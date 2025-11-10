BANI.MD: CFM în comă tehnică. Trenul Chișinău-Iași circulă doar 3 zile pe săptămână

10:30

De ce trebuie să dispară actuala clasă politică. Și cu ce ar putea fi înlocuită ea. De mai bine de 35 de ani o ducem într-o continuă reformă! Dar adevărul este că suntem sătui de reforme, că ne-am săturat de promisiuni. Ne-am săturat de “oamenii noi” din aceeași matcă veche. România nu mai poate fi […] Articolul FONDATORI DE ROMÂNIA apare prima dată în Realitatea.md.