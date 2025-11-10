Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită de lucru în Moldova
Omniapres, 10 noiembrie 2025 10:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează în perioada 10–11 noiembrie o vizită de lucru în Republica Moldova, cu scopul de a discuta cu autoritățile naționale și de a analiza progresele țării în procesul de extindere a Uniunii Europene. Pe parcursul vizitei, Comisara va participa la evenimente dedicate prezentării detaliate a Raportului de extindere pentru […]
• • •
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:40
Împușcăturile din Leova: Bujorean contestă explicațiile Poliției și cere o anchetă obiectivă # Omniapres
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, a venit cu o reacție publică după ce Inspectoratul General al Poliției a anunțat că împușcăturile din noaptea de 8 noiembrie nu ar avea legătură cu o tentativă de intimidare. Politicianul contestă concluziile prezentate de autorități și afirmă că incidentul „nu poate fi tratat superficial", […]
Acum 2 ore
09:10
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de […]
Acum 4 ore
07:10
Astrele aduc energie, claritate și recompense pentru eforturile din ultimele săptămâni. Multe zodii își văd munca răsplătită prin câștiguri financiare, oferte avantajoase sau ocazii de afirmare. Este o zi potrivită pentru decizii curajoase, investiții inspirate și reorganizarea priorităților materiale înainte de finalul anului. SCORPION Sunteți în formă, vă ocupați de mai multe lucruri, în paralel, […]
Ieri
12:10
Raport al Curții de Conturi: Cheltuieli excesive și conflicte de interese la Teleradio-Moldova # Omniapres
Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova" (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Potrivit raportului, TRM a cheltuit cu circa 21,5 milioane de lei mai mult decât suma aprobată de Consiliul de Supraveghere și […]
11:10
Președintele Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate (CNS). Un decret în acest sens a fost semnat vineri de șefa statului. CNS este un organism consultativ pe lângă președinte, are rolul de a coordona și monitoriza politicile de securitate națională. Șefa statului va conduce Consiliul Național de Securitate, iar funcția de secretar va […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Câți moldoveni poartă numele Sfântului # Omniapres
Creștinii ortodocși îl cinstesc astăzi, pe stil vechi, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Recunoscut drept ocrotitor al orașului Tesalonic, al tinerilor, al soldaților și al celor aflați în suferință, el rămâne unul dintre cei mai cinstiți sfinți, cu o influență puternică asupra credincioșilor […]
09:10
Autoritățile au anunțat extrădarea lui Hassan Toper, cetățean al Republicii Turcia, implicat în omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024 în sectorul Râșcani al Capitalei. Ancheta a stability că acesta a avut un rol esențial în organizarea și coordonarea asasinării liderului unei grupări criminale active pe teritoriul Regatului Unit, precum și în asistarea […]
08:40
Horoscop 8 noiembrie 2025. Ziua în care banii se duc pe distracție, cadouri și oameni dragi # Omniapres
Astrele aduc o stare de bună dispoziție și dorința de a trăi clipa. Multe zodii vor cheltui fără regrete pe ieșiri, mese festive sau mici bucurii pentru cei apropiați. E o zi în care portofelul se subțiază, dar sufletul se umple de energie bună și recunoștință. SCORPION Invitațiile curg, totul e să vă hotărâți unde […]
7 noiembrie 2025
18:10
Înscrierile pentru selectarea reprezentantului Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026 au fost deschise de Compania „Teleradio-Moldova". Dosarele pot fi depuse între 7 noiembrie și 7 decembrie 2025, iar selecția națională va cuprinde trei etape: examinarea dosarelor, audierile live și Finala Națională. Creațiile muzicale trebuie să fie originale, să nu depășească trei minute și să […]
17:40
Mai multe produse cosmetice au fost interzise și s-a dispus retragerea lor de pe piață după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a descoperit nereguli în cadrul unui control la S.R.L. „VIRIM-IMPEX". Inspectorii au identificat produse care conțineau substanțe interzise sau permise doar cu restricții, precum acid boric, borat de sodiu și triclosan. Potrivit […]
17:10
