găsită fără suflare în șahta liftului fostului Hotel „Național", o clădire abandonată din centrul orașului. Potrivit surselor pulsmedia.md, mama minorei a alertat poliția în jurul orei 20:00, după ce a constatat că fiica sa nu a revenit acasă, deși […]
6 noiembrie 2025
19:00
/VIDEO/ Î.M „APROVIZIONARE” nu-și va putea efectua activitatea principală. Cum s-a ajuns la un asemenea scenariu # TV Nord
După „DRCD" și Întreprinderea Municipală „Aprovizionare" a rămas fără bani municipali. Întreprinderea nu va putea participa la licitația care va prevedea organizarea alimentației elevilor din instituțiile de învățământ din Bălți pentru 2026, deoarece nu dispune de suma de puțin peste 435 000 de lei, adică un 1% din suma contractului, pe care trebuie să o […]
17:40
Apple va plăti aproximativ 1 miliard de dolari anual pentru a folosi tehnologia de inteligență artificială Gemini, dezvoltată de Google, într-un parteneriat care vizează modernizarea asistentului său vocal Siri. Modelul personalizat Gemini, cu 1,2 trilioane de parametri, va depăși semnificativ capacitatea actualelor modele Apple, care se ridică la 150 de miliarde de parametri, și va […]
16:00
Un fost paznic al muzeului și influencer pe rețele sociale, printre suspecții jafului spectaculos de la Luvru # TV Nord
Unul dintre cei patru bărbați arestați pentru jaful de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru ar fi un influencer pasionat de motociclete, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de Doudou Cross Bitume, scrie adevărul.ro Suspectul, identificat oficial ca Abdoulaye N., în vârstă de 39 de ani, s-a născut și a crescut în […]
15:10
Profesori din RM, victime ale unei scheme prin care industria tutunului a încercat să manipuleze consultările publice la nivel european # TV Nord
Un exercițiu democratic de consultare publică s-a transformat într-un scandal de integritate în Republica Moldova. Mai mulți profesori de la două universități spun că li s-a folosit abuziv identitatea de către persoane necunoscute care ar fi publicat pe site-ul Comisiei Europene poziții favorizante industriei tutunului, se arată într-un material elaborat de către sănătateinfo.md S-a întâmplat […]
14:40
Cătina, supranumită și „ginsengul românesc", este unul dintre cele mai valoroase daruri ale naturii.
14:30
Destructurarea unei grupări de trafic de droguri în Chișinău: doi tineri, reținuți în flagrant cu marijuana # TV Nord
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, au destructurat activitatea unei grupări criminale specializate în comercializarea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul capitalei. Pe parcursul a două luni de investigații, oamenii legii au stabilit că doi bărbați de 20 și 25 de ani, […] Acest articol Destructurarea unei grupări de trafic de droguri în Chișinău: doi tineri, reținuți în flagrant cu marijuana a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Doi bărbați, dintre care un fost polițist, condamnați la 8 ani de închisoare pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale # TV Nord
Doi bărbați, cu vârste de 27 și 30 de ani, au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare și amendați cu 100.000 de lei fiecare, după ce au fost găsiți vinovați de șantaj și uzurpare de calități oficiale. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, în urma unei investigații desfășurate de Procuratura municipiului […] Acest articol Doi bărbați, dintre care un fost polițist, condamnați la 8 ani de închisoare pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Cinci persoane, inclusiv lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani # TV Nord
Cinci persoane, printre care și lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute de procurorii pentru cauze speciale și polițiștii Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul unui dosar penal ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Potrivit oamenilor legii, perchezițiile au fost desfășurate în această dimineață, 6 noiembrie, în cadrul a 28 de locații […] Acest articol Cinci persoane, inclusiv lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Șofer în stare de ebrietate, oprit de carabinieri la Bălți. Autoturismul a fost transportat la parcarea specială # TV Nord
Un tânăr de 22 de ani a fost depistat conducând în stare de ebrietate pe străzile municipiului Bălți, fiind oprit la timp de un echipaj mixt format din carabinierii Direcției regionale „Nord” și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți. Potrivit informațiilor, în noaptea trecută, echipajul aflat în serviciul de reacționare operativă a observat […] Acest articol Șofer în stare de ebrietate, oprit de carabinieri la Bălți. Autoturismul a fost transportat la parcarea specială a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Poliția de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub conducerea Procuraturii Cahul, a anunțat destructurarea unui grup criminal organizat specializat în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor afro-asiatici spre România. Potrivit anchetei, gruparea era formată din cetățeni moldoveni și străini care acționau coordonat, fiecare având un rol bine stabilit. Trei dintre membri aveau misiunea de a […] Acest articol Grup criminal destructurat – migrație ilegală organizată la frontiera moldo-română a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Accident grav pe traseul M5: doi morți și trei persoane, printre care doi copii, transportate la spital # TV Nord
