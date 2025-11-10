Berbecii se confruntă cu schimbări surprinzătoare, iar Capricornii vor primi un apel neașteptat : Află ce-ți prezic astrele

08:50

Mario, un tânăr spaniol de 28 de ani din Leganés, a plecat acum patru ani în Australia în căutarea unui viitor mai bun. A lăsat în urmă familia și prietenii din Madrid și a găsit un loc de muncă greu, dar extrem de bine plătit, care îi aduce venituri de până la 700 de euro într-un singur weekend. În timp ce tinerii din Spania se luptă cu salarii mici și lipsă de oportunități, Mario câștigă în doar două zile cât alții în două săptămâni, scrie observatornews.ro.