Nereguli în activitatea taximetriștilor: au fost aplicate amenzi de mii de lei și ridicate plăcuțe de înmatriculare
Moldpres, 10 noiembrie 2025 10:10
Mai mulți contribuabili care prestează servicii de taxi au fost supuși controalelor, iar ca rezultat, au fost depistate nereguli și aplicate amenzi, informează MOLDPRES.Controalele au fost efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, în comun cu angajații Agenției Naț...
• • •
Acum 10 minute
10:20
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina: Dorin Junghietu: „Energia este o garanție a libertății și un pilon al securității” # Moldpres
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina. Acesta sunt proiectele Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz. Ele vor consolida conectivitatea regională și vor permite integrarea ...
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:50
Serviciul Vamal a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat 844,7 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 3 - 9 noiembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășește limit...
09:40
Pe traseele din țară se circulă în condiții de ceață, iar vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri. În acest context, drumarii îndeamnă șoferii să circule cu atenție, informează MOLDPRES.Administrația Națională a Drumurilor atenționea...
09:30
Peste 4100 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști pe parcursul zilelor de odihnă în întreaga țară, transmite MOLDPRES.Cel mai multe nereguli vizează depășirea vitezei, în acest sens fiind ...
Acum 2 ore
09:20
VIDEO // Republica Moldova va prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Moldpres
Republica Moldova va prelua, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul va include un calendar amplu de evenimente, iar încheierea Președinției va fi marcată de Sesiunea Ministerială de la Chișinău, pe 15 mai 2026, la care...
09:10
Leul moldovenesc începe săptămâna curentă cu apreciere față de euro și dolar, potrivit cotațiilor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu doi bani și costă 19 lei...
09:10
Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunţat guvernul de la Bratislava, potrivit AFP, preluată de AGERPRES și MOLDPRES.Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri, care circulau ...
08:30
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Membrii delegației vor discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcție...
Acum 4 ore
08:20
Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale ţării de 40 de zile, un record, informează presa din SUA., citată de news.ro și MOLDPRES.Reprezentanţii republicani şi democraţi au a...
Acum 24 ore
19:00
Rămăşiţele pământeşti ale ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, vor fi înhumate la Iași # Moldpres
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus duminică, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui României, Nicuşor Dan, transmite MOLDPRES cu referire la ...
17:40
Inspectoratul General al Poliției informează că, în mai multe zone ale Republicii Moldova, se înregistrează ceață densă și ploi slabe, fenomene care reduc semnificativ vizibilitatea în trafic, transmite MOLDPRES.Polițiștii îndeamnă conducăt...
15:50
Ucraina ar putea rămâne fără energie electrică până la 16 ore pe zi după atacurile ruseşti # Moldpres
Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a declarat operatorul de stat Ukrenergo, după ce atacurile ruseşti care au vizat infrastructura energetică au redus capacitatea de ge...
15:40
BTA: Bulgaria formează primii arbitri certificați în gimnastică pentru sportivii cu sindrom Down # Moldpres
Bulgaria a devenit prima țară din lume care găzduiește un curs internațional specializat pentru certificarea arbitrilor în gimnastica artistică și ritmică, destinat sportivilor cu sindrom Down, transmite BTA.Cursul a pregătit primii arbitri licențiați care au...
13:40
Republica Moldova se află în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism), transmite MOLDPRES.Datele indică o creștere de 62%...
11:40
Mai mult de 1.400 de zboruri interne și internaționale au fost anulate sâmbătă în Statele Unite, ca urmare a shoutdown-ului guvernamental, care a început pe 1 octombrie, transmite BBC. În paralel, aproximativ 6.000 de curse au înregistrat î...
11:10
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, subliniind că rolul acestora este esențial în dezvoltarea societății și modernizarea țării, transmite MOLDPRES.„Tinerii din Repub...
10:50
China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite de galiu, germaniu și antimoniu - metale rare cruciale pentru industria modernă -, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două țări, relatează AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES...
10:40
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit, sâmbătă dimineață, conform nivelului sporit de alertă, pentru stingerea unui incendiu produs la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul...
Ieri
10:10
Rusia și-a schimbat radical modul de a purta războiul în Ucraina, trecând la o fază caracterizată de inovație operațională, agresivitate crescută și abandonarea tiparelor tradiționale de luptă, potrivit mai multor analize internaționale citate de HuffPost ...
10:10
Stoltenberg: NATO nu a închis spațiul aerian al Ucrainei de teama unui război direct cu Rusia # Moldpres
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Alianța Nord-Atlantică a refuzat cererea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a închide spațiul aerian al Ucrainei după declanșarea invaziei ruse din februarie 2022, de teama izbucnirii unui co...
08:50
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit și în această săptămână mai multe vizite de informare, organizate în spiritul transparenței și al dialogului cu publicul. Oaspeți din țară și de peste hotare au venit să afle cum funcționează instituția le...
8 noiembrie 2025
19:50
Toate termocentralele companiei „Centrenergo” din Ucraina au fost scoase din funcțiune după atacurile rusești # Moldpres
Toate termocentralele („ТЭС”) companiei de stat ucrainene „Centrenergo” au încetat să mai producă energie electrică în urma unui atac aerian masiv efectuat de forțele ruse în noaptea de vineri spre sâmbătă, 8 noiembrie, a a...
17:00
Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluată. Se atestă flux sporit de călători și mijloace de transport # Moldpres
Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul t...
15:50
Ministerul Afacerilor Externe a venit astăzi cu precizări cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize, menționând că, călătoriile dintre Republica Moldova și Federația Rusă nu vor fi afectate, întrucât există un acord bila...