Un accident rutier grav s-a produs aseară 5 noiembrie, pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, raionul Strășeni. Potrivit datelor preliminare oferite de poliție, o femeie de 38 de ani, aflată la volanul unui automobil Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei, de 35 de ani, și fiul lor, de 8 ani, ar […] Acest articol Accident grav pe traseul M5: doi morți și trei persoane, printre care doi copii, transportate la spital a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Un grav accident rutier s-a produs ieri, 5 noiembrie 2025, pe traseul R-8/1 Otaci–Dondușeni, în raionul Ocnița. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliția din Ocnița, un automobil de model Toyota Avensis a derapat de pe carosabil și s-a tamponat violent într-un copac de pe marginea drumului. În urma impactului, șoferul, un bărbat de 36 de […] Acest articol Grav accident la Ocnița: un bărbat a decedat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Pe 6 noiembrie, cerul va fi predominant noros, iar vremea se va menține fără precipitații. Meteorologii anunță posibilitatea formării ceții în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile vor urca până la +15°C pe parcursul zilei, în timp ce noaptea vor coborî până la +6°C. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +13 grade, iar noaptea […] Acest articol /METEO/ Cer noros și ceață. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
5 noiembrie 2025
17:20
/VIDEO/ Noi detalii în cazul preotului Constantin Turtureanu. Cei care l-au agresat pe preotul din Grinăuți, între regrete și tăcere # TV Nord
„Vă puteți apropia de noi două minute? Nu nu.” După mai multe luni de la altercațiile violente din curtea bisericii din Grinăuți, care au dus la rănirea preotului Constantin Turtureanu și a familiei sale, reporterii TV Nord au reușit să vorbească cu mai mulți oameni implicați în dosar. În timp ce unii dintre cei acuzați […] Acest articol /VIDEO/ Noi detalii în cazul preotului Constantin Turtureanu. Cei care l-au agresat pe preotul din Grinăuți, între regrete și tăcere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Atac intenționat în Franța: un bărbat a lovit cu mașina mai mulți pietoni strigând „Allah Akbar” # TV Nord
Un incident grav s-a produs miercuri dimineață, 5 noiembrie, în localitatea Saint-Pierre-d’Oléron, situată pe insula Charente-Maritime, în vestul Franței. Un bărbat de 35 de ani a fost reținut după ce a intrat intenționat cu mașina în mai mulți pietoni, strigând „Allah Akbar!”, potrivit publicației Le Figaro. În total, zece persoane au fost lovite, dintre care […] Acest articol Atac intenționat în Franța: un bărbat a lovit cu mașina mai mulți pietoni strigând „Allah Akbar” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Accident rutier în raionul Drochia: un camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat lângă satul Miciurin # TV Nord
Un accident rutier s-a produs în raionul Drochia, în apropierea satului Miciurin, unde remorca unui camion s-a răsturnat pe marginea drumului. Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost raportate victime, însă traficul în zonă a fost parțial îngreunat pentru mai mult timp. La fața locului au intervenit polițiștii și serviciul de evacuare, care […] Acest articol Accident rutier în raionul Drochia: un camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat lângă satul Miciurin a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Elevii și studenții din Republica Moldova vor putea studia limba chineză în condiții mai avantajoase # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză, privind predarea limbii chineze în instituțiile de învățământ din țara noastră. Acordul oferă elevilor și studenților moldoveni mai multe oportunități de a studia limba și cultura chineză, prin: „Semnarea acestui Acord […] Acest articol Elevii și studenții din Republica Moldova vor putea studia limba chineză în condiții mai avantajoase a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
Un bărbat de 44 de ani din raionul Ialoveni a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru violență în familie soldată cu moartea concubinei sale. Potrivit Procuraturii raionului Ialoveni, crima a avut loc în decembrie 2024, când inculpatul, aflat în stare de ebrietate, și-a agresat concubina și i-a aplicat un cuțit în brațul stâng. […] Acest articol Și-a înjunghiat concubina, iar femeia a murit – condamnat la 14 ani de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Trei persoane condamnate la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău # TV Nord
Instanța de judecată a pronunțat recent sentințe de condamnare pentru trei persoane – un bărbat de 37 de ani și doi tineri, de 19 și 20 de ani – implicate într-o rețea de producere, transportare și distribuire a drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova. Cazurile au fost instrumentate de Procuratura municipiului […] Acest articol Trei persoane condamnate la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Percheziții într-un dosar privind diplome de absolvire a rezidențiatului obținute de medici din Republica Moldova # TV Nord
