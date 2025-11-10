Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy: va fi eliberat sau rămâne după gratii?

Un tribunal din Paris va decide luni dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani de înshisoare. Sarkozy a fost condamnat pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri […] Articolul Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy: va fi eliberat sau rămâne după gratii? apare prima dată în SafeNews.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SafeNews