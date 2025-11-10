Când va fi gata al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski: „Vor fi noutăți”
Radio Chisinau, 10 noiembrie 2025 08:05
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei este în curs de elaborare și va fi gata „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent.
• • •
Acum 30 minute
08:05
Acum 24 ore
17:05
Lavrov: „Nimeni nu pune la îndoială integritatea Rusiei”. Ce spune despre planurile UE de a da Ucrainei miliarde din activele rusești # Radio Chisinau
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, duminică, într-un interviu pentru RIA, citat de Reuters, că „înțelegerile” la care au ajuns Putin și Trump la summitul din 15 august de la o bază militară din Anchorage, Alaska, s-au bazat pe cererile lui Putin din iunie 2024 și pe ideile trimisului lui Trump, Steve Witkoff. El a afirmat că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei” și a punctat că Rusia așteaptă confirmarea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage „rămân în vigoare”.
16:40
Republica Moldova exportă volume record de semințe de floarea-soarelui (Mold-street) # Radio Chisinau
În luna octombrie exporturile de semințe de floarea soarelui din Republica Moldova au depășit 120.000 de tone, ceea ce este de patru ori mai mult ca în luna septembrie și dublu față de aceeași perioadă a anului 2024, arată o analiză a expertului Iurie Rija. Practic piața rămâne fără semințe pentru procesare în ulei.
16:20
VIDEO | Imagini virale cu Trump care se străduiește să rămână cu ochii deschiși la o conferință din Biroul Oval # Radio Chisinau
Imagini care îl surprind pe președintele american Donald Trump cu ochii închiși în timpul unor declarații care se făceau în Biroul Oval au circulat intens pe rețelele sociale în acest weekend, relatează CNN.
15:55
Poliția, despre împușcăturile de la Leova: Nu au legătură cu activitatea primarului. Focurile au fost trase accidental # Radio Chisinau
Poliția vine cu precizări referitoare la focurile de armă trase în noaptea de 8 noiembrie în apropierea locuinței primarului orașului Leova, Alexandru Bujorean. Oamenii legii spun că nu există nicio legătură între împușcături și declarațiile sau activitatea primarului.
15:25
Programul Remedial va fi extins și la Limba română pentru elevii din școlile alolingve # Radio Chisinau
Programul Remedial, lansat pentru a sprijini elevii claselor a IX-a în pregătirea examenului de absolvire a gimnaziului la disciplina Matematică, va continua și în acest an. Ministerul Educației intenționează să îl extindă și la Limba română, pentru elevii din școlile alolingve. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun în cadrul tradiționalului său live săptămânal, transmite IPN.
15:05
Autoritățile de concurență din România, Bulgaria și R. Moldova au dat undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex # Radio Chisinau
Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova au acordat autorizările și avizele necesare pentru finalizarea tranzacției prin care Maspex România preia pachetul majoritar de acțiuni al Purcari Wineries Public Company Limited, scrie Agerpres.
14:40
Ucraina, fără curent electric: furnizarea, întreruptă până la 16 ore pe zi după ce producția a fost redusă la zero de atacurile rusești # Radio Chisinau
Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt și 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a declarat operatorul de stat Ukrenergo, după ce atacurile rusești care au vizat infrastructura energetică au redus capacitatea de generare a țării la „zero”, relatează The Guardian.
14:10
Republica Moldova, în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice # Radio Chisinau
Republica Moldova se clasează în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice, în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor recente publicate de Organizația Mondială.
13:45
Sute de dispăruți după ce o ambarcațiune cu imigranți s-a scufundat între Malaezia și Thailanda # Radio Chisinau
Sute de persoane sunt date dispărute după ce o ambarcațiune s-a scufundat între Thailanda și Malaezia, 10 supraviețuitori și un cadavru fiind recuperați până acum, a declarat duminică autoritatea maritimă malaeziană, relatează Reuters, citat de News.ro.
13:35
VIDEO | Dan Perciun, de Ziua Națională a Tineretului: Viitorul Republicii Moldova se scrie astăzi, împreună cu tinerii # Radio Chisinau
Cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj de apreciere și încurajare adresat tinerilor din Republica Moldova. Ministrul a subliniat rolul esențial pe care tinerii îl au în modernizarea și dezvoltarea țării.
13:25
13:05
Japonia a emis o alertă de tsunami pentru prefectura Iwate din nordul țării, după un seism cu magnitudinea de 6,7 în nord-estula arhipelagului, potrivit Agerpres, care citează Reuters și AFP. Locuitorii din regiunea vizată au fost îndemnați să stea departe de zona de coastă.
12:40
Focuri de armă lângă casa primarului Alexandru Bujorean, candidat la alegerile noi din Leova # Radio Chisinau
Focuri de armă au fost trase în noaptea de 8 noiembrie în apropierea locuinței primarului de Leova, Alexandru Bujorean, care candidează la alegerile locale noi din 16 noiembrie. Edilul a relatat pe Facebook că, în jurul orei 22:30, a auzit zgomote în fața casei în care locuiește împreună cu soția și cei doi copii. Ieșind în curte, acesta a constatat că s-a tras dintr-o mașină, transmite IPN.