Patru agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei, au fost vizați de perchezițiile efectuate vineri de Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, cu sprijinul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger" al IGP. Companiile, care activează în domeniul fabricării produselor de uz gospodăresc și sanitar […]
16:40
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova […]
16:10
Junghietu: Statul vrea să preia depozitul Lukoil de la Aeroportul Chișinău până pe 17 noiembrie # Omniapres
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău, astfel încât statul să preia infrastructura și resursele companiei. Termenul-limită pentru această ofertă este 17 noiembrie, iar, începând cu 21 noiembrie, Lukoil va intra în incapacitate de funcționare, a anunțat ministrul Energiei, […]
15:40
Emil Ceban s-a plâns la CNA: Ministrul Sănătății cere anchetă în cazul diplomelor false de la USMF # Omniapres
Centrul Național Anticorupție examinează o plângere oficială din partea ministrului Sănătății, prin care s-a solicitat investigarea completă a circumstanțelor acestui caz, în vederea clarificării tuturor aspectelor și identificării eventualelor încălcări ale legii. Informația a fost confirmată de serviciul de presă al CNA care a precizat că în cadrul anchetei, urmează să se stabilească veridicitatea documentelor […]
15:10
Investitori activi: 247 de persoane au plasat peste 12 milioane de lei în obligațiuni de stat # Omniapres
Peste 12 milioane de lei au fost investiți în cadrul emisiunii curente de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 3–12 noiembrie 2025. Până la data de 7 noiembrie, subscrierea a înregistrat tranzacții în valoare de 12 082 100 lei, realizate de 247 de investitori în 300 de operațiuni. Majoritatea resurselor au […]
14:40
Un grup infracțional format din deținuți, autorități criminale cunoscute ca „hoți în lege", care acumulau mijloace financiare în „casieria grupării" pentru susținerea organizației conduse de așa-zisul „Kitaeț", a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și ai Serviciului de urmărire penală al INI, în colaborare cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, angajații ANP și […]
14:30
Compania care lansează prima cryptomonedă moldovenească salută analiza autorităților: ”E un pas firesc într-o piață nouă” # Omniapres
Compania Double Case salută analiza inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare privind lansarea tokenului DCT și consideră că procesul de verificare este firesc într-o piață aflată în dezvoltare. Reprezentanții firmei susțin că sunt pregătiți să colaboreze cu autoritățile și că activitatea companiei s-a desfășurat „cu respect față de lege și față de comunitatea formată […]
14:10
Igor Grosu despre scandalul diplomelor de la USMF: ”Avem toată încrederea în domnul ministru” # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exprimat încrederea în ministrul Sănătății, Emil Ceban, în contextul scandalului diplomelelor de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu". Grosu a subliniat că ancheta trebuie să urmeze cursul legal și că nu este momentul pentru speculații. „Avem toată încrederea în domnul ministru. Lăsați ancheta să își facă […]
13:40
VIDEO // Șefa MAI despre moartea Andreei Cuciuc și audierea lui Cristian Botgros: ”Există o plângere din partea părinților” # Omniapres
Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a comentat cazul tragic al Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, decedată pe 15 noiembrie 2024. Oficiala a menționat că ancheta inițială a fost una complexă, dar că, în urma unei noi plângeri depuse de părinții tinerei, dosarul este din nou în atenția autorităților. În acest dosar urmează a fi […]
13:00
VIDEO // Termen-limită pentru Lukoil! Radu Marian: Dacă nu vând activele până pe 21 noiembrie, instituțiile vor rezilia contractele # Omniapres
Compania rusă Lukoil, aflată sub sancțiuni, are la dispoziție două săptămână ca să-și vândă activele din Republica Moldova. În caz contrar, instituțiile publice care au contracte cu Lukoil vor fi obligate să le rezilieze. Despre aceasta a anunțat Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament. Potrivit lui Marian, Lukoil este singura companie […]
12:40
Femeia dată în judecată de Maia Sandu povestește consecințele: a rămas fără loc de muncă și casă # Omniapres
Viața Anei Mihalache, femeia care a fost dată în judecată de președinta Maia Sandu pentru o postare despre bunelul său, a luat o altă întorsătură. În cadrul Gonța Media, aceasta a povestit că, chiar dacă în urma acestei situații a rămas fără job, fără locuință și prieteni, ea nu regretă că a scris această postare. […]
12:10
