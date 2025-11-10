Remedii naturiste. Ceaiul de ceapă. Beneficii, preparare
Libertatea Cuvântului, 10 noiembrie 2025 07:40
Ceaiul de ceapă este folosit în mod tradițional ca remediu natural pentru răceli, tuse și dureri în gât. Dar acestea nu sunt singurele
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum o oră
07:40
A 6-a zi a celui de-al XVII-lea Festival Regional de Muzică Clasică „Noiembrie Bucovinean-2025” a stat sub semnul unui eveniment muzical și spiritual
07:40
Ceaiul de ceapă este folosit în mod tradițional ca remediu natural pentru răceli, tuse și dureri în gât. Dar acestea nu sunt singurele
Acum 2 ore
07:20
Picturile create în cadrul Taberei de Artă Pan-Ucrainene „Visul de Lavandă 2025” au fost expuse la „casa cu lei” din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Tabăra (Plein air) s-a desfășurat în perioada 19-30 iunie 2025 în satul Bilivți, CT Hotin. Câmpul de lavandă din Bilivți este unul dintre
07:10
O expediție în zona tipică de fag către crestele frontale ale Carpaților Bucovineni # Libertatea Cuvântului
Despre expedițiile tradiționale ale Catedrei de Geografie Fizică, Geomorfologie și Paleogeografie a Universității Naționale „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți s-a relatat pe Facebook. Pe
07:00
Volodymyr Zelenski: „Incidentele cu drone sunt un test al reacției UE și SUA” # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat că incidentele cu drone din Europa sunt un test al reacției acesteia. „Europa se teme atât de
Acum 12 ore
00:20
La 10 noiembrie 1688, la Bucureşti s-a încheiat tipărirea Bibliei în limba română. Ea a intrat în istorie ca „Biblia de la Bucureşti”, apărută
Acum 24 ore
18:50
La Filarmonica Regională din Cernăuți au avut loc festivități cu ocazia Zilei Lucrătorilor din Cultură și a Maeștrilor de Artă Populară. Pentru bibliotecarii
14:20
De ce i-a fost refuzat lui Zelenski să închidă spațiul aerian deasupra Ucrainei în 2022 – răspunsul fostului secretar general al NATO # Libertatea Cuvântului
NATO a explicat decizia de a refuza închiderea spațiului aerian deasupra Ucrainei prin frica de escaladare. Fostul secretar general al NATO a descris
14:10
În fiecare an, pe 9 noiembrie, Ucraina sărbătorește Ziua Lucrătorilor din Cultură și a Maeștrilor de Artă Populară. Aceasta este sărbătoarea celor care,
12:50
Se creează o situație în care un gest simbolic se poate transforma într-o nouă fază a competiției în domeniul tehnologiilor nucleare # Libertatea Cuvântului
Volodymyr Putin a prezidat o ședință a Consiliului de Securitate și a însărcinat Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării, serviciile speciale și agențiile civile
12:40
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, i-a distins pe gardiștii naționali din Bucovina, care și-au dat viața pentru Patrie, cu înalte distincții de stat. „Am
12:30
Specialiștii din domeniul educației din Cernăuți cer modificarea reformei școlare # Libertatea Cuvântului
Specialiștii din domeniul educației din Cernăuți cer modificarea Legii Ucrainei „Cu privire la învățământul mediu general complet”. Este vorba despre amânarea modificării statutului
08:40
E vorba de doi tineri din comuna Crasna, Nordul Bucovinei. Se numesc Ilie și Magdalina Motrescu. Frate și soră. Cu vreo doi în
08:30
După mărimea pensiilor — printre codași: de ce în regiunea Cernăuți sunt cele mai mici plăți # Libertatea Cuvântului
Pensia medie în Ucraina este în prezent de 6436 de grivne. Cu toate acestea, locuitorii regiunii Cernăuți sunt pe locul doi de la
Ieri
08:00
Ex-cancelarul Austriei Schüssel: „Rusia duce de fapt un război hibrid împotriva Europei” # Libertatea Cuvântului
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este parte a războiului său hibrid mai larg împotriva întregului Occident, în special împotriva Europei însăși. „Am conștientizat pentru
