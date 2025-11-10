Republica Moldova va construi trei noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina

10:20

Seara de miercuri a adus o imagine mai puțin obișnuită în politica moldovenească. Deputați, miniștri și premierul Alexandru Munteanu au participat la o cină caritabilă organizată de „The Moldova Project”, unde s-au colectat fonduri pentru peste 1000 de copii din 42 de localități ale țării. Evenimentul a fost marcat de un gest care a atras …