VIDEO // Roberta Metsola, mesaj în limba română: „Moldova este Europa și va primi sprijin total din partea UE” # Omniapres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova, vineri, 7 noiembrie, în plenul Legislativului de la Chișinău. Oficiala europeană a început discursul în limba română și a fost întâmpinată cu aplauze de către deputați. „Moldova este Europa. Este o onoare să revin aici, în acest nou mandat, pentru […]
11:30
Reacția lui Emil Ceban la scandalul actelor false pentru medicii români: ”Am semnat anual mii de diplome” # Omniapres
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Chișinău, a reacționat după ce presa din România a relatat că diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni, suspectate de a fi obținute fraudulos, ar fi ajuns pe masa sa pentru semnare. Oficialul a respins categoric orice implicare […]
11:10
Liderul fracțiunii parlamentare Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că în fruntea piramidei financiare TUX ar fi implicate persoane din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), instituția responsabilă de protecția primelor persoane în stat. „Dar foarte, foarte puține s-au spus despre arestările în dosarul piramidei financiare TUX, în care au fost colectate sume […]
10:30
Accesul persoanelor va fi limitat temporar, pe parcursul zilei de astăzi, în anumite locuri publice din capitală, anunță Primăria Chișinău.Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a Robertei Metsola, Președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. Astfel, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat […]
10:10
Tragedie în centrul Chișinăului: O fetiță de 13 ani, găsită fără suflare în fostul Hotel „Național” # Omniapres
Poliția a fost pusă în alertă aseară, după ce o fetiță de 13 ani nu a mai revenit acasă de la școală. După câteva ore de căutări, trupul neînsuflețit al copilei a fost descoperit în șahta ascensorului fostului Hotel „Național" din centrul Chișinăului, potrivit surselor pulsmedia.md apropiate anchetei. Conform sursei, mama fetei a alertat poliția […]
09:40
Roberta Metsola, la Chișinău: Președinta Parlamentului European vine astăzi în Legislativ # Omniapres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va susține astăzi un discurs în plenul Parlamentului Republicii Moldova, cu ocazia constituirii legislaturii a XII-a. Ședința plenară va începe la ora 10:00. Tot astăzi, conform ordinii de zi ap
09:10
Scandalul diplomelor false: actualul ministru al Sănătății ar fi semnat actele vizate de ancheta procurorilor români # Omniapres
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media.ro. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, […] The post Scandalul diplomelor false: actualul ministru al Sănătății ar fi semnat actele vizate de ancheta procurorilor români appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 7 noiembrie 2025. Ziua în care banii se mișcă rapid și deciziile aduc câștiguri neașteptate pentru nativii unei zodii # Omniapres
O zi intensă, cu tranzacții, negocieri și schimbări care pot aduce un plus de stabilitate financiară. Unele zodii recuperează sume restante, altele încheie colaborări profitabile sau își regăsesc echilibrul între muncă și câștig. Este momentul potrivit pentru acțiune și curaj financiar. SCORPION E cineva care se interesează de soarta voastră, vă monitorizează atent și poate […] The post Horoscop 7 noiembrie 2025. Ziua în care banii se mișcă rapid și deciziile aduc câștiguri neașteptate pentru nativii unei zodii appeared first on Omniapres.
6 noiembrie 2025
18:10
Roman Babuțchi, soțul Liubei Babuțchi, femeia decedată într-un salon de înfrumusețare după o procedură estetică, a declarat că ar fi trecut peste o tentativă de omor. El acuză persoanele implicate în dosarul privind decesul soției sale că ar fi încercat să-l otrăvească. Chiar din prima zi de la tragedie, bărbatul susține că a întâmpinat diverse […] The post Roman Babuțchi, declarație șocantă: ”După moartea soției, am fost otrăvit” appeared first on Omniapres.
17:30
Doar până la 3% din locuințele din Republica Moldova beneficiază de o poliță de asigurare, atenționează Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Autoritatea subliniază că, deși asigurarea nu poate elimina complet riscurile, aceasta oferă protecție financiară în caz de evenimente neprevăzute. Potrivit CNPF, în cazul creditelor ipotecare, banca solicită în mod obligatoriu o poliță care […] The post Doar până la 3% din locuințele din Moldova sunt asigurate: Care sunt tarifele appeared first on Omniapres.
