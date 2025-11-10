Raportorii Comisiei de la Veneția, vizită la Chișinău: se discută crearea PACCO
TVR Moldova, 10 noiembrie 2025 10:10
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția, și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei.
• • •
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:40
După mai bine de un secol, Parisul renunță la biletele de hârtie pentru metrou. Sunt înlocuite cu carduri reîncărcabile electronic sau cu cartele digitale, descărcate direct pe telefonul mobil. Biletele tradiționale din hârtie au fost retrase treptat din circulație și acum nu mai pot fi cumpărate din nicio stație. Motivul: mai puțin gunoi, mai puțină risipă de hârtie, mai puțină poluare.
Acum 2 ore
09:10
Demisii la vârful televiziunii publice britanice, BBC. Directorul general și cel al știrilor au demisionat în urma criticilor conform cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al președintelui american Donald Trump, informează TVR Info.
08:30
Trecerea la euro le dă bătăi de cap bulgarilor din satele izolate: „Schimb banii în satul vecin” # TVR Moldova
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria trece la moneda euro și renunţă la moneda naţională, leva. Oamenii pot schimba banii bulgăreşti la bănci sau oficii poştale. Situaţia e mai complicată în satele mici şi izolate, unde nu sunt astfel de instituţii.
Acum 4 ore
07:20
Kievul se confruntă cu peste 12 ore de întreruperi ale curentului electric în urma „unuia dintre cele mai mari” atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, transmite kyivindependent.com.
Acum 24 ore
20:10
ANRE: Furnizorii care nu respectă calitatea serviciilor vor trebui să compenseze clienții # TVR Moldova
Erori de facturare și întreruperi în furnizarea serviciilor, calitatea apei sau abateri de la reglementările privind energia termică și gazele naturale. Sunt principalele nereguli de care se plâng consumatorii. Potrivit ANRE, în ultimii doi ani, numărul petițiilor s-a dublat. Agenția a anunțat că, în scurt timp, va aproba modificări la regulamentul privind calitatea serviciilor livrate. Dacă funizorii nu vor respecta parametrii de calitate indicați, consumatorii vor putea beneficia de compensanții.
19:40
Fermierii așteaptă despăgubiri de peste 194 milioane lei pentru pierderile cauzate de pesta porcină # TVR Moldova
Republica Moldova are cu aproape 30% mai putini porci față de anul trecut. Două dintre cele mai mari ferme din țară au fost afectate in acest an de pesta porcină africana. Au inceput repopulările dar efectivele se refac greu și nu au fost achitate despăgubirile.
19:10
Monument reconstituit în Slobozia Mare în memoria eroilor români căzuți în Al Doilea Război Mondial # TVR Moldova
Un monument dedicat eroilor români căzuți în luptele celui de-al Doilea Război Mondial a fost dezvelit în comuna Slobozia Mare din Cahul. Monumentul, distrus în perioada ocupației sovietice, a fost reconstituit după o fotografie de epocă de Asociaţia "Monumentum".
18:30
„Sper că nu este o încercare de mușamalizare a cazului”; Reacția primarului din Leova la poziția IGP # TVR Moldova
S-au auzit împușcături lângă locuința familiei primarul din orașul Leova, care candidează pentru un nou mandat. Două persoane au tras focuri de armă în fața casei. Primarul ne-a declarat că incidentul ar putea fi o tentativă de intimidare în context electoral, pentru că, în ultimul an, ar fi atins interesele de afaceri ale unor persoane din Leova. Poliția a inițiat un proces penal, iar în urma investigațiilor au fost identificați făptașii. Aceștia au declarat că cele două împușcături s-ar fi produs accidental.
17:40
A trecut prin foamete și război, iar acum, la 91 de ani, este un om plin de viață. Este vorba de mătușa Maria Cociorvă care, la vârsta ei, citește Biblia fără ochelari și merge chiar la biserică. Jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu, a mers în satul Brăviceni, din raionul Orhei, și i-a aflat povestea. S-o cunoaștem și noi.
16:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în funcție de performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
16:00
„Nu a fost un act de intimidare”; IGP despre focurile de armă trase lângă casa primarului din Leova # TVR Moldova
Poliția a stabilit că focurile de armă trase aseară în orașul Leova nu au fost un act de intimidare a primarului localității Alexandru Bujorean, ci o imprudență comisă de un tânăr care a folosit arma tatălui său, deținută legal.
15:40
Cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, marcată anual în Republica Moldova, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj de felicitare tinerilor, în care a subliniat rolul lor în transformarea și modernizarea țării. Oficialul a evidențiat că tinerii reprezintă motorul integrării europene, fiind generația care poate aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană prin implicare, educație și spirit civic.
14:40
La Chișinău, se lansează un Cinema Hub, grație unui proiect transfrontalier România – R. Moldova # TVR Moldova
Centrul de Cultură și Artă "Ginta Latină" și Ateneul Național din Iași lansează proiectul "CINEMA – Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașilor și Chișinăului", un pas important pentru spaţiul cultural de pe ambele maluri ale Prutului. Despre impactul acestui proiect și colaborarea transfrontalieră au vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, Nicu Țărnă, directorul Centrului "Ginta Latină" și Alin Pătru, manager comunicare proiect.
13:40
Energia electrică va fi întreruptă între opt și șaisprezece ore în majoritatea regiunilor Ucrainei duminică, a anunțat operatorul de stat al sistemului de transmisie, Ukrenergo, după ce atacurile rusești care au vizat infrastructura energetică au redus capacitatea de producție a țării la „zero”.
12:40
În sezonul rece, Cetatea Soroca este închisă pentru vizitatori, însă, din acest an, accesul va fi posibil și în perioada de iarnă, prin programări prealabile pentru grupuri organizate. Ghidul de aici are multe istorii de povestit despre fortăreața medievală.
11:40
În dimineața zilei de 9 noiembrie 2025, pompierii au fost mobilizați conform nivelului sporit de intervenție pentru a lichida un incendiu izbucnit la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, strada Feroviarilor 10, municipiul Chișinău.
10:40
Focuri de armă la casa primarului din Leova: Alexandru Bujorean acuză o tentativă de intimidare # TVR Moldova
Primarul orașului Leova și candidat la funcția de primar, Alexandru Bujorean, a anunțat pe pagina sa de Facebook că, în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, a avut loc un incident cu focuri de armă în fața locuinței sale, unde se aflau soția și cei doi copii ai săi.
Ieri
09:40
Cunoașteți istoria Veronicăi Cozma, tânăra care visează să devină veterinar pentru a ajuta animalele # TVR Moldova
În această săptămână, în ajun de Ziua Națională a Tineretului, cunoaștem tineri pasionați și implicați, care sunt apreciați pentru intițiativele și munca lor. Veronica Cozma este studentă în anul VI la Facultatea de Medicină Veterinară de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Pentru meritele, cunoștințele și realizările sale, Veronica se numără printre tinerii care vor beneficia de Bursa Președintelui. Să-i aflăm povestea într-un reportaj realizat de jurnalistul TVR MOLDOVA Anatol Fornea.
08:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite pentru ziua de duminică, 9 noiembrie, vreme instabilă, cu ploi slabe în toată R. Moldova.
8 noiembrie 2025
19:40
Chișinăul este, timp de două zile, centrul regional al luptei împotriva dezinformării. Aproape o sută de jurnaliști și experți din treisprezece țări s-au reunit în Republica Moldova pentru a participa la conferința internațională. După ce a fost găzduită tradițional la Tbilisi, conferința se desfășoară pentru prima dată într-un alt stat al Parteneriatului Estic.
19:10
Companiile din România și Ucraina își consolidează prezența în cadrul Moldova IT Park. Dacă în 2023 Statele Unite dominau topul companiilor străine, din 2024 România a trecut pe primul loc, urmată de Ucraina. Tendința se menține și în acest an, confirmând o reorientare regională a interesului investițional către Republica Moldova. Detalii are Natalia Chicu.