Mai mulți medici din România sunt suspectați că au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, deși studiile de rezidențiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie, nu ar fi avut loc în realitate, în condițiile in care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenți se aflau în România, unde erau […] Acest articol Percheziții într-un dosar privind diplome de absolvire a rezidențiatului obținute de medici din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
/FOTO/ Kremlinul a publicat în 2025 cel puțin cinci înregistrări video pre-înregistrate cu Vladimir Putin. „Conservele” au apărut de ziua Alinei Kabaeva și înaintea întâlnirii cu Steve Witkoff # TV Nord
Între 17 și 24 februarie 2025, în biroul lui Vladimir Putin din Palatul Senatului al Kremlinului au avut loc modificări aparent minore, dar vizibile la o analiză atentă. Pe rafturile cu cărți din spatele președintelui care apar uneori în cadru în timpul filmărilor oficiale a fost schimbată ordinea volumelor: au apărut noi titluri, iar Constituția […] Acest articol /FOTO/ Kremlinul a publicat în 2025 cel puțin cinci înregistrări video pre-înregistrate cu Vladimir Putin. „Conservele” au apărut de ziua Alinei Kabaeva și înaintea întâlnirii cu Steve Witkoff a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Percheziții matinale la Dorin Damir și Octavian Orheianu: anchetă pentru evaziune fiscală și preluarea afacerii Pro Imobil # TV Nord
În dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie, oamenii legii desfășoară mai multe percheziții care îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu, în cadrul a două dosare penale privind evaziune fiscală și preluarea ilegală a companiei Pro Imobil, potrivit surselor citate de Ziarul de Gardă. Operațiunile sunt efectuate de Inspectoratul Național de Investigații (INI) și […] Acest articol Percheziții matinale la Dorin Damir și Octavian Orheianu: anchetă pentru evaziune fiscală și preluarea afacerii Pro Imobil a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
/FOTO/ Lansarea proiectului transfrontalier „FLOOD RESCUE – Pregătire comună pentru salvarea de vieți în caz de inundații” # TV Nord
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Republicii Moldova, în calitate de partener lider, a dat startul proiectului ROMD00074 – FLOOD RESCUE, dedicat consolidării capacităților de intervenție în caz de inundații în zona transfrontalieră România–Republica Moldova. Conferința de deschidere a avut loc pe 4 noiembrie 2025, în municipiul Botoșani, fiind organizată de Inspectoratul pentru […] Acest articol /FOTO/ Lansarea proiectului transfrontalier „FLOOD RESCUE – Pregătire comună pentru salvarea de vieți în caz de inundații” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața marți, 4 noiembrie, în urma prăbușirii unui avion de marfă pe pista Aeroportului Internațional Louisville, în statul Kentucky, SUA. Aeronava, operată de compania de curierat UPS, a luat foc la decolare, provocând o explozie puternică și distrugând mai multe clădiri din apropiere, transmite BBC. Potrivit autorităților americane, numărul […] Acest articol ragedie în SUA: Cel puțin șapte morți după prăbușirea unui avion de marfă în Kentucky a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
4 noiembrie 2025
18:00
/VIDEO/ De ce să aprindeți farurile în timpul zilei? Poliția din Bălți le reamintește șoferilor regulile de circulație pe timp de iarnă # TV Nord
Începând de la 1 noiembrie până pe 31 martie inclusiv, toți șoferii din Republica Moldova sunt obligați să se deplaseze pe timp de zi cu lumina de întâlnire pornită. Pentru unii a devenit un obicei, alții recunosc că uită să o aprindă. „Din anul 67 sunt la volan, în Uniunea Sovietică nu era așa. Atunci […] Acest articol /VIDEO/ De ce să aprindeți farurile în timpul zilei? Poliția din Bălți le reamintește șoferilor regulile de circulație pe timp de iarnă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
/VIDEO/ Mai mult timp pentru rapoarte decât pentru copii. Lupta profesorilor cu birocrația # TV Nord
În timp ce elevii pleacă acasă, în multe școli din Moldova lumina din cancelarie rămâne aprinsă până târziu. Printre teancuri de hârtii, planuri și fișe de evaluare, profesorii continuă să muncească — nu la lecții, ci la documente. Deși vocația lor este să predea, tot mai mulți dascăli spun că birocrația le fură timpul și […] Acest articol /VIDEO/ Mai mult timp pentru rapoarte decât pentru copii. Lupta profesorilor cu birocrația a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Minor de 16 ani, filmat conducând agresiv o motocicletă neînmatriculată la Drochia. Poliția s-a autosesizat # TV Nord
Inspectoratul General al Poliției a venit cu detalii privind imaginile video apărute pe rețelele sociale, în care un tânăr aflat la ghidonul unei motociclete manifesta un comportament agresiv în trafic. Incidentul a avut loc pe 2 noiembrie, în localitatea Drochia, raionul Drochia. În urma verificărilor, s-a stabilit că persoana aflată la ghidon este un minor […] Acest articol Minor de 16 ani, filmat conducând agresiv o motocicletă neînmatriculată la Drochia. Poliția s-a autosesizat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