12:20
12:15
LIVE | Ultimul domn al Principatului Moldovei, repatriat în România. Rămășițele pămânțești ale domnitorului Ghica sunt depuse în Sala Unirii de la Cotroceni # Radio Chisinau
După 168 de ani de la moartea sa, rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au fost repatriate în România din cimitirul Le Mée-sur-Seine, Franța. O ceremonie solemnă de depunere a sicriului a avut loc duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, iar săptămâna viitoare domnitorul va fi reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași, transmite IPN.
11:50
După zvonurile privind tragerea sa pe linie moartă, Lavrov reapare și anunță că a primit un mesaj de la americani și e gata să se întâlnească cu Rubio # Radio Chisinau
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că Statele Unite l-au informat prin canale diplomatice că analizează propunerea președintelui Vladimir Putin de a menține linitele prevăzute în Noul Tratat de reducere a armelor strategice (New START) după expirarea acestuia, în februarie 2026, potrivit Reuters.
11:30
Au făcut cale întoarsă la frontieră: 44 cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 66 897 traversări.
11:05
FOTO | Incendiu la un cămin temporar din orășelul Vatra. 15 persoane s-au evacuat până la sosirea pompierilor # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, municipiul Chișinău.
10:40
VIDEO | Cum vor arăta monedele euro bulgărești. Banca Națională a prezentat designul # Radio Chisinau
Banca Națională a Bulgariei (BNB) a prezentat designul monedelor euro din Bulgaria, care vor intra în circulație de la 1 ianuarie 2026, relatează Novinite.com, citată de News.ro.
10:20
Circa 3 000 de elevi din țară s-au înscris la testul de competențe digitale, care va fi susținut în premieră la nivel național, suplimentar față de examenele tradiționale de absolvire a claselor a IX-a și a XII-a. Rezultatul testului va fi înscris în diploma de absolvire a elevilor, transmite IPN.
09:55
La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce și-a propus când a plecat la Washington: laude din belșug și o scutire de la sancțiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze și energie nucleară din Rusia. Și toate acestea cu doar cinci luni înainte de alegeri dificile pentru Viktor Orban. Totuși, dacă privim mai atent, imaginea nu este atât de clară. Partea americană a încheiat un acord comercial dur și costisitor pentru Ungaria, comentează BBC într-o corespondență din Budapesta semnată de Nick Thorpe.
09:30
Turiști străini și tineri din țară, în vizită la Parlamentul Republicii Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova a fost, și în această săptămână, un loc al dialogului și cunoașterii. Oaspeți din mai multe țări au venit să afle cum funcționează instituția legislativă și cum sunt luate deciziile care modelează viitorul european al țării noastre.
09:05
Voronej, oraș rusesc cu peste 1 milion de locuitori, lăsat fără electricitate și căldură de un atac ucrainean (VIDEO) # Radio Chisinau
Un atac cu drone desfășurat peste noapte de Ucraina a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică și căldură în orașul Voronej din sud-vestul Rusiei, a declarat duminică dimineață guvernatorul regional, potrivit Reuters.
Ieri
18:05
Rutte, către Putin: „Războiul nuclear nu poate fi câștigat niciodată și nu trebuie purtat”. Mesajul NATO pentru civilii occidentali # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exercițiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianței Nord-Atlantice” în fața amenințărilor Rusiei.
17:40
Expert, despre starea economiei din R. Moldova: „Mai rău decât atât a fost doar în anii ’90” # Radio Chisinau
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut, în ultimii cinci ani, cu doar 0,4%, iar creșterea de cel mult 1%, prognozată pentru acest an, înseamnă practic stagnare economică, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit acestuia, „mai rău decât atât a fost doar în anii ’90, în perioada colapsului sistemului sovietic”, transmite IPN.
17:10
Precizările MAE cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe a venit astăzi cu precizări cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize, menționând că, călătoriile dintre Republica Moldova și Federația Rusă nu vor fi afectate, întrucât există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare, transmite MOLDPRES.
16:55
Cum se duce bătălia pentru Pokrovsk. Rușii au început să facă ceva ce nu au mai reușit până acum # Radio Chisinau
Rusia a afirmat sâmbătă că forțele sale continuă să avanseze în bătăliile aprinse din jurul orașelor cheie Pokrovsk și Kupiansk, Moscova anunțând și că a cucerit un sat minuscul din estul Ucrainei, transmite Reuters.
16:35
Autoritățile de la Chișinău plănuiesc să introducă regimul de vize pentru cetățenii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), după ce acordul care prevede abolirea acestor vize va fi denunțat.
16:15
Biblioteca Națională găzduiește Zilele Științei 2025: „Încredere, transformare și viitor” # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova găzduiește, în perioada 10-14 noiembrie, cea de-a șaptea ediție a Zilelor Științei, desfășurate sub genericul „Încredere, transformare și viitor: Știința de care avem nevoie pentru 2050”. Evenimentul este organizat în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, marcată anual sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), transmite IPN.
