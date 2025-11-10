Listă de rezervă cu zeci de absolvenți? INJ: Sunt persoane care așteaptă ani de zile concursuri pentru a ajunge judecători sau procurori

Listă de rezervă cu zeci de absolvenți? INJ: Sunt persoane care așteaptă ani de zile concursuri pentru a ajunge judecători sau procurori

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md