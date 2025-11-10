CNA a efectuat percheziții și a aplicat sechestre de peste 1,7 milioane de lei în dosare de corupție
SafeNews, 10 noiembrie 2025 10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni în domeniile sale de competență, vizând atât investigarea infracțiunilor, cât și prevenirea corupției. În cadrul unor percheziții desfășurate într-o cauză privind trucarea licitațiilor în sistemul educațional, CNA a efectuat 18 acțiuni investigative. Sunt cercetați penal un angajat al unei direcții municipale de învățământ, conducătorii […] Articolul CNA a efectuat percheziții și a aplicat sechestre de peste 1,7 milioane de lei în dosare de corupție apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
10:20
Statele Unite amână furnizarea de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei # SafeNews
Statele Unite au fost nevoite să amâne furnizarea de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei, scrie Axios, citând Departamentul de Stat. Potrivit unui oficial al ministerului, situația privind închiderea Guvernului – rezolvată parțial între timp – a dus la întârzieri în transferul rachetelor AMRAAM, sistemelor de […] Articolul Statele Unite amână furnizarea de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
10:20
Un bărbat a murit, după ce ar fi fost lovit de un automobil. Tragedia a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie, în jurul orei 18:30, pe o stradă din loalitatea Bulăiești, raionul Orhei, scrie pulsmedia.md. Potrivit poliției, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Dacia, a tamponat un bărbat de […] Articolul Orhei: un pieton și-a pierdut viața într-un accident rutier apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
10:10
CNA a efectuat percheziții și a aplicat sechestre de peste 1,7 milioane de lei în dosare de corupție # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni în domeniile sale de competență, vizând atât investigarea infracțiunilor, cât și prevenirea corupției. În cadrul unor percheziții desfășurate într-o cauză privind trucarea licitațiilor în sistemul educațional, CNA a efectuat 18 acțiuni investigative. Sunt cercetați penal un angajat al unei direcții municipale de învățământ, conducătorii […] Articolul CNA a efectuat percheziții și a aplicat sechestre de peste 1,7 milioane de lei în dosare de corupție apare prima dată în SafeNews.
10:10
Autoritățile ruse au deschis o anchetă penală privind uciderea unui cuplu din Sankt Petersburg, dispărut la începutul lunii octombrie în Emiratele Arabe Unite, după ce mai multe surse media au relatat că au fost răpiți și uciși în urma unei cereri de răscumpărare. Potrivit Comitetului de Investigații al Rusiei, care instrumentează cazurile penale majore, rudele […] Articolul Anchetă în Rusia, după ce un milionar și soția sa au fost găsiți morți într-un deșert apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 10 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
09:30
FOTO // Controale fiscale în Chișinău: mai mulți taximetriști sancționați pentru transport ilicit de persoane # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a desfășurat, în perioada 4–7 noiembrie, o serie de controale în municipiul Chișinău, vizând transportul ilicit de persoane în regim de taxi. Acțiunile au fost realizate în colaborare cu Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP). În cadrul verificărilor au fost controlați atât șoferii care […] Articolul FOTO // Controale fiscale în Chișinău: mai mulți taximetriști sancționați pentru transport ilicit de persoane apare prima dată în SafeNews.
09:30
În perioada weekendului, polițiștii de patrulare au constatat peste 4.100 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră pe teritoriul țării. Dintre acestea, 68 de conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice și au fost înlăturați de la volan. Alte abateri frecvente au inclus depășirea limitei de viteză – 1.908 cazuri, […] Articolul Peste 4.100 de abateri rutiere înregistrate în weekend de polițiștii de patrulare apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
09:10
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat 73.473 traversări de persoane, potrivit Poliției de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: Autoritățile au comunicat că pe sensul de intrare în Republica Moldova au fost refuzate 35 de persoane străine la trecerea frontierei. În aceeași perioadă, […] Articolul Peste 73.000 de persoane au trecut frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
09:10
ULTIMA ORĂ! Italia se pregătește de o grevă generală pe 12 decembrie, anunță sindicatele CGIL # SafeNews
Adunarea delegaților sindicatelor italiene CGIL a decis să convoace o grevă generală pe 12 decembrie, ca protest împotriva legii bugetului elaborate de guvern, au anunțat reprezentanții organizației la un eveniment sindical desfășurat la Florența. „Ne opunem unei legi a bugetului defectuoase și tuturor măsurilor care s-au acumulat de-a lungul anilor”, a declarat Fulvio Fammoni, președintele […] Articolul ULTIMA ORĂ! Italia se pregătește de o grevă generală pe 12 decembrie, anunță sindicatele CGIL apare prima dată în SafeNews.
