Marta Kos revine la Chișinău
Veridica.md, 10 noiembrie 2025 08:30
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 11 noiembrie.
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:20
Directorul general al postului și CEO-ul BBC News au demisionat după scandalul editării unui documentar despre Trump.
Acum 2 ore
07:30
Tragedia a avut loc în timpul unei revolte într-o închisoare din sud-vestul ţării.
Acum 4 ore
05:40
Opt senatori democraţi ar fi de acord să susţină "redeschiderea" guvernului în schimbul extinderii subvențiilor pentru îngrijiri medicale accesibile.
05:20
Jared Kushner urmează să discute cu Netanyahu despre implementarea planului SUA pentru Gaza.
Acum 24 ore
19:30
În seara de 9 noiembrie 1989, zeci de mii de est-germani au trecut în sectorul de vest al orașului.
15:30
20 de mii de ruși fără electricitate, în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice # Veridica.md
În regiunea Belgorod, „rețeaua de alimentare cu energie electrică și încălzire a suferit daune grave”.
11:40
Alerta a fost emisă după un seism cu magnitudinea de 6,7.
Ieri
18:00
A fost inaugurat ghidul audio în limba ucraineană pentru exponatele Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti # Veridica.md
După declanşarea invaziei ruseşti, statul român a eliberat aproape 200 de mii de permise de protecţie temporară pentru cetăţeni din Ucraina vecină.
16:50
Peste 180 de milioane de ţigarete de contrabandă au fost confiscate de autorităţile române în primele zece luni ale acestui an # Veridica.md
Valoarea e estimată la echivalentul a circa 34 de milioane de euro.
15:40
A deschis calea Unirii Principatelor Române.
14:50
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump: „îmi place poporul român, cred că sunt un popor minunat” # Veridica.md
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, reiterează că în România vor rămâne staţionate trupe americane, dar vor exista unele modificări în modul de rotaţie a militarilor.
14:00
Ministerul de Externe le recomandă cetăţenilor români să menţină legătura cu reprezentanţii companiilor aeriene pentru informaţii în timp real.
10:50
Washingtonul a anunțat că va sista rotirea a 1200 de soldați americani stationați în România. Este acesta rezultatul anulării alegeilor prezidențiale de anul trecut, așa cum susțin unii politicieni?
10:20
Doi copii au fost răniți în urma lovirii unui imobil rezidențial din Dnipro de către o dronă rusească.
10:10
Donald Trump acuză statul african, fără probe, că persecută și ucide fermieri albi.
09:50
Beijingul a anunțat că va anula și tarifele suplimentare asupra produselor provenite din SUA.
09:40
Măsura vine pe fondul îngrijorărilor legate de sănătatea mintală a tinerilor.
09:20
Premierul și alți responsabili israelieni sunt acuzați de genocid.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Campania de denigrare a fost promovată de mii de conturi ale propagandei conservatoare.
17:20
Decizia este văzută ca o recunoaștere a angajamentului țării față de valorile educației, științei și culturii.
16:10
Consiliul de Securitate al ONU a luat o decizie similară, ieri.
14:50
Conferință comună Sandu–Metsola: „Viitorul european al Moldovei este o realitate în curs de realizare” # Veridica.md
Parlamentul European deschide un Oficiu de Legătură în Republica Moldova.
14:00
Sondaj: opoziția naționalistă ocupă în continuare primul loc în opţiunile electoratului român # Veridica.md
Pentru prima dată după alegerile prezidenţiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu față de următorul clasat, PSD.
13:50
Republica Moldova are un nou ministru al Sănătății. Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit săptămâna trecută, după o dezbatere maraton de peste zece ore în Parlament, o premieră pentru politica moldovenească recentă.
13:30
Autoritățile din R. Moldova se pregătesc să preia controlul asupra Lukoil pentru a asigura aprovizionarea cu combustibil # Veridica.md
Lukoil va fi incapabilă să funcționeze, după blocarea conturilor și refuzul Trezoreriei SUA de a permite vânzarea activelor către compania Gunvor.
13:10
Era căutat pentru infracţiuni de şantaj şi vătămare corporală gravă, fapte comise de un grup organizat.
13:10
Lukoil-Moldova rămâne o problemă complicată pentru Republica Moldova din cauza ponderii sale copleșitoare pe piața petrolieră locală, precum și pentru rolul său în structura de asigurare cu carburanți a instituțiilor de stat.
12:50
UE oferă granturi de 34 milioane euro pentru electrificarea liniei ferate Iași-Ungheni # Veridica.md
Proiectul face parte din Mecanismul pentru Interconectarea Europei și implică reconstrucția a 25 km de linie ferată.
