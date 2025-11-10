Șoc economic la Beijing. Exporturile Chinei au intrat pe minus, tensiunile cu SUA mușcă din economie

16:50

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) avertizează moldovenii cu privire la apariția unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie, precum Viber și Telegram. Potrivit instituției, persoane rău intenționate se dau drept angajați ai SFS și informează destinatarii că ar fi fost amendați cu 20 000 de lei, invocând articole inexistente din Codul administrativ, și îi […] Ai primit mesaj de la Fisc despre o amendă de 20 000 de lei? S-ar putea să fie un fals