09:00
Raportorii Comisiei de la Veneția în vizită în Moldova: pe agenda anticorupție și combaterea crimei organizate # SafeNews
În perioada 10–11 noiembrie, o delegație a Comisiei de la Veneția efectuează o vizită oficială în Republica Moldova pentru a analiza inițiativa legislativă de creare a Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO). Din delegație fac parte Renata Deskoska, Philip Dimitrov și Filipe César Vilarinho Marques, experți în drepturile omului și statul de drept. Vizita […] Articolul Raportorii Comisiei de la Veneția în vizită în Moldova: pe agenda anticorupție și combaterea crimei organizate apare prima dată în SafeNews.
09:00
Caz de braconaj descoperit la Rădenii Vechi. Inspectorii de mediu au fost pe teren tot weekendul # SafeNews
Un caz grav de braconaj a fost depistat pe 8 noiembrie în satul Rădenii Vechi. Inspectorii de mediu au găsit un mistreț prins într-un laț, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a identifica persoanele implicate și a aplica sancțiunile prevăzute de lege. În același weekend, conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului a fost prezentă în […] Articolul Caz de braconaj descoperit la Rădenii Vechi. Inspectorii de mediu au fost pe teren tot weekendul apare prima dată în SafeNews.
08:50
Două trenuri s-au ciocnit, duminică seara, între Svaty Jur și Pezinok, la aproximativ 20 km nord de Bratislava. Accidentul s-a soldat cu zeci de răniți, a anunțat guvernul slovac. Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri implicate. Ministrul de interne, Matus Sutaj Estok, a precizat că 11 răniți au fost transportați […] Articolul Coliziune feroviară în vestul Slovaciei: zeci de răniți, fără decese apare prima dată în SafeNews.
08:40
Republica Moldova, în pericolul dependenței de diaspora: economia trăiește pe banii celor plecați # SafeNews
Economia Republicii Moldova este menținută în viață de milioanele de cetățeni care muncesc peste hotare. Un studiu recent al IDIS „Viitorul” arată că banii trimiși de diaspora au ajuns să depășească veniturile din exporturi și salariile plătite în interiorul țării – un semnal de alarmă privind fragilitatea sistemului economic național. Potrivit raportului „100 cele mai […] Articolul Republica Moldova, în pericolul dependenței de diaspora: economia trăiește pe banii celor plecați apare prima dată în SafeNews.
08:40
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de favorizarea inamicului și abuz de putere # SafeNews
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost pus sub acuzare luni pentru „favorizarea inamicului” și „abuz de putere”, după ce ar fi ordonat trimiterea de drone în Coreea de Nord, acțiune care ar fi pus în pericol securitatea națională. Decizia marchează un nou episod tensionat într-o criză politică fără precedent la […] Articolul Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de favorizarea inamicului și abuz de putere apare prima dată în SafeNews.
08:30
Un tribunal din Paris va decide luni dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani de înshisoare. Sarkozy a fost condamnat pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri […] Articolul Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy: va fi eliberat sau rămâne după gratii? apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:20
METEO // Vreme capricioasă la început de săptămână: ploile revin, iar ceața complică traficul # SafeNews
Luni, 10 noiembrie 2025, instabilitatea atmosferică va continua să afecteze cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță ploi slabe, dar persistente, și avertizează asupra vizibilității reduse pe drumurile naționale, mai ales în orele dimineții. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est, cu intensitate slabă până la moderată. Temperaturile maxime se vor […] Articolul METEO // Vreme capricioasă la început de săptămână: ploile revin, iar ceața complică traficul apare prima dată în SafeNews.