17:10
Călătoriile cu transportul rutier de persoane vor fi mai scumpe începând cu 1 martie 2026, cu majorări care vor ajunge până la 20%, în funcție de ruta și costurile operatorilor. Decizia vine odată cu publicarea în Monitorul Oficial a noii metodologii de calcul al tarifelor, aprobată anterior de Guvern, care va intra în vigoare în […] The post Noi tarife la transportul rutier: creșteri de până la 20% pentru pasageri appeared first on Omniapres.
16:40
Peste 16 000 de probe de apă au fost preluate în luna octombrie de S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru verificarea calității apei potabile, anunță întreprinderea. Testările s-au efectuat în laboratoarele proprii – Laboratorul Apă Stația Nistru (LASN) și Laboratorul Central Apă Potabilă (LCAP) – dar și în laboratoarele unor instituții specializate. În total, au fost efectuate […] The post Apa din Chișinău, supusă a peste 32 000 de teste, în luna octombrie appeared first on Omniapres.
16:10
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), într-o ședință desfășurată pe 6 noiembrie 2025, a decis menținerea ratelor dobânzilor aplicate la principalele operațiuni de politică monetară, precum și reducerea normelor rezervelor obligatorii pentru băncile comerciale. Astfel, rata de bază rămâne la 6,00% anual, iar ratele dobânzilor pentru creditele overnight, operațiunile repo și depozitele overnight […] The post Creditele s-ar putea ieftini: BNM reduce rezervele obligatorii appeared first on Omniapres.
15:30
În cadrul ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Talmazan Igor, Munteanu-Pojoga Angela, Cupcea Veronica, Briceag Veronica, Grosu Liliana, Trubca Alexandr, Ichim Gheorghe și Carţîn Valeriu. La ședințe a participat Președinta […] The post PAS are opt deputați noi în Parlament: Cine sunt appeared first on Omniapres.
15:10
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău (DGETS) a venit cu o reacție după acțiunile desfășurate în această dimineață de către organele de drept în cadrul unei anchete privind presupuse fapte de corupție în sistemul educațional municipal. Instituția a anunțat că, la acest moment, nu va comenta situația, precizând că a luat act […] The post Direcția Educație Chișinău, prima reacție la perchezițiile CNA și PA appeared first on Omniapres.
14:40
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în legătură cu moartea Andreei Cuciuc. Ministra de Interne a fost întrebată de ce Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS, Nicolae Botgros, nu a fost audiat până la acest moment în legătură cu moartea Andreei Cuciuc. „Dumnealui […] The post Șefa MAI: Cristian Botgros va fi audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc appeared first on Omniapres.
14:10
Munteanu a discutat cu diplomații din SUA și România despre proiecte de dezvoltare și parcurs european # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întâlniri oficiale cu reprezentanți ai Statelor Unite ale Americii și României, discuțiile fiind centrate pe întărirea relațiilor bilaterale și continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice. Șeful Executivului s-a întâlnit cu Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri al SUA, și a salutat sprijinul american […] The post Munteanu a discutat cu diplomații din SUA și România despre proiecte de dezvoltare și parcurs european appeared first on Omniapres.
13:40
Corupție în educație la Chișinău: 9 persoane sunt vizate, printre care directori și șefi de direcții # Omniapres
Nouă persoane sunt vizate într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, anchetat de CNA împreună cu Procuratura Anticorupție. Printre acestea se numără un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții gimnaziale și liceale, un șef al […] The post Corupție în educație la Chișinău: 9 persoane sunt vizate, printre care directori și șefi de direcții appeared first on Omniapres.
13:40
Partidul „Inima Moldovei”, despre controlul efectuat de CEC: Mizăm pe corectitudinea şi profesionalismul funcţionarilor implicaţi în acest proces # Omniapres
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al finanţării Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 şi a Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru perioada 1 mai – 31 august 2025. Formațiunea anunță că, acest control derivă din […] The post Partidul „Inima Moldovei”, despre controlul efectuat de CEC: Mizăm pe corectitudinea şi profesionalismul funcţionarilor implicaţi în acest proces appeared first on Omniapres.