12:40
Craiova a bătut Viena.
12:30
Roberta Metsola către Parlamentul Republicii Moldova: „A venit momentul pentru a deschide negocierile de aderare.” # Veridica.md
Președinta Legislativului Comunitar a anunțat inaugurarea Biroului Parlamentului European la Chișinău.
11:10
Basarabia profundă: „Privire bleagă și minte obtuză” (Percepția învățătorilor ruși despre moldoveni în perioada țaristă) # Veridica.md
Începând cu anii 60 ai secolului al XIX-lea, în contextul unirii Principatelor Române la 1859, autoritățile țariste au demarat edificarea unei infrastructuri școlare menite să omogenizeze din punct de vedere național și religios populația teritoriului dintre Prut și Nistru. În contextul lipsei de învățători rusofoni printre localnici, pentru a susține dezvoltarea rețelei de școli, a fost încurajată venirea unor dascăli originari din interiorul imperiului.
10:10
Deși autoritățile încearcă să ne convingă de mai mult timp că au pus capăt dependenței energetice de Moscova, descoperim cu surprindere că Republica Moldova depinde în continuare de resursele energetice livrate de ruși.
08:50
Destăinuiri inedite: cum o pierdut Moldova fericirea și ce ne așteaptă după războiul culorilor # Veridica.md
Scriu aceste rânduri azi, 6 noiembrie 2025, scriu și ronțăi un posmag dintr-un colac pe care mi l-o dat de pomană niște omi care și-o prăpădit feciorul în inima UE-ului, în Belgia, ca să zic așa, unde l-o ucis în băiate, din câte-am înțeles, niște imigranți.
6 noiembrie 2025
18:40
Ex-premierul Sorin Grindeanu e singurul candidat la șefia partidului, exact în ziua în care se împlinesc 108 ani de la revoluția bolșevică din Rusia.
16:00
Acum câteva zile, arhipelagul a fost lovit de taifului Tino.
14:50
Discuțiile s-au axat pe principalele direcții de cooperare - economică, energetică, infrastructură și securitate.
14:10
Poliția i-a reținut pe liderii platformei de tranzacționare „Tux”, prin intermediul căreia ar fi fost efectuate escrocherii pe teritoriul Republicii Moldova. Ofițerii au desfășurat 28 de percheziții în trei cauze penale.
13:00
Veridica.ro: Sancțiunile occidentale vor continua să erodeze economia Rusiei și după război # Veridica.md
Un armistițiu nu ar readuce pur și simplu lucrurile la normal, deoarece repoziționarea economică a Rusiei către o economie de război și neîncrederea profundă vor complica orice resetare post-conflict.
12:40
Concluziile Raportului de extindere 2025 pentru Moldova, discutate de Cristina Gherasimov și Marta Kos # Veridica.md
Comisia Europeană a publicat marți, 4 noiembrie, raportul privind extinderea, în care a constatat că, în pofida amenințărilor hibride și a tentativelor de destabilizare, R. Moldova a avansat semnificativ pe calea aderării.
10:10
Comisia parlamentară pentru politică externă suspendă activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
10:10
Dumitru Crudu e unul din cei mai prolifici scriitori basarabeni. Și abil se manifestă pe mai multe dimensiuni literare, fiind un poet care contează, un dramaturg montat și un romancier ale cărui cărți se vând ca pâinea caldă.
05:30
SPD s-a alăturat coaliţiei iniţiate de partidul ANO al miliardarului pro-Trump Andrej Babis și partidul de dreapta Vocea Automobiliștilor.
05:30
OMS a declarat urgenţă sanitară în enclava palestiniană, după apariţia poliovirusului.
5 noiembrie 2025
20:10
În România vine„Guguţă”, pe „Strada felinarelor stinse”.
18:00
Orgasm nuclear
16:50
O persoană reținută în urma perchezițiilor care îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu # Veridica.md
Ancheta include acuzații de spălare de bani, evaziune fiscală și șantaj.
16:20
Noul sistem va permite echipelor de polițiști de frontieră din ambele state să efectueze verificările într-un singur punct.
15:00
Franța a identificat 25 de tentative de ingerințe digitale străine în alegerile de anul trecut # Veridica.md
Printre „actorii” deja identificați se află gruparea rusă Storm-1516 și „conturi pro-chineze”.
14:50
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că va face în România prima sa vizită peste hotare # Veridica.md
La fel a procedat și predecesorul său, Dorin Recean.