08:00
Volodimir Zelenski, întrebat dacă se teme de Donald Trump: „Nu suntem dușmanii Americii. De ce ne-am teme?” # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu exclusiv că nu se teme de Donald Trump, contrazicând relatările despre tensiuni în ultima lor întâlnire de la Casa Albă. Liderul de la Kiev a precizat că relațiile cu președintele american sunt „normale, profesionale și constructive”, și a negat că Trump ar fi aruncat hărți în timpul […] Articolul Volodimir Zelenski, întrebat dacă se teme de Donald Trump: „Nu suntem dușmanii Americii. De ce ne-am teme?” apare prima dată în SafeNews.
07:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil până astăzi, 10 noiembrie, la ora 11:00, perioadă în care vizibilitatea pe drumuri va fi redusă semnificativ, adesea sub 200 de metri. Autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să folosească luminile de ceață și […] Articolul Cod Galben de ceață în toată Moldova: șoferii trebuie să circule cu prudență apare prima dată în SafeNews.
07:40
VIDEO // STOP CADRU: Miracol în centrul Iașului: o mașină s-a răsturnat de mai multe ori, șoferița a scăpat teafără # SafeNews
Un accident spectaculos a avut loc duminică pe bulevardul Independenței din Iași, când un autoturism condus de o femeie de 30 de ani s-a răsturnat de mai multe ori după ce șoferița a pierdut controlul volanului. Incidentul a fost declanșat de un bărbat de 36 de ani care a schimbat banda fără să se asigure, […] Articolul VIDEO // STOP CADRU: Miracol în centrul Iașului: o mașină s-a răsturnat de mai multe ori, șoferița a scăpat teafără apare prima dată în SafeNews.
07:30
Apple a trimis Comisiei Europene o scrisoare oficială în care a semnalat contradicțiile dintre cerințele a două reglementări digitale cheie — Legea privind serviciile digitale (DSA) și Legea privind piețele digitale (DMA). Vicepreședintele companiei pentru afaceri juridice, Kyle Andeer, a declarat că aplicarea simultană a acestor acte creează o situație de reglementare imposibil de rezolvat. […] Articolul Apple a acuzat noile legi ale Uniunii Europene de contradicție apare prima dată în SafeNews.
07:20
Plasele de pescuit vechi din Franța au fost transformate în scuturi împotriva dronelor rusești din Ucraina: „Funcționează atât de bine” # SafeNews
Într-un gest neașteptat, pescarii din Bretania au transformat plasele uzate în instrumente de apărare pentru Ucraina. Organizația caritabilă Kernic Solidarités a trimis deja 280 km de plase rezistente din păr de cal, folosite pentru a crea tuneluri anti-drone și protecție în jurul drumurilor, podurilor și spitalelor. Dronele FPV rusești, ieftine și ghidate prin telecomandă, efectuează […] Articolul Plasele de pescuit vechi din Franța au fost transformate în scuturi împotriva dronelor rusești din Ucraina: „Funcționează atât de bine” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Limba română pentru toți: curriculum pentru integrarea rapidă a copiilor din diaspora și refugiați # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat un nou curriculum la limba română destinat elevilor refugiați și celor reveniți din diaspora, cu scopul de a le facilita adaptarea la sistemul educațional din Republica Moldova. Conform documentului, elevii vor putea progresa rapid, atingând până la trei niveluri de competență lingvistică într-un singur an de studiu, din totalul […] Articolul Limba română pentru toți: curriculum pentru integrarea rapidă a copiilor din diaspora și refugiați apare prima dată în SafeNews.