15:45
VIDEO | Incendiu la un depozit de parfumuri din Turcia, cel puțin 6 oameni au murit # Radio Chisinau
Șase oameni au murit și cinci au fost răniți, unul dintre ei în stare critică, într-un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață într-un depozit de parfumuri din Dilovasi, în nord-vestul țării, au anunțat autoritățile turce, potrivit AFP.
15:20
Peste 120 de polițiști de frontieră au fost instruiți în depistarea documentelor falsificate # Radio Chisinau
Peste 120 de polițiști de frontieră din cadrul subdiviziunilor regionale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au participat la un amplu program de formare profesională, organizat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX).
14:55
Președintele Donald Trump a anunțat vineri că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud de la sfârșitul acestei luni, din cauza a ceea ce el a numit „încălcări ale drepturilor omului” care au loc în această țară.
14:30
Rudele persoanelor repatriate după 1944 sunt încurajate să consulte dosarele fostului KGB # Radio Chisinau
Rudele persoanelor repatriate forțat de Uniunea Sovietică din România după 1944 sunt încurajate să consulte dosarele acestora la Agenția Națională a Arhivelor (ANA). Igor Cașu, directorul instituției, a subliniat că aceste persoane au dreptul să fie reabilitate, fiind considerate victime ale regimului sovietic, transmite IPN.
14:10
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa” # Radio Chisinau
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obținut în aceeași zi o exceptare de la sancțiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă.
13:45
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, sistată temporar din cauza unor probleme tehnice # Radio Chisinau
Serviciul Vamal informează că la această oră, posturile vamale moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte puncte de trecere circulația este limitată.
13:30
Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor învăța limba română după un curriculum modern # Radio Chisinau
Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor beneficia de o integrare mai ușoară în școlile din Republica Moldova, datorită unui curriculum modern pentru învățarea limbii române, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
13:10
De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare # Radio Chisinau
De astăzi, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia, transmite MOLDPRES.
12:50
Ce trebuie să facă proprietarii apartamentelor pentru a avea facturi corecte la încălzire # Radio Chisinau
Locatarii la bloc trebuie să asigure cel puțin 18 grade Celsius în propriile apartamente pe parcursul sezonului de încălzire, pentru a menține balanța energetică a clădirii și a nu „umfla” facturile vecinilor. Despre această obligație a amintit Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, la un club de presă, transmite IPN.
12:45
SUA au anunțat o excepție pentru Ungaria la sancțiunile contra energiei rusești. Ce a răspuns Orban când Trump l-a întrebat dacă Ucraina poate câștiga războiul # Radio Chisinau
Statele Unite au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazelor rusești, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, după ce premierul ungar Viktor Orban a insistat asupra cererii sale de amânare în timpul unei întâlniri prietenești cu președintele Donald Trump la Washington, transmite Reuters.
12:20
12:00
VIDEO | Cum a lovit o tornadă un sat din Brazilia. Cel puțin cinci oameni au murit și 130 sunt răniți # Radio Chisinau
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un sat din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunțat autoritățile locale, potrivit France Presse.
11:40
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc pe Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși care urmează calendarul bisericesc de stil vechi îl sărbătoresc astăzi, 8 noiembrie, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir – martir din secolul al III-lea, transmite IPN.
11:10
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit Politico. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată # Radio Chisinau
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a aruncat în haos țările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere rusești, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România și Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deținute de Lukoil înainte ca sancțiunile SUA împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Una dintre opțiunile luate în calcul de București ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancțiunilor, scrie Politico.
10:50
R. Moldova, pentru prima dată în Consiliul Executiv al UNESCO. Cristian Jardan: „O mare responsabilitate și oportunitate pentru a ne promova valorile” # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată în istorie, membru al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025–2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a organizației, desfășurată la Samarkand. „Este o mare responsabilitate, dar și o oportunitate pentru a ne promova valorile și tradițiile noastre”, a declarat Cristian Jardan, ministrul Culturii, transmite MOLDPRES.
10:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova pe 11 noiembrie. Oficiala va avea întrevederi cu conducerea Republicii Moldova și va participa la mai multe evenimente publice.
10:05
Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice # Radio Chisinau
Un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul ucrainean al energiei sâmbătă dimineață, conform The Guardian.
09:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru perioada 8–10 noiembrie cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, sâmbătă vremea se va menține fără precipitații, însă în noaptea de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, pe arii extinse se vor semnala ploi slabe, transmite MOLDPRES.
09:25
VIDEO | Cetățeanul turc acuzat de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani a fost extrădat în Republica Moldova # Radio Chisinau
Hassan Toper, cetățeanul turc, învinuit de complicitate la omorul lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost extrădat în Republica Moldova. Operațiunea a fost realizată de Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției.
08:55
Trump, întrebat de retragerea brigăzii de la Kogălniceanu: „Românii sunt un popor grozav. Doar mai mutăm niște trupe” # Radio Chisinau
În cadrul întâlnirii avute astăzi cu premierul maghiar Viktor Orban, președintele american Donald Trump și secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, au discutat și despre România și despre retragerea unei brigăzi a armatei SUA de la baza Kogălniceanu.
