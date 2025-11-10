„Haos” în Slovacia: încă două trenuri s-au ciocnit, la mai puțin de o lună de la un accident similar
Radio Moldova, 10 noiembrie 2025 09:40
Două trenuri s-au ciocnit, duminică-seară, 9 noiembrie, în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunțat Guvernul de la Bratislava. Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri, care circulau între Svaty Jur și Pezinok, la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala Bratislava, în momentul coliziunii, conform autorităților.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
09:40
„Haos” în Slovacia: încă două trenuri s-au ciocnit, la mai puțin de o lună de la un accident similar # Radio Moldova
Două trenuri s-au ciocnit, duminică-seară, 9 noiembrie, în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunțat Guvernul de la Bratislava. Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri, care circulau între Svaty Jur și Pezinok, la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala Bratislava, în momentul coliziunii, conform autorităților.
09:30
„Dacă una nu rodește, alta aduce venit”: un fermier din Valea Perjei și-a organizat afacerea ca să nu iasă niciodată în pierdere # Radio Moldova
Nicolae Ciobanu din satul Valea Perjei, raionul Taraclia, practică agricultura de aproape 50 de ani. De-a lungul timpului, acesta a construit o gospodărie modernă, adaptată la condițiile actuale. Pentru a reduce riscul pierderilor cauzate de schimbările climatice sau de fluctuațiile prețurilor, agricultorul din sudul R. Moldova a extins gama de plante pe care le cultivă. De asemenea, a investit în tehnică agricolă modernă.
Acum o oră
09:20
R. Moldova – un nou mandat la președinția Comitetului de Miniștri al CoE | Popșoi: „Angajament ferm față de valorile europene” # Radio Moldova
Republica Moldova va prelua pe 14 septembrie, la Strasbourg, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CoE). Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a declarat că pentru țara noastră „este o onoare, dar și o mare responsabilitate”.
09:00
Delegație a Comisiei de la Veneția, la Chișinău: discuții despre reforma procuraturii și consolidarea luptei anticorupție # Radio Moldova
O delegație a Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 10–11 noiembrie, în contextul elaborării avizului comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei privind inițiativa de creare a Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO).
09:00
RAPORT | Moldova 1, în top 3 al televiziunilor din țară: audiența a crescut cu peste 21% în ultimul an # Radio Moldova
Audiența televiziunii publice din Republica Moldova a crescut semnificativ în 2025 - cu 21.3% față de anul precedent, iar Moldova 2 a înregistrat o relansare clară a audienței începând din trimestrul al treilea al anului curent. Totodată, Postul Moldova 1 s-a menținut stabil în top 3 al televiziunilor, iar „Mesager”-ul este cel mai urmărit buletin de știri din R. Moldova, a declarat Andrei Zapșa, directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova”, responsabil de televiziune, la ultima ședință a Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD) al instituției.
Acum 2 ore
08:40
Comisara europeană Marta Kos, din nou la Chișinău pentru discuții privind progresele Republicii Moldova # Radio Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, este așteptată la Chișinău pentru o vizită de lucru de două zile, în perioada 10–11 noiembrie, potrivit Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
08:30
Raport: Rusia a creat o rețea de agenți și infractori pentru un război hibrid împotriva Europei # Radio Moldova
Rusia a creat o rețea de agenți pentru un război hibrid împotriva UE. În ea sunt strâns legate instituțiile de stat și lumea interlopă. La această concluzie au ajuns experții organizației analitice neguvernamentale GLOBSEC și ai Centrului Internațional pentru Combaterea Terorismului (ICCT), într-un raport comun intitulat „Rețeaua criminal-teroristă a Rusiei: criminalitatea ca instrument al războiului hibrid în Europa”, citat de DW.
Acum 4 ore
07:30
Vot decisiv la Washington: Senatul SUA susține proiectul de lege care ar pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din ultimii ani # Radio Moldova
Guvernul federal al Statelor Unite ar putea fi redeschis în curând, după ce Senatul a aprobat duminică, 9 noiembrie, un prim vot procedural asupra unui proiect de lege menit să pună capăt celei mai lungi blocări administrative din ultimii ani, scrie Reuters.
07:20
Danemarca deține până la sfârșitul anului președinția rotativă a Uniunii Europene, iar pentru mulți a putut fi o surpriză că un guvern social-democrat, cum este cel condus de Mette Frederiksen, a luat măsuri care limitează strict migrația.