13:00
Victor Durbală și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției „Moldsilva” pe 4 noiembrie 2025, printr-o postare pe rețelele sociale. „Dragi colegi silvicultori și prieteni, am depus cererea mea de demisie din funcția de director al Agenției «Moldsilva». A fost o onoare să lucrez alături de oameni dedicați, care zi de zi apără și […] The post Victor Durbală și-a dat demisia din funcția de director al Agenției „Moldsilva” appeared first on Omniapres.
12:30
Platforma de tranzacționare „Tux” a fost ținta a 28 de percheziții efectuate azi dimineață de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, în cadrul a trei cauze penale privind activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. În urma acțiunilor, au fost ridicate sute de […] The post Platforma ”Tux”, vizată în 28 de percheziții: cinci persoane reținute appeared first on Omniapres.
12:10
Socialiștii cer includerea Rusiei și Belarus în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu statele străine, invocând relațiile diplomatice de decenii și legăturile de prietenie de secole pe care Republica Moldova le întreține cu aceste două state. „Pentru prima dată în cei 34 de ani de independență se întâmplă un caz atât de rușinos, fiind vorba […] The post Socialiștii cer includerea Rusiei și Belarus în grupurile parlamentare de prietenie appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO// Radu Marian: Banii pentru compensații vor fi incluși în bugetul 2026, valoarea nu va scădea # Omniapres
Deputatul PAS, Radu Marian, a declarat că în bugetul pentru 2026 vor fi prevăzuți bani pentru compensațiile la energie, iar valoarea acestora nu va fi mai mică decât cea acordată până acum. „Obiectivul nostru este să menținem cheltuielile pentru compensații în raport cu veniturile oamenilor la același nivel ca anul trecut. În prezent, încă așteptăm […] The post VIDEO// Radu Marian: Banii pentru compensații vor fi incluși în bugetul 2026, valoarea nu va scădea appeared first on Omniapres.
11:10
Ucraina reia importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care traversează Moldova # Omniapres
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care traversează Bulgaria, România și Republica Moldova, în urma unei creșteri accentuate a atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze și energie a țării, potrivit datelor furnizate miercuri de operatorul ucrainean de tranzit, transmite reuters.com. Rusia a intensificat atacurile asupra sectorului gazier al Ucrainei în octombrie, […] The post Ucraina reia importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care traversează Moldova appeared first on Omniapres.
10:30
Comisia pentru politică externă a Parlamentului renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus # Omniapres
Vicepreședintele Parlamentului, Doina Gherman, a anunțat că, pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Comisia parlamentară pentru politică externă va renunța la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țărilor, precum și demnitatea […] The post Comisia pentru politică externă a Parlamentului renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus appeared first on Omniapres.
10:10
Detalii de la ministrul Sănătății de la București despre diplomele false de rezidențiat din Moldova # Omniapres
Procurorii Parchetului General și ofițerii IGPR din România au desfășurat miercuri, 5 noiembrie, 14 percheziții în cadrul „Operațiunii Jupiter”, inclusiv la sediul Ministerului Sănătății, unde au fost sigilate mai multe birouri. Acțiunile fac parte dintr-o anchetă privind eliberarea unor certificate de medic specialist presupus falsificate. Ministrul Sănătății de la București, Alexandru Rogobete, a confirmat că […] The post Detalii de la ministrul Sănătății de la București despre diplomele false de rezidențiat din Moldova appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Două persoane au murit, iar trei, printre care doi copii, au ajuns la spital după un grav accident în Strășeni # Omniapres
Un accident rutier tragic s-a produs aseară pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, raionul Strășeni. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, o femeie de 38 de ani, aflată la volanul unui automobil Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei de 35 de ani și fiul lor de 8 ani, ar fi încercat […] The post VIDEO // Două persoane au murit, iar trei, printre care doi copii, au ajuns la spital după un grav accident în Strășeni appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, confruntare în direct: ”Să nu apelăm la trucuri ieftine” # Omniapres
Schimb de replici tensionat între deputatul PAS Radu Marian și liderul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, în cadrul unei emisiuni Rlive TV. Cei doi s-au confruntat pe tema veniturilor fermierului Sergiu Stefanco, subiect care a stârnit o dezbatere aprinsă în platou. Radu Marian a invocat declarațiile de avere ale agricultorului, susținând că acesta ar fi […] The post VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, confruntare în direct: ”Să nu apelăm la trucuri ieftine” appeared first on Omniapres.