19:00
Dincolo de zidurile Penitenciarului 13 din Chișinău: Unul dintre cele mai temute locuri din Moldova # TVR Moldova
În centrul Chișinăului, împrejmuit de ziduri înalte, cu sârmă ghimpată și gratii la ferestre şi vegheat în permanenţă de gardieni înarmaţi. Este imaginea sumbră a Penitenciarului 13, unul dintre cele mai temute locuri din Republica Moldova. Învechit, supraaglomerat şi departe de standardele europene, acest loc a devenit simbolul eşecului unui sistem care, de ani buni, promite schimbarea.
18:30
Prețurile carburanților continuă să crească. În ultimele două săptămâni, în Republica Moldova, benzina s-a scumpit cu 50 de bani, iar motorina cu un leu și 50 de bani. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, prețurile reflectă tendințele de pe piața internațională și sunt un rezultat al sancțiunilor impuse de SUA pentru companiile petroliere rusești. Specialiștii nu pot estima cât va dura această tendință.
15:40
Vă invităm să cunoașteți povestea Nataliei Țurcan, o tânără din Chișinău, care este filolog de profesie și îi place să cânte muzică grecească la chitară. Pasiunea ei a pornit din anii de facultate, atunci când a studiat istoria si cultura Greciei, iar prin cântec transmite acum nu doar emoții, ci și o parte din folclorul elen.
14:50
Rusia a pierdut aproximativ 1.150.100 de militari în Ucraina de la începutul invaziei la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 8 noiembrie.
13:50
Coreea de Nord a anunțat sâmbătă că va adopta o poziție „mai ofensivă” față de Statele Unite și Coreea de Sud, la o zi după testarea unei noi rachete balistice, criticată de Washington și Seul, relatează Reuters.
13:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că un război nuclear nu ar putea fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată. Într-un interviu acordat publicaţiei germane Welt am Sonntag, oficialul a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat de Alianţă la începutul lunii i-a oferit „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare” a NATO în faţa ameninţărilor venite din partea Rusiei, transmite tvrinfo.ro cu referire la Reuters.
12:20
Rusia lovește infrastructura energetică a Ucrainei: întreruperi de curent la scară largă # TVR Moldova
Un nou val de atacuri lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice ucrainene a provocat, sâmbătă dimineaţă, pene de curent în mai multe regiuni ale ţării, a anunţat ministra ucraineană a Energiei, Svitlana Grinciuk, citată de The Guardian.
11:20
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o nouă vizită în Republica Moldova, a anunțat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. În cadrul vizitei, oficiala europeană se va întâlni cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Rămășițele pământești ale ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Ghica, au ajuns în țară # TVR Moldova
Ramășițele pământești ale ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Ghica (1849-1856), au fost aduse vineri seară în România. Evenimentul este organizat de Jandarmeria Română și familia Ghica, în parteneriat cu Televiziunea Română. Demersurile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, ale cărui rămășițe au fost înhumate în apropiere de Paris, au fost făcute de familia moștenitoare și de autoritățile franceze. Rămășițele pământești ale lui Grigore Ghica vor fi înhumate lângă Palatul Culturii din Iaşi, transmite TVRInfo.ro.
10:00
09:00
Președintele României, Nicușor Dan, a avut vineri o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au discutat despre situația actuală de securitate și despre consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state, transmite tvrinfo.ro.
08:30
Complicele asasinului crimei din sectorul Râșcani din Chișinău a fost extrădat. Ce rol a avut? # TVR Moldova
Hassan Toper, un cetățea turc implicat în omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, într-o cafenea din sectorul Râșcani din Chișinău, a fost extrădat Republicii Moldova vineri seară. Înainte de crimă, el ar fi călătorit de patru ori în Republica Moldova pentru a „organiza logistica” atacului.
7 noiembrie 2025
19:10
Parlamentul de la Chișinău a fost astăzi scena unui duel al deputaţilor. Mărul discordiei a fost proiectul de lege care prevede suspendarea activității grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe toată durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Pe de o parte, au fost socialiștii care încercau să readucă Rusia și Belarus în grupurile de prietenie, iar de cealaltă parte, majoritatea parlamentară care a respins propunerea.