Acum 12 ore
22:10
Danemarca va interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani. Cu toate acestea, părinților li se va permite să facă excepții în cazul copiilor de până la 13 ani pentru a accesa anumite platforme. Decizia a fost luată din cauza îngrijorărilor tot mai mari legate de sănătatea mintală a tinerilor. Guvernul de la Copenhaga a propus un set de măsuri din 14 puncte privind modul unei protejări mai bune a minorilor în mediul online.
22:00
Over 26,000 citizens and 35 public institutions in the Republic of Moldova have benefited from more efficient public services over the past four years, thanks to support from the “EU4Moldova: Local Communities” Program. More than 300 vulnerable families have been connected to modern water, sewage, and energy networks. The program's results were recently presented at an event attended by the implementation teams and beneficiaries.
21:50
Un tânăr din Rusia a sărit dintr-un tren pentru a evita înrolarea în armată. Trenul pleca din Rusia spre Kaliningrad, trecând prin Belarus și Lituania fără oprire. După ce a sărit din mers, tânărul a fugit în Finlanda, unde a cerut azil, iar acum se teme că va fi repatriat. El a acordat, recent, primul interviu jurnaliștilor de la Current Time, în care a explicat de ce a fugit și ce s-a întâmplat după ce a sărit din tren.
21:30
Peste 26 de mii de cetățeni și 35 de instituții publice din Republica Moldova au beneficiat, în ultimii patru ani, de servicii publice mai eficiente, datorită sprijinului oferit prin Programul „EU4Moldova: Comunități Locale”. Mai mult de 300 de familii vulnerabile au fost conectate la rețele moderne de apă, canalizare și energie. Rezultatele programului au fost prezentate recent în cadrul unui eveniment, la care au participat echipele de implementare și beneficiarii.
21:20
Tinerii din Republica Moldova au șansa de a trăi visul american pentru un an, studiind într-un liceu din Statele Unite și locuind alături de o familie gazdă. Prin Programul FLEX, finanțat de Guvernul SUA, elevii descoperă din interior cultura și stilul de viață american, participă la activități școlare și comunitare și devin adevărați ambasadori ai țării lor. Adelina și Petru sunt doi dintre cei care au trăit această experiență unică, care le-a schimbat perspectiva asupra lumii.
21:10
Students from the "Mihail Sadoveanu" Lyceum in Călărași discovered ways to protect the environment and save energy through the interactive contest "Equal Chance Energy". During the quiz, they tested their knowledge about energy efficiency and learned new ideas for a more sustainable lifestyle.
21:10
Programul FLEX: Elevii moldoveni experimentează viața americană și activitățile comunitare # Radio Moldova
Tinerii din Republica Moldova au șansa de a trăi visul american pentru un an, studiind într-un liceu din Statele Unite și locuind alături de o familie gazdă. Prin Programul FLEX, finanțat de Guvernul SUA, elevii descoperă din interior cultura și stilul de viață american, participă la activități școlare și comunitare și devin adevărați ambasadori ai țării lor. Adelina și Petru sunt doi dintre cei care au trăit această experiență unică, care le-a schimbat perspectiva asupra lumii.
Acum 24 ore
20:50
Elevii de la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Călărași au descoperit modalități prin care pot proteja mediul și economisi energie, participând la concursul interactiv „Energie cu șanse egale”. În cadrul quiz-ului, aceștia și-au testat cunoștințele despre eficiența energetică și au aflat idei noi pentru un stil de viață mai sustenabil.
20:20
Festivalul Vinului de la Comrat a adunat peste 15 întreprinderi vinicole și zeci de vinificatori amatori # Radio Moldova
La Comrat a fost sărbătorit duminică tradiționalul Festival anual al vinului. Vinării din autonomia găgăuză și din întreaga țară, împreună cu producători de vin de casă, și-au prezentat recoltele, alături de multe bucate tradiționale. Iar zeci de dansatori și ansambluri folclorice au adus ritm și voie bună. Vinificatorii s-au ales cu premii.
19:40
Incidentul de le Leova: împușcările nu îl vizau pe Bujorean, anunță oamenii legii. Ce spune candidatul la funcția de primar # Radio Moldova
Cele două focuri de armă, trase noaptea trecută în orașul Leova, nu au legătură cu alegerile locale noi ce urmează să aibă loc pe 16 noiembrie și nici nu l-ar fi vizat pe Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar, susține Inspectoratul General al Poliției (IGP).
