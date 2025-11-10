Criză la BBC: directorul general și șefa BBC News demisionează după scandalul documentarului despre Donald Trump

18:20

O practică japoneză străveche, inspirată din ritualurile samurailor, promite să întărească semnificativ picioarele, chiar și ale persoanelor de peste 40 de ani — în doar 5 minute de exerciții pe zi. Cercetătorii de la Universitatea Tohoku din Japonia au descoperit că cei care au practicat exercițiile Rei-ho și-au crescut forța picioarelor cu peste 25% în trei luni. Pe măsură ce […]