07:00
Trei persoane au murit în Tenerife, în accidente separate provocate de valurile puternice care au lovit insula turistică din Spania. De asemenea, alte nouă persoane au fost rănite. Un bărbat și-a pierdut viața sâmbătă, după ce a căzut în apă pe o plajă din municipalitatea La Guancha. De asemenea, un alt bărbat a fost găsit […] Articolul Alertă de valuri puternice în Tenerife: Mai multe persoane și-au pierdut viața apare prima dată în SafeNews.
06:50
Victoria Belous, deputata care a vorbit despre „bolfoșei”, și-a publicat declarația de avere. Cum explică veniturile # SafeNews
Deputata PAS Victoria Belous, fostă ministră a Finanțelor, a revenit în atenția publică după ce și-a publicat declarația de avere, la scurt timp după ce a devenit virală cu un discurs în Parlament în care i-a criticat pe unii colegi, numindu-i „deputați bolfoșei”. Conform documentului depus, Belous a declarat pentru anul 2024 venituri de aproape […] Articolul Victoria Belous, deputata care a vorbit despre „bolfoșei”, și-a publicat declarația de avere. Cum explică veniturile apare prima dată în SafeNews.
06:40
Doi cetățeni români au fost răniți în urma unui incident armat produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în piața Taksim din Istanbul, a anunțat ministrul român de Externe, Oana Țoiu. Potrivit acesteia, românii se aflau în Turcia pentru a participa la un eveniment cultural, alături de un grup de conaționali. „Azi noapte, în piaţa […] Articolul Doi români răniți într-un atac armat în piața Taksim din Istanbul apare prima dată în SafeNews.
06:30
BBC, acuzat de Casa Albă că a denaturat declarațiile lui Trump. Doi directori și-au dat demisia # SafeNews
BBC se confruntă cu un scandal major după ce Casa Albă a acuzat postul public britanic că a prezentat în mod înșelător declarațiile președintelui american Donald Trump într-un documentar difuzat înaintea alegerilor din SUA din 2024. Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, a declarat că acuzațiile sunt „extrem de grave” și a cerut explicații conducerii […] Articolul BBC, acuzat de Casa Albă că a denaturat declarațiile lui Trump. Doi directori și-au dat demisia apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
06:10
Israelul, acuzat că deține palestinieni într-o închisoare subterană fără lumină și fără proces # SafeNews
Potrivit unei investigații publicate de The Guardian, zeci de palestinieni din Fâșia Gaza ar fi ținuți de Israel într-o închisoare subterană numită Rakefet, în condiții considerate inumane de organizațiile pentru drepturile omului. Avocații din cadrul Comitetului Public Împotriva Torturii în Israel (PCATI) susțin că printre deținuți se află civili reținuți fără acuzații formale sau proces, […] Articolul Israelul, acuzat că deține palestinieni într-o închisoare subterană fără lumină și fără proces apare prima dată în SafeNews.
06:00
Oamenii de știință captează primul semnal de la un obiect extraterestru care se apropie de Pământ # SafeNews
O echipă internațională de cercetători a recepționat primul semnal provenit de la obiectul cosmic 3I/ATLAS, o cometă interstelară cu o vechime estimată la peste 7,5 miliarde de ani, mult mai bătrână decât Soarele. Semnalul a fost detectat pe 24 octombrie, cu ajutorul radiotelescopului MeerKAT din Africa de Sud, pe liniile de absorbție OH de 1.665 […] Articolul Oamenii de știință captează primul semnal de la un obiect extraterestru care se apropie de Pământ apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:50
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova, în perioada iulie–octombrie 2025, indică o relansare fragilă a sectorului. Volumul livrărilor este mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, însă rămâne insuficient pentru a vorbi despre o revenire consolidată. În paralel cu creșterea exporturilor de materie primă (doar în octombrie 2025 – 120.000 tone […] Articolul Cum a evoluat exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Ieri
14:50
Curtea Supremă a SUA a autorizat, pe 6 noiembrie, administrația președintelui Donald Trump să implementeze o nouă regulă privind menționarea sexului în pașapoartele americane. Conform acesteia, la rubrica „sex” va putea fi indicat doar cel atribuit la naștere, eliminând posibilitatea persoanelor transgender de a-și actualiza documentele în funcție de identitatea de gen. Anterior, măsura fusese […] Articolul Persoanele transgender din SUA nu vor putea să-și indice genul în pașaport apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Rubio îl vede pe JD Vance drept favorit pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2028 # SafeNews
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, l-ar vedea pe vicepreședintele JD Vance drept favorit pentru a obține nominalizarea Partidului Republican la alegerile prezidențiale americane din 2028, potrivit unor declarații făcute în discuții private. „Marco a precizat clar că JD va fi candidatul Partidului Republican, dacă va dori acest lucru. El va face tot ce-i […] Articolul Rubio îl vede pe JD Vance drept favorit pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2028 apare prima dată în SafeNews.