17:40
Eveniment academic important organizat la Chișinău - Conferința Latinitate, Romanitate, Românitate # TVR Moldova
Identitatea culturală romanică și spațiul comun al civilizației latine sunt subiecte care au reunit, în aceste zile, la Chişinău, zeci de istorici, academicieni şi cercetători, din Republica Moldova şi din străinătate. Astăzi, în cadrul evenimentului, a avut loc şi o lansare de carte. Organizatorii spun că această reuniune întăreşte dialogul între generațiile de cercetători și susține schimbul academic între instituțiile din Republica Moldova şi cele de peste hotare.
17:30
Aproape 19 milioane de lei vor primi partidele politice din Republica Moldova de la bugetul de stat în ultimele două luni ale anului. Comisia Electorală Centrală a decis cuantumul alocaţiilor pentru fiecare formaţiune, în funcţie de performanţele obţinute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totodată, partidele care au promovat în Parlament femei şi tineri vor primi sume şi mai consistente.
17:20
„Decanatul face admiterea”. Cum explică Adrian Belîi semnătura sa pe diplomele de la medicină # TVR Moldova
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Adrian Belîi, a venit cu o reacție după ce în presă au apărut documente care arată că semnătura sa figurează pe diplomele de rezidențiat ale unor medici din Republica Moldova cercetați penal în România sub suspiciunea că ar fi obținut fraudulos diplomele.
17:10
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.
16:40
Gunvor se retrage din afacerea cu Lukoil, după ce SUA o acuză de legături cu Kremlinul # TVR Moldova
Un important trader internațional de mărfuri a renunțat la planurile de a cumpăra activele internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, după ce a respins acuzațiile guvernului american potrivit cărora ar fi „marioneta Kremlinului”, scrie ABC News.
16:30
Cristian Botgros a fost audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. Avocat: El se declară nevinovat # TVR Moldova
Instrumentistul Cristian Botgros, nepotul dirijorului Orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, a fost audiat joi, 6 noiembrie, de către poliție în cazul morții Andreei Cuciuc, potrivit avocatei Corina Digore, care reprezintă interesele familiei Botgros.
16:10
Soții Nicolae și Natalia Untilă din satul Clișova, raionul Orhei, au început să cultive cătină, de câțiva ani, când au revenit acasă după o perioadă de muncă în străinătate.
16:10
Emil Ceban a depus cerere la CNA pentru investigarea scandalului legat de diplomele false # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție examinează o plângere oficială din partea ministrului Sănătății, Emil Ceban, prin care a solicitat investigarea completă a circumstanțelor cazului legat de presupusul rezidențiat fals al unor medici din România la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău.
14:50
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană la un nivel mai înalt.
14:50
Anul 2028 ca termen pentru semnarea tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este unul ambițios, dar realist, susține viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care afirmă că autoritățile știu clar ce trebuie făcut în următorii cinci ani. Acest obiectiv se regăsește în noul program național de aderare.
14:40
Percheziții la patru agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală de 2,2 milioane de lei # TVR Moldova
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii cu destinație specială „Fulger”, au efectuat percheziții la patru agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei, care au ca gen de activitate fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hârtie sau carton.
14:40
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat mai multe produse cosmetice care conțin substanțe interzise, printre care acid boric, borat de sodiu și triclosa. Produsele comercializate de SRL „VIRIM-IMPEX” au fost interzise și retrase de pe piață.
14:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în calitate de șef al grupului de lucru care analizează impactul sancțiunilor Lukoil asupra Republicii Moldova, anunță că firma rusească, începând cu 21 noiembrie 2025, va fi în incapacitate de funcționare, respectiv, de furnizare și asigurare cu benzină, motorină și kerosen.
14:30
Record de angajări: Peste 19 mii de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului # TVR Moldova
Peste 19 mii de persoane și-au găsit un loc de muncă, de la începutul anului, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cel mai bun rezultat din ultimii ani. Numărul angajărilor este cu 33% mai mare faţă de anul trecut şi cu aproape 60% peste nivelul din 2023, arată datele instituţiei.
13:40
România și Polonia vor desfășura o tehnologie de ultimă oră pentru apărarea în fața dronelor rusești # TVR Moldova
România și Polonia vor desfășura o tehnologie de ultimă oră pentru apărarea în fațaa dronelor rusești, relatează tvrinfo.ro.