19:20
Ziua Națională a Tineretului: aproape 23% din populația R. Moldova sunt tineri cu vârste de 15 - 34 de ani # Radio Moldova
Sunt vocea unei generații care visează, luptă și nu renunță. În fiecare zi, tinerii din Republica Moldova arată că pot construi o țară mai modernă și mai aproape de Uniunea Europeană. De Ziua Națională a Tineretului, echipa de filmare a postului public de televiziune a ieșit în stradă ca să afle ce îi motivează, ce îi nemulțumește și ce așteptări au tinerii de la autorități.
19:10
Sunt vocea unei generații care visează, luptă și nu renunță. În fiecare zi, tinerii din Republica Moldova arată că pot construi o țară mai modernă și mai aproape de Uniunea Europeană. De Ziua Națională a Tineretului, echipa de filmare a postului public de televiziune a ieșit în stradă ca să afle ce îi motivează, ce îi nemulțumește și ce așteptări au tinerii de la autorități.
19:10
Francezul Sebastien Ogier a câștigat Rally-ul Japoniei, penultima etapă a competiției, și s-a apropiat la doar 3 puncte de liderul clasamentului, galezul Elfyn Evans. Urmează etapa din Arabia Saudită, în care va fi decis campionul.**
18:20
Atacantul echipei Zimbru Chișinău, Denis Kazlouski, a oferit un recital în meciul cu CSF Bălți # Radio Moldova
Atacantul bielorus Denis Kazlouski a oferit un fel de recital one-man-show în meciul echipei Zimbru Chișinău cu CSF Bălți din etapa a 19-a a campionatului național de fotbal. Fotbalistul de 32 de ani a marcat toate golurile "galben-verzilor" în victoria cu 3:1.
18:10
Școala de Arte din orașul Cricova, municipiul Chișinău, a fost complet renovată și dotată cu echipamente moderne, în cadrul Programului Național „Satul European”. După lucrări de reparație capitală și replanificare a spațiilor interioare, instituția și-a redeschis ușile pentru cei peste 550 de elevi care studiază acolo, oferind acum condiții la standarde europene pentru educația artistică.
18:10
Cetățenii R. Moldova sunt atenționați că, începând cu seara zilei de duminică, 9 noiembrie, pe tot teritoriul țării va fi ceață cu vizibilitatea de 200 de metri.
17:20
Pierdere uriașă pentru Rusia: un sistem „Triumf” de un miliard de dolari, distrus în Crimeea # Radio Moldova
Forțele speciale ucrainene au distrus o armă extrem de scumpă, de aproximativ un miliarde de dolari, plasată de ruși în Crimeea, informează Digi24.ro.
17:10
Grigore Alexandru Ghyka se întoarce acasă: rămășițele ultimului Domn al Moldovei, repatriate # Radio Moldova
Președintele Nicușor Dan a afirmat că Unirea de la 1859 „nu a căzut din cer”, iar pentru înfăptuirea ei au acționat oameni politici, printre care Domnitorul Grigore Alexandru Ghyka, ale cărui rămășițe pământești au fost repatriate și aduse, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, relatează Agerpres.
17:10
Lionel Messi, două goluri și calificarea echipei Inter Miami în sferturile de finală MLS Cup # Radio Moldova
Lionel Messi a strălucit din nou și a contribuit din plin la calificarea echipei sdale, Inter Miami, în sferturile de finală ale play-off-ului Major League Soccer. Starul argentinian a marcat două goluri în victoria Inter-ului asupra lui Nashville Soccer Club, scor 4:0, în cea de-a 3-a partidă a seriei din optimile de finală.
16:30
Noi atacuri rusești asupra Ucrainei: răniți în Herson, „proiectil necunoscut” în Sumî # Radio Moldova
Armata Federației Ruse a atacat în jurul prânzului, pe 9 noiembrie, cartierul Korabelnîi din Herson. În urma loviturii, au fost răniți doi civili - o femeie de 74 de ani și un bărbat de 52 de ani, au anunțat autoritățile administrației militare regionale. Ambii au suferit traume provocate de explozie și au fost transportați la spital, scrie DW.
16:20
Incidentul de le Leova: împușcările nu îl vizau pe candidatul Bujorean, anunță oamenii legii # Radio Moldova
Cele două focuri de armă, trase noaptea trecută în orașul Leova, nu au legătură cu alegerile locale noi ce urmează să aibă loc pe 16 noiembrie și nici nu l-ar fi vizat pe Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar, susține Inspectoratul General al Poliției (IGP).