14:30
BTA: Președintele Organizației Meteorologice Mondiale, Al Mandous: Institutul Antarctic Bulgar stabilește un standard pentru colaborarea științifică globală # Moldpres
Colaborarea cu Institutul Antarctic Bulgar este un exemplu despre cum țările își pot uni forțele pentru a face față provocărilor globale, a declarat pentru BTA, sâmbătă, Abdulla Al Mandous, președintele Organizației Meteorologice Mondiale și directorul gen...
13:30
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice # Moldpres
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, la această oră, posturile vamale moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte puncte de trecere circulația este limitată. Potrivit instituției, partea ucraineană nu poate ac...
13:20
Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud de la sfârşitul acestei luni, din cauza a ceea ce el a numit „încălcări ale drepturilor omului” care au loc...
12:00
De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare # Moldpres
De astăzi, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni...
10:50
Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare de peste 4,3 milioane de lei în urma controalelor efectuate # Moldpres
În urma controalelor ulterioare desfășurate în perioada 27 octombrie – 7 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a constatat apariția unor obligații vamale suplimentare în valoare totală de 4,387 milioane de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit instituției, ...
10:30
Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a scris pe X ministrul de Externe ungar Péter Szijjártó, esxpriându-şi recunoştinţa pentru această decizie. Derogarea beste acordată pentur un an, i...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Forțele ruse au vizat din nou infrastructurile energetice din Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă, ceea ce a provocat pene de curent în mai multe regiuni, potrivit France Presse, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Pe cale să cucerească importantul n...
09:50
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o vizită în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru integrare europeană, transmite MOLDPRESLa Chișinău, oficiala europeană va avea între...
09:10
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor învăța limba română în baza unui nou curriculum # Moldpres
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor avea parte de o integrare mai ușoară în școlile din Republica Moldova și vor învăța limba română în baza unui curriculum modern, care a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, info...
7 noiembrie 2025
22:20
Republica Moldova, pentru prima dată în Consiliul Executiv al UNESCO. Cristian Jardan: „O mare responsabilitate și oportunitate pentru a ne promova valorile” # Moldpres
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată în istorie, membru al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025–2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a organizației, desfășurată la Samarkand. „Este o mare r...
21:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru perioada 8–10 noiembrie cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, sâmbătă vremea se va menține fără precipitații, însă în noaptea de duminică sp...
21:20
Hassan Toper, cetățean turc implicat în omorul lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost extrădat, astăzi, autorităților din Republica Turcia, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcției cooperare polițienească inter...
20:30
Cinci procurori ai Procuraturii Anticorupție au fost supuși evaluării externe conform legislației în vigoare. Comisia de evaluare a procurorilor (Completele A și B) i-a audiat vineri, 7 noiembrie, pe Elena Cazacov, Vitalie Codreanu, Anatolie Ciuleacu, Ghennadi Epure ș...
19:10
Planificarea urbană și cea regională, unite prin dialog: eveniment comun ADR Centru – UTM, în ajunul Zilei Mondiale a Urbanismului # Moldpres
În ajunul Zilei Mondiale a Urbanismului, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Facultatea de Urbanism și Arhitectură (FUA) a Universității Tehnice a Moldovei, a organizat evenimentul „De la planificare urbană la planificare regio...
18:50
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit Președint...
18:10
Președinta Maia Sandu, după întrevederea cu Roberta Metsola: „Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere la Chișinău cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Discuțiile s-au axat pe următorii pași ai procesului de aderare, pe alinierea legislației naționale la acquis-ul comunitar și...
18:10
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a anunțat deschiderea perioadei de înscriere pentru Selecția Națională Eurovision Moldova 2026, concursul care va desemna artistul ce va reprezenta Republica Moldova la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, trans...
17:40
Ambasada Republicii Azerbaidjan la Chișinău a organizat o festivitate dedicată marcării a două date importante pentru poporul azer: Ziua Victoriei, celebrată anual pe 8 noiembrie, și Ziua Drapelului de Stat, consemnată pe 9 noiembrie. Evenimentul a reunit oficiali guverna...
17:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va veni, până la finalul acestui an, cu soluții privind problema supraaglomerării în instituțiile de învățământ din capitală. Subiectul va fi analizat în cadrul discuțiilor cu toate părțile inter...
17:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a propus Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) promovarea a trei judecători în urma evaluării externe a integrității. Este vorba despre vicepreședintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi, Andrei Mocanu, candidata...
16:50
AIS MOLDPRES își extinde cooperarea internațională: discuții cu Ambasadorul Greciei privind colaborarea media în Balcani și Europa de Sud-Est # Moldpres
Agenția Informațională de Stat MOLDPRES își propune să își extindă aria de acoperire și vizibilitate prin dezvoltarea cooperării cu instituțiile media din Balcani și Europa de Sud-Est. Subiectul a fost discutat vineri, 7 noiembrie, în cadrul &ici...
15:50
15:50
15:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola: „Transformarea statelor europene este inspirațională și vrem să fim pregătiți pentru aderare până în 2028” # Moldpres
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi, la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care efectuează o vizită oficială la Chișinău.Prim-min...
15:30
Sistemul de apă și canalizare din Vulcănești necesită investiții urgente pentru modernizare și servicii durabile, conform studiului Europolis # Moldpres
Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare din orașul Vulcănești se află într-o stare avansată de uzură și necesită intervenții imediate pentru a asigura servicii sigure, continue și durabile pentru populație. Acestea sunt concluziile din evaluarea reali...