08:40
Nicușor Dan și Vladimir Zelenski au discutat despre securitate și un posibil parteneriat strategic între România și Ucraina # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în cadrul căreia cei doi lideri au discutat despre situația de securitate din regiune și despre pașii necesari pentru obținerea unei păci durabile și juste în Ucraina. „Am avut o discuție substanțială cu președintele Zelenski privind contextul actual de securitate și […] Articolul Nicușor Dan și Vladimir Zelenski au discutat despre securitate și un posibil parteneriat strategic între România și Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:30
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei: întreruperi de curent în mai multe regiuni # SafeNews
Un nou val de atacuri rusești a vizat infrastructura energetică a Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând întreruperi de urgență ale alimentării cu energie în mai multe regiuni ale țării. Ministrul ucrainean al energiei, Svitlana Grinciuk, a anunțat că loviturile au fost „masive” și au determinat autoritățile să suspende temporar furnizarea de electricitate […] Articolul Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei: întreruperi de curent în mai multe regiuni apare prima dată în SafeNews.
08:30
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 8–9 noiembrie 2025, circulația autobuzelor de pe ruta suburbană nr. 47, care leagă strada Vasile Alecsandri de comuna Ciorescu, va suferi unele modificări. Pe durata acestor două zile, autobuzele vor circula conform orarului stabilit pentru zilele de odihnă. Totodată, vor fi introduse curse suplimentare, pentru a facilita deplasarea […] Articolul Modificări temporare în circulația autobuzelor de pe ruta suburbană nr. 47 apare prima dată în SafeNews.
08:20
Record mondial uluitor: un scufundător croat a stat sub apă aproape o jumătate de oră fără să respire # SafeNews
Scufundătorul croat Vitomir Maricic a șocat lumea sportului extrem după ce a reușit să își țină respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, stabilind un nou record mondial. Performanța, realizată în iunie 2025, depășește vechiul record cu aproape cinci minute și a fost descrisă de specialiști drept „ceva complet necunoscut medicinei […] Articolul Record mondial uluitor: un scufundător croat a stat sub apă aproape o jumătate de oră fără să respire apare prima dată în SafeNews.
08:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis, în ședința plenară din 4 noiembrie, organizarea unui concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Potrivit comunicatului emis de instituție, doritorii pot depune dosarele de participare până la 17 noiembrie 2025, la sediul CSM sau prin e-mail, la […] Articolul CSM anunță concurs pentru ocuparea a două posturi de judecător la Curtea de Apel Nord apare prima dată în SafeNews.
08:10
WhatsApp pregătește o revoluție în confidențialitate: comunicare prin nickname-uri, fără număr de telefon # SafeNews
WhatsApp lucrează la o nouă funcție care va permite utilizatorilor să comunice fără a-și dezvălui numărul de telefon. În locul acestuia, fiecare cont va putea fi identificat printr-un nickname, oferind astfel un plus de siguranță și confidențialitate în conversații. Potrivit informațiilor publicate de wabetainfo.com, funcționalitatea urmează să fie lansată în 2026, fiind disponibilă atât pentru […] Articolul WhatsApp pregătește o revoluție în confidențialitate: comunicare prin nickname-uri, fără număr de telefon apare prima dată în SafeNews.
