Casa Albă insistă că administrația de la Washington a acordat Ungariei o derogare de la sancțiunile privind livrările de petrol și gaze din Rusia doar pentru un an, și nu pe termen nelimitat, așa cum a declarat Budapesta.Ungaria beneficiază de o scutire pentru doar un an de la sancțiunile SUA asupra energiei rusești, și nu pe termen nelimitat, după cum s-a lăudat Viktor Orban în presa de stat