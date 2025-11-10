Ministerul Afacerilor Externe: Denunțarea acordului CSI nu schimbă regimul fără vize al Moldovei cu Rusia

09:15

Noul guvern moldovean intenționează să pună accentul pe dezvoltarea economică. Cel puțin, acest lucru reiese din unele dintre declarațiile făcute până acum. Cu toate acestea, atunci când vorbim în mod specific despre dezvoltarea economică, este oportun să ne întrebăm și ce model va fi ales. Exemplele de țări și regiuni dezvoltate economic ne permit să identificăm mai multe opțiuni posibile.