08:10
Atenție pentru șoferii moldoveni: Bulgaria impune plata imediată a amenzilor rutiere, exclusiv prin card # SafeNews
Autoritățile bulgare au introdus noi reguli stricte pentru conducătorii auto străini, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova și cei cu dublă cetățenie româno-moldovenească. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova la Sofia, noile reglementări vizează achitarea pe loc a amenzilor de circulație primite în trafic. Conform noilor dispoziții, șoferii sunt obligați să plătească amenda imediat după constatarea contravenției, direct […] Articolul Atenție pentru șoferii moldoveni: Bulgaria impune plata imediată a amenzilor rutiere, exclusiv prin card apare prima dată în SafeNews.
07:50
Europol cere proceduri rapide pentru folosirea inteligenței artificiale în lupta cu criminalitatea cibernetică # SafeNews
Criminalii folosesc tot mai des inteligența artificială pentru a-și ascunde identitatea și a comite atacuri digitale, în timp ce polițiile europene se confruntă cu proceduri birocratice care întârzie utilizarea tehnologiei în investigații. Europol avertizează că aceste blocaje pot afecta intervențiile în situații critice și solicită instituirea unei proceduri de urgență pentru acces rapid la instrumentele […] Articolul Europol cere proceduri rapide pentru folosirea inteligenței artificiale în lupta cu criminalitatea cibernetică apare prima dată în SafeNews.
07:30
Tânără din Republica Moldova, dată în urmărire internațională, pentru trafic de persoane, prinsă la granița României # SafeNews
O tânără de 24 de ani, originară din Republica Moldova, a fost reținută de polițiștii de frontieră români în timp ce încerca să intre în România prin Punctul de Trecere Oancea, fiind căutată de autoritățile elene pentru implicare într-o rețea internațională de trafic de persoane. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 7 noiembrie, […] Articolul Tânără din Republica Moldova, dată în urmărire internațională, pentru trafic de persoane, prinsă la granița României apare prima dată în SafeNews.
07:20
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, sesizează CNA în cazul diplomelor de rezidențiat eliberate medicilor români # SafeNews
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a depus o plângere la Centrul Național Anticorupție (CNA) în legătură cu suspiciunile privind diplomele de rezidențiat acordate unor medici români, caz aflat în prezent în atenția autorităților judiciare din România. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Ceban a […] Articolul Ministrul Sănătății, Emil Ceban, sesizează CNA în cazul diplomelor de rezidențiat eliberate medicilor români apare prima dată în SafeNews.
7 noiembrie 2025
20:50
ULTIMA ORĂ! Cetățean turc, extrădat în Republica Moldova pentru omorul comis în sectorul Rîșcani # SafeNews
Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției a efectuat extrădarea lui Hassan Toper, cetățean al Republicii Turcia, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit datelor anchetei, Toper a avut un rol esențial în organizarea și coordonarea asasinării liderului unei grupări criminale […] Articolul ULTIMA ORĂ! Cetățean turc, extrădat în Republica Moldova pentru omorul comis în sectorul Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
19:00
Comisia de evaluare a procurorilor, formată din Completele A și B, a organizat vineri o nouă rundă de audieri publice, la care au participat cinci procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție: Elena Cazacov, Vitalie Codreanu, Anatolie Ciuleacu, Ghennadi Epure și Victor Cazacu. Potrivit informațiilor oficiale, ședințele s-au desfășurat în cadrul procesului de evaluare externă a integrității […] Articolul Cinci procurori anticorupție, audiați de Comisia de evaluare a integrității apare prima dată în SafeNews.
19:00
Adrian Vascan, student în anul I la Academia „Ștefan cel Mare”, a obținut locul I la categoria 71 kg, în cadrul Campionatului Mondial de K1 desfășurat la Roma. Tânărul sportiv s-a impus în finală în fața unui adversar din Réunion, impresionând prin tehnică, determinare și fair-play. Competiția a reunit sportivi din întreaga lume, fiecare meci […] Articolul FOTO // De la Academie la podiumul mondial: Adrian Vascan scrie istorie în K1 apare prima dată în SafeNews.
