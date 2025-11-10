Vizită a raportorilor Comisiei de la Veneția în R. Moldova. În atenție, proiectul de lege privind crearea PACCO

Vizită a raportorilor Comisiei de la Veneția în R. Moldova. În atenție, proiectul de lege privind crearea PACCO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md