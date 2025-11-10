Cod Galben de ceață în toată Moldova: șoferii trebuie să circule cu prudență

14:40

Disidentul rus Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai Kremlinului, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, indiferent de evoluția războiului din Ucraina. „Ar trebui să ne așteptăm la un fel de Război Rece care va dura cel puțin zece ani", a declarat fostul […]