18:20
Nereguli majore la Teleradio-Moldova: Cheltuieli excesive și conflicte de interese. Țurcanu: ”Ne angajăm să îmbunătățim gestionarea resurselor” # SafeNews
Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Potrivit raportului, TRM a cheltuit cu circa 21,5 milioane de lei mai mult decât suma aprobată de Consiliul de Supraveghere și […] Articolul Nereguli majore la Teleradio-Moldova: Cheltuieli excesive și conflicte de interese. Țurcanu: ”Ne angajăm să îmbunătățim gestionarea resurselor” apare prima dată în SafeNews.
18:20
Președinta Republicii Moldova va conduce Consiliul Național de Securitate (CNS), iar funcția de secretar va fi asigurată de consilierul prezidențial pentru apărare și securitate națională, Stanislav Secrieru. Noul consiliu include reprezentanți ai principalelor instituții de stat și ai autorităților publice centrale. Din componență fac parte președintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, președintele Comisiei parlamentare […] Articolul Președinția anunță noua componență a Consiliului Național de Securitate apare prima dată în SafeNews.
18:10
VIDEO // Vlad Filat cere Guvernului Munteanu investigarea deciziilor din criza energetică: „Moldova a avut cel mai mare preț la gaze din regiune, iar deciziile luate atunci trebuie analizate” # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a cerut clarificarea deciziilor din perioada crizei energetice, într-o intervenție la un post TV. Acesta a declarat că Republica Moldova a suportat costuri foarte mari pentru gaz și energie, iar autoritățile trebuie să verifice modul în care au fost gestionați banii publici. Filat a menționat că a transmis premierului Alexandru Munteanu […] Articolul VIDEO // Vlad Filat cere Guvernului Munteanu investigarea deciziilor din criza energetică: „Moldova a avut cel mai mare preț la gaze din regiune, iar deciziile luate atunci trebuie analizate” apare prima dată în SafeNews.
16:20
Uniunea Europeană finanțează cu 34 de milioane de euro electrificarea liniei feroviare Iași–Ungheni # SafeNews
Republica Moldova și România vor primi granturi europene în valoare de circa 34 de milioane de euro pentru electrificarea și modernizarea liniei de cale ferată Iași–Ungheni. Fondurile au fost înmânate de reprezentanții Comisiei Europene în cadrul Comitetului Director de Coordonare pentru conectivitate transfrontalieră, desfășurat la Ujgorod, Ucraina. Proiectul prevede reabilitarea unui tronson de 25 km, […] Articolul Uniunea Europeană finanțează cu 34 de milioane de euro electrificarea liniei feroviare Iași–Ungheni apare prima dată în SafeNews.
16:20
Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun. Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa # SafeNews
Armata finlandeză va începe sâmbătă șase exerciții militare în diferite regiuni ale țării, care se vor întinde pe durata a patru săptămâni. La manevre vor participa 15.000 de recruți, mii de rezerviști și militari din Regatul Unit, Polonia și Suedia. Scopul acțiunilor este testarea capacității defensive a recruților, menținerea competenței militarilor și consolidarea cooperării cu […] Articolul Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun. Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa apare prima dată în SafeNews.
16:10
UE schimbă regulile de acordare a vizelor: cetățenii ruși vor primi doar vize Schengen cu intrare unică # SafeNews
Comisia Europeană a anunțat o nouă măsură privind regimul de vize pentru cetățenii Federației Ruse — aceștia vor putea obține doar vize Schengen cu o singură intrare, fiind obligați să solicite o nouă viză la fiecare călătorie în Uniunea Europeană. Potrivit comisarului european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, toate cererile depuse de cetățenii […] Articolul UE schimbă regulile de acordare a vizelor: cetățenii ruși vor primi doar vize Schengen cu intrare unică apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.