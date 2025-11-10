Cod galben de ceață în toată țara: vreme posomorâtă, dar fără precipitații
Realitatea.md, 10 noiembrie 2025 07:00
Potrivit meteorologilor prima zi a noii săptămâni va fi posomorâtă și noroasă, însă cu temperaturi caracteristice perioadei de toamnă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață pentru întreaga țară, valabil până astăzi, ora 11:00. Valorile termice vor oscila între +9 și +14 grade Celsius.
Acum 5 minute
07:20
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 10 noiembrie 2025. Euro – 19,6912 lei, în scădere cu 0,02 lei;Dolarul american – 17,0369 lei, mai mic cu 0,08 lei;Leul românesc – 3,8723 lei;Hrivna ucraineană – 0,4058 lei;Rubla rusească – 0,2102 lei.
07:20
Horoscopul zilei – 10 noiembrie 2025: Ziua în care intuiția și imaginația te ghidează # Realitatea.md
Este o zi favorabilă pentru claritate, echilibru și încredere în propriile decizii. Berbec (21 martie – 19 aprilie): Te simți împăcată cu tine însăți, conștientă că succesul necesită răbdare și perseverență. Universul îți oferă oportunitatea de a-ți consolida încrederea și de a te reconecta cu scopurile tale interioare. Taur (20 aprilie – 20 mai): Ziua […]
Acum 30 minute
07:00
Acum 2 ore
06:20
Două trenuri au intrat în coliziune în Slovacia duminică seara, a informat poliţia locală, în timp ce presa a anunţat că mai multe persoane au fost rănite. Poliţia a declarat că serviciile de urgenţă s-au deplasat la locul accidentului, care a avut loc pe coridorul feroviar dintre capitala Bratislava şi Pezinok, la 20 km nord-est.
Acum 12 ore
20:30
Japonia a emis o alertă de tsunami pentru prefectura Iwate din nordul ţării, după un seism cu magnitudinea de 6,7 în nord-estul arhipeleagului. Locuitorii din regiunea vizată au fost îndemnați să stea departe de zona de coastă, transmite digi24.ro. Valul de tsunami este aşteptat să aibă până la un metru înălţime, potrivit NHK. Cutremurul s-a […]
19:50
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză # Realitatea.md
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză. Guvernul a aprobat un acord în acest sens. Documentul prevede sprijin pentru participarea elevilor și studenților moldoveni la activități educaționale și culturale internaționale și taberele de vară sau iarnă organizate în China. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, acordul stabilește […]
19:20
Circa 3000 de elevi din țară s-au înscris la testul de competențe digitale, care va fi susținut în premieră la nivel național, suplimentar față de examenele tradiționale de absolvire a claselor a IX-a și a XII-a. Rezultatul testului va fi înscris în diploma de absolvire a elevilor, transmite IPN. Ministrul educației, Dan Perciun, a salutat […]
18:40
Daniella Misail-Nichitin: Violența digitală a fost introdusă în lege, iar agresorii vor fi trași la răspundere # Realitatea.md
Violența digitală a fost recunoscută oficial în legislația Republicii Moldova și va fi sancționată conform legii. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RliveTV. Potrivit șefei MAI, modificările recente aduc un cadru legal mai strict, menit să protejeze mai eficient victimele violenței și să descurajeze agresorii […]
Acum 24 ore
18:10
Ceață densă în toată țara: Meteorologii emit Cod galben, Poliția cere prudență în trafic # Realitatea.md
Meteorologii au emis Cod galben de ceață pentru întreaga țară. Avertizarea este valabilă din 9 noiembrie, ora 17:10, până pe 10 noiembrie, ora 11:00. Pe parcursul intervalului, ceața se va menține pe arii extinse, iar vizibilitatea va scădea până la aproximativ 200 de metri, ceea ce va crea condiții periculoase pentru trafic. În acest context, […]
17:20
Trei morți și 15 răniți în Tenerife, unde sunt valuri de patru metri. Au fost emise avertismente, dar oamenii le ignoră # Realitatea.md
Trei persoane au murit și cel puțin 15 au fost rănite în Tenerife unde valurile au ajuns la patru metri înălțime. Arhipelagul Canare a fost plasat sub alertă pentru fenomene costiere periculoase, scrie antena3.ro. Primul incident a avut loc pe plaja Roque de Las Bodegas, în Taganana, unde șase turiști francezi au căzut în apă […]
16:50
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: „Bine ai venit acasă, Măria Ta” # Realitatea.md
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui României, Nicuşor Dan, transmit știrileprotv.ro. „Construcția României moderne a început înainte de ianuarie 1859", a declarat, duminică, președintele Nicușor Dan, la ceremonia care a avut loc […]
16:30
S-a aflat cine a tras focurile de armă lângă locuința primarului din Leova. Ce spune poliția # Realitatea.md