15:50
Republica Moldova, printre destinațiile turistice din Europa cu cea mai rapidă creștere a sosirilor internaționale # Radio Moldova
Republica Moldova se numără printre cele mai dinamice destinații turistice din Europa, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). În prima jumătate a anului 2025, țara noastră s-a clasat în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe, înregistrând o creștere de 62% a sosirilor internaționale de turiști comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019.
15:10
Criză de medici veterinari în satele din R. Moldova: sute de posturi vacante, avertizează ANSA # Radio Moldova
Numărul medicilor veterinari activi din Republica Moldova este în scădere, deși autoritățile încearcă să facă această meserie mai atractivă, inclusiv din punct de vedere financiar. Cu toate acestea, tinerii specialiști evită locurile de muncă din zonele rurale. Această lipsă ar putea avea consecințe serioase asupra sănătății animalelor și securității alimentare, atenționează specialiștii.
14:20
Tenismena care reprezintă Kazahstanul a învins-o în finala de la Er Riad pe liderul mondial Arina Sabalenka. Rîbakina a obținut victoria în 2 seturi cu scorul de 6-3, 7-6 într-o partidă ce a durat aproape 2 ore.
14:10
Republica Moldova, printre destinațiile turistice cu cea mai rapidă creștere din Europa # Radio Moldova
Republica Moldova se numără printre cele mai dinamice destinații turistice din Europa, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). În prima jumătate a anului 2025, țara noastră s-a clasat în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe, înregistrând o creștere de 62% a sosirilor internaționale de turiști comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019.
13:20
Blackout masiv în Ucraina: Kievul, Harkovul și Poltava au rămas fără curent electric după atacurile rusești # Radio Moldova
Mai multe orașe mari din Ucraina au rămas fără alimentare cu energie electrică după un atac combinat de proporții al armatei ruse asupra infrastructurii energetice, în noaptea de 8 noiembrie. Loviturile au scos din funcțiune termocentralele de la Tripilia și Zmiev, situate în regiunile Kiev și Harkov. Aceste instalații aparțin companiei de stat Centrenergo, care asigură 14% din producția de energie electrică a țării.
12:50
Trei frați agricultori din Puhăceni au ales să muncească acasă: „Un lucru cu multe piedici, dar există și câștiguri” # Radio Moldova
Pe malul Nistrului, în satul Puhăceni din raionul Anenii Noi, trei frați au demonstrat că agricultura poate deveni o afacere de succes. Totul a început după destrămarea colhozurilor, când tatăl lor, Eugeniu Petrov, a investit în primele sere, a instalat canale de irigare și a decis să cultive legume la scară largă, experimentând diverse soiuri.
11:50
Incendiu la un cămin de muncitori din Vatra: pompierii au intervenit cu opt autospeciale # Radio Moldova
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică dimineață la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orașul Vatra, municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins mai multe căsuțe de tip container în care locuiau temporar angajații întreprinderii. Din fericire, toți cei 15 oameni aflați în interior au reușit să se evacueze la timp, fără a exista victime.
11:30
Focuri de armă lângă locuința primarului din Leova, aflat în campanie electorală. Poliția cercetează incidentul # Radio Moldova
Un incident cu focuri de armă a avut loc în noaptea de 8 noiembrie, în orașul Leova. Potrivit relatărilor candidatului la funcția de primar, Alexandru Bujorean, două împușcături s-ar fi auzit în fața locuinței sale, în jurul orei 22:30.
11:00
„Casa Mare. Îngrijiri paliative”, expoziția de pictură și cartea autorului Ioan-Vasile Postică # Radio Moldova
O expoziție cu un titlu neobișnuit, „Casa Mare. Îngrijiri paliative” a atras vizitatori la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Autorul, Ioan-Vasile Postică este un tânăr artist plastic originar din Chișinău, stabilit la București. El prezintă o colecție de lucrări în care meditează în culori asupra lucrurilor dragi din lumea satului. Punctul de plecare al inspirației sale este chiar casa bunicilor din Brânzeni, raionul Glodeni, un spațiu îngrijit cu multă dragoste de mama pictorului.
