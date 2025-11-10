/VIDEO/ Interviu în beznă cu Zelenski, la Kiev: Mediatorul cu Trump, record la Pokrovsk și zvonuri respinse

/VIDEO/ Interviu în beznă cu Zelenski, la Kiev: Mediatorul cu Trump, record la Pokrovsk și zvonuri respinse

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8