Focurile de armă trase în apropierea locuinței primarului orașului Leova, despre care acesta a anunțat pe Facebook, nu au nicio legătură cu declarațiile sau activitatea sa. Informația a fost confirmată de Poliția Republicii Moldova. „Potrivit informațiilor preliminare, nu există nicio legătură între împușcături și declarațiile făcute de bărbat. Mai mult, acesta nu locuiește în preajma […]
15:40
Proteste masive în Portugalia. Zeci de mii de oameni cer schimbarea legislației muncii # Realitatea.md
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Lisabona, protestând față de un pachet de reforme ale legislației muncii propus de guvernul condus de Luis Montenegro. Sindicatele acuză o liberalizare agresivă care afectează grav drepturile angajaților, transmite euronews.ro. Lisabona a fost scena unei manifestații de amploare. Protestatarii au cerut retragerea unui pachet legislativ […]
14:50
Un leu din șapte din bugetul Moldovei provine de la diaspora. Remitențele rămân pilon economic # Realitatea.md
Republica Moldova rămâne una dintre puținele țări din lume unde banii trimiși de cetățenii plecați la muncă peste hotare au o pondere uriașă în economie. Potrivit studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova" realizat de IDIS „Viitorul", numărul moldovenilor care lucrează în străinătate îl depășește pe cel al angajaților oficiali din țară, iar […]
13:40
Locatarii trebuie să mențină cel puțin 18 grade Celsius în apartamente pentru facturi corecte # Realitatea.md
Locatarii la bloc trebuie să asigure cel puțin 18 grade Celsius în propriile apartamente pe parcursul sezonului de încălzire, pentru a menține balanța energetică a clădirii și a nu „umfla" facturile vecinilor. Despre această obligație a amintit Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, la un club de presă, transmite IPN. Potrivit […]
13:10
VIDEO Bujorean publică imagini cu momentul în care se aud focuri de armă lângă casa sa. Poliția a deschis o anchetă # Realitatea.md
Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, a publicat pe Facebook două înregistrări video în care se aud focuri de armă în apropierea locuinței sale. Potrivit edilului, imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate pe teritoriul întreprinderii municipale „Apă-Canal Leova". Poliția a declarat pentru Realitatea că la data de 8 noiembrie 2025, a fost […]
12:40
Ucraina, în beznă. Atacurile masive ale Rusiei au redus producţia de energie la „zero” # Realitatea.md
Ucraina se confruntă cu pene de curent extinse, după ce atacurile ruseşti din ultimele zile au paralizat sistemul energetic al ţării. Compania naţională de transport al energiei, Ukrenergo, a anunţat că în majoritatea regiunilor alimentarea va fi întreruptă între 8 şi 16 ore pe zi, în timp ce echipele de intervenţie încearcă să repare infrastructura […]
12:00
FOTO Incendiu la un cămin al unei întreprinderi de asfalt din Vatra. 15 persoane au fost evacuate la timp # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un cămin temporar care aparține unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, municipiul Chișinău. Pentru lichidarea focului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat 30 de pompieri și opt autospeciale. Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost creat Statul Major. Apelul la Serviciul […]
11:20
Campion mondial la 82 de ani! Judocanul Mihai Malear a cucerit aurul la Mondialele Masters din Paris, Franța. Este al 10-lea titlu pentru sportiv în cariera sa. „La cei 82 de ani, este un exemplu al puterii și tenacității moldovenești. Un adevărat ambasador al culturii sportive", a notat vicepremierul Mihai Popșoi pe Facebook. Oficialul a […]
10:50
Partidul Național Liberal – Filiala din Republica Moldova a condamnat cu fermitate atacul de intimidare comis în noaptea de 8 noiembrie asupra primarului orașului Leova, Alexandru Bujorean, candidat la un nou mandat și membru al Biroului Politic al PNL România – Filiala Republica Moldova. Într-un comunicat de presă, formațiunea califică incidentul drept „un gest grav […]
10:10
Focuri de armă în plină campanie electorală la Leova. Candidat la funcția de primar, ținta unui atac armat # Realitatea.md
Candidatul LOC la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, a anunțat că asupra locuinței sale au fost trase două focuri de armă în noaptea de 8 noiembrie. Incidentul a avut loc în jurul orei 22:30, când o mașină necunoscută ar fi staționat în fața casei sale, unde locuiește împreună cu soția și cei […]
09:50
Moldova va avea parte duminică, 9 noiembrie, de o zi predominant mohorâtă, cu cer mai