07:40
La 9 noiembrie 1330 a început Bătălia de la Posada. Bătălia de la Posada (9–12 noiembrie 1330) a încheiat conflictul militar dintre Regatul
8 noiembrie 2025
19:40
Centrul Cultural Rus din Chișinău își va înceta definitiv existența în curând: o astfel de decizie a fost adoptată zilele trecute de Guvernul
19:10
Biblioteca-filială din Culiceni a ocupat locul I la concursul pentru titlul de „Cea mai bună bibliotecă” # Libertatea Cuvântului
Pentru munca conștiincioasă, creativitatea, participarea activă la viața culturală a comunității și dragostea față de cititor, colectivului bibliotecii i s-a înmânat o diplomă
18:50
Militarul Ivan Riabyi din regiunea Cernăuți a decedat într-un spital militar. Știrea tragică a fost anunțată de Consiliul Orășenesc Secureni. Soldatul Ivan Riabyi,
18:20
Sprijin pentru persoanele strămutate intern: Cernăuți primește un nou tren de evacuare # Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți continuă să ofere adăpost oamenilor care și-au părăsit casele din cauza bombardamentelor constante ale inamicului. La Cernăuți a sosit un nou
18:10
La Cernăuți și-a început oficial activitatea consulatul onorific al Ungariei # Libertatea Cuvântului
Acesta nu este doar un gest diplomatic, ci și un pas spre consolidarea legăturilor culturale, educaționale și economice dintre regiunea de frontieră a
14:00
Cum a devenit amenințarea nucleară parte din cultura politică a Rusiei Amenințarea nucleară a devenit în Rusia lui Vladimir Putin mai mult decât
13:50
În fiecare an, pe 8 noiembrie (stil nou) creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Arhanghelii Mihail și Gavriil, sărbătoarea purtând în popor denumirea de Sfinții
13:20
La 8 noiembrie, în Ucraina, este marcată pe stil vechi Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie (pe stil nou acest praznic a fost sărbătorit
13:00
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că Volodymyr Zelenski și Vladimir Putin s-ar putea întâlni la Summit-ul G20, care va avea loc la
13:00
Astăzi la Dinăuți, CT Noua Suliță, este sărbătorit, pe stil vechi, hramul Bisericii din sat – Sfântul Dumitru. În ajunul acestui praznic locuitorii
13:00
La 8 noiembrie își marchează un frumos și onorabil jubileu profesoara Eva Sucevan de la Liceul din Suceveni. Jumătate de veac ea activează
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
La 8 noiembrie 1476 domnul Ştefan cel Mare al Moldovei pune stăpânire pe Târgovişte. În locul voievodului Laioltă Basarab este instalat pe tronul
7 noiembrie 2025
22:50
Violonistul Nicolae Hacman, Artist Emerit al Ucrainei, desfășoară o amplă activitate artistică și pedagogică. El este conducătorul Orchestrei de instrumente populare „Plai”, cunoscută
22:40
La 9 noiembrie, în Ucraina va fi marcată Ziua panucraineană a lucrătorilor culturii și maeștrilor artei populare. La Cernăuți, cu această ocazie a
21:20
La Hotin a fost lansat maratonul de caritate „Pașii celor neînvinși”. În cadrul acestuia, veteranii vor parcurge pe jos peste 60 de kilometri
09:20
Ce spun studiile: Cum influenţează muzica asupra dezvoltării cognitive a copiilor # Libertatea Cuvântului
Fiecare părinte își dorește să-i ofere copilului său cel mai bun mediu posibil pentru a învăța și a crește. Specialiștii au întocmit un
09:20
Un bărbat a murit într-un incendiu din satul Mălinești, dar trupul lui încă n-a fost găsit # Libertatea Cuvântului
Un bărbat a murit într-un incendiu în satul Mălinești, CT Noua Suliță, iar căutările trupului continuă. Se știe că o casă de aproximativ
09:10
Aș vrea să-mi cumpăr tinerețea, Și liniștea din inimă curată. Aș vrea să-mi reîntorc puterea, Pe care anii mi-au furat-o, toată. Aș
09:00
S-a stins flacăra vieții Zinaidei Smochină-Rotaru din Costiiceni, care pe parcursul a mai multor ani i-a bucurat pe micii cititori cu versuri frumoase.
