/FOTO/ Polițiștii au depistat un pistol cu permis expirat și substanțe interzise în urma mai multor percheziții

Începând de la 1 noiembrie până pe 31 martie inclusiv, toți șoferii din Republica Moldova sunt obligați să se deplaseze pe timp de zi cu lumina de întâlnire pornită. Pentru unii a devenit un obicei, alții recunosc că uită să o aprindă. „Din anul 67 sunt la volan, în Uniunea Sovietică nu era așa. Atunci […]