10:00
Uneori, frica de necunoscut ne oprește din drum, mai ales când este vorba despre sănătate. Dar sunt oameni care găsesc în lupta cu boala nu doar puterea de a merge mai departe, ci și inspirația de a-i ajuta pe alții. Este și povestea lui Traian Chivriga, un bărbat care, în timp ce înfrunta cancerul, a creat un asistent medical bazat pe inteligența artificială. Aplicația poate să proceseze orice document medical, din orice spital.
10:00
Peste 200 de câini și pisici fără stăpân își găsesc hrană și tratamente într-un adăpost temporar din Comrat. Aici, animalele primesc șansa la un stăpân responsabil. Voluntarii spun că cea mai mare problemă rămâne cruzimea oamenilor, iar autoritățile subliniază că problema gestionării animalelor fără stăpân trebuie rezolvată nu local, ci la nivel de stat.
Ieri
21:40
Mai multe cupluri din Molești au marcat peste 50 de ani de căsnicie: „Am promis să ne împăcăm până la adânci bătrâneți” # Radio Moldova
La Molești, raionul Ialoveni, dragostea și devotamentul au fost sărbătorite la superlativ. Mai mulți seniori au marcat nunta de aur într-un eveniment plin de muzică, dans și voie bună, organizat de administrația locală. Cuplurile, implicate activ în viața comunității, și-au construit căsnicii trainice, bazate pe iubire, respect și răbdare, oferind tuturor un adevărat exemplu de longevitate și armonie.
20:50
Internaționalul român Ianis Hagi a marcat un gol fabulos în campionatul de fotbal al Turciei. Acesta a înscris pentru formația Alanyaspor în meciul din deplasare cu Trabzonspor, încheiat cu scor egal, 1-1.
20:40
Locuitorii din Ceadâr-Lunga au celebrat Kasîm și hramul localității cu târguri, expoziții și concerte # Radio Moldova
Găgăuzia a îmbrăcat straie de sărbătoare astăzi, 8 noiembrie. Locuitorii au celebrat Kasîm - tradiționala sărbătoare populară care marchează sfârșitul anului agricol și pregătirea de iarnă. La Ceadâr-Lunga evenimentul a fost marcat prin târguri, expoziții și concerte. Orașul a sărbătorit, totodată și hramul localității.
20:10
Radu Marian: „Nu va exista deficit de benzină și motorină după ce vor intra în vigoare sancțiunile împotriva Lukoil” # Radio Moldova
Nu va exista un deficit de benzină și motorină pe piață după ce vor intra în vigoare sancțiunile aplicate împotriva grupului Lukoil, a dat asigurări președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. El a mai spus că va solicita explicații Consiliului Concurenței referitor la faptul că Lukoil-Moldova este unicul furnizor de combustibil de aviație pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor.
19:20
Zeci de toboșari au umplut centrul capitalei cu ritm și emoție pentru o cauză nobilă # Radio Moldova
Zeci de toboșari au umplut centrul capitalei cu ritm și emoție, într-un eveniment caritabil dedicat unei cauze nobile. Concertul a fost organizat pentru a strânge fonduri în sprijinul Dariei Pleșcan, o tânără care luptă cu o formă frecvent întâlnită de cancer - limfom Hodgkin. Spectacolul a atras zeci de vizitatori, care nu au rămas indiferenți și au donat cu generozitate pentru a o ajuta pe Daria în lupta ei cu boala.
18:30
Campionatul R. Moldova la gimnastică estetică în grup: cele mai talentate gimnaste și-au demonstrat abilitățile # Radio Moldova
Grație, forță și sincron perfect - așa a arătat spectacolul oferit de cele mai talentate gimnaste ale țării, reunite la Campionatul R. Moldova la gimnastică estetică în grup. Lupta a fost dată pentru Campionatul Mondial din Bulgaria, acolo unde câștigătorii vor reprezenta țara noastră în fața celor mai puternice echipe din lume.
18:00
Victorie răsunătoare obținută de echipa Petrocub Hâncești în campionatul național de fotbal. Discipolii lui Șota Maharadze au învins pe Sheriff Tiraspol cu 4-2 într-un meci în care au fost conduși cu 0-2.
17:20
Activitatea posturilor vamale de la frontiera moldo-ucraineană a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun. Autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul transfrontalier este din nou posibil.
17:00
Meci nebun în Premier League. Tottenham Hotspur a remizat cu Manchester United pe teren propriu, scor 2-2, în etapa a 11-a a campionatului Angliei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.