08:40
În Comunitatea Teritorială Secureni a fost permisă împușcarea animalelor sălbatice răpitoare # Libertatea Cuvântului
Pe teritoriul comunității Secureni, până la sfârșitul anului, vor fi împușcate animale sălbatice răpitoare. Astfel, se dorește reglementarea numărului acestora. Despre aceasta informează
08:20
Angelina Jolie a emis un comentariu oficial după o vizită neanunțată în Ucraina, în timpul căreia actrița de la Hollywood a vizitat orașele
08:10
Olga Stefanișyna: „Ucraina poartă negocieri „pozitive” cu SUA privind rachetele Tomahawk # Libertatea Cuvântului
Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanișyna, a declarat că Kievul poartă negocieri „pozitive” cu Washingtonul privind achiziționarea de rachete și alte arme cu
07:20
La 7 noiembrie 1881, în localitatea Odorhei, Transilvania, S-a născut Peter Neagoe, scriitor, publicist și pictor american, originar din Transilvania. A urmat Școala
6 noiembrie 2025
21:30
Parteneriat internațional pentru sport și educație: Păltiniș, Mămăliga (Ucraina) și Trebisăuți (Republica Moldova) lansează proiectul „Bucovina Prut Sport Games” # Libertatea Cuvântului
Un nou capitol al cooperării transfrontaliere se deschide în nordul Moldovei. La inițiativa Federației Române de Hand to Hand Fighting, primăriile din Păltiniș
21:00
Artistul Poporului din Ucraina, Ivo Bobul, a fost văzut la Londra. Managerul cântărețului, Irina Slepușova, a împărtășit fotografii din weekend-ul petrecut în străinătate.
21:00
În Marea Britanie se vorbește despre o șansă la pace în Ucraina: cine îl poate influența pe Putin # Libertatea Cuvântului
Președintele american, Donald Trump, este încă capabil să-l convingă pe „führerul” rus Vladimir Putin să înceapă negocieri de pace privind Ucraina. Cu toate
20:50
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Pârcălabii – persoane foarte apropiate domniei Sunt
20:50
În Regiunea Cernăuți continuă pregătirea Punctelor de trecere a frontierei pentru iarnă # Libertatea Cuvântului
Serviciul de Reconstrucție continuă lucrările de întreținere operațională a șase Puncte de trecere a frontierei auto internaționale din regiunea Cernăuți, care asigură traversarea
20:50
Echipele de salvare au lichidat 2 incendii în sectorul rezidențial, 1 persoană a decedat. Azi-noapte, Serviciul de Salvare a primit un apel despre
20:50
Ucraina s-ar putea confrunta cu un „război veșnic” și o pierdere graduală de teritorii dacă Europa nu intensifică presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin
10:20
Astmul este o inflamație cronică a plămânilor și a căilor respiratorii. Când se produc atacurile de astm, pereții interni ai căilor respiratorii devin
09:30
Trump a declarat că dictatorul rus, Vladimir Putin, i s-a adresat cu rugămintea de a opri războiul din Ucraina. Președintele american, Donald Trump,
09:20
La 6 noiembrie 1893 a încetat din viaţă compozitorul rus Piotr Ilici Ceaikovski. Piotr Ceaikovski (1840-1893) este autorul baletelor „Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de nuci”, „Frumoasa din
5 noiembrie 2025
22:00
De ziua bunului simț, chiar dacă vremea se cam schimbase, oricum luna lui Brumar a intrat în drepturile sale, membrii fondatori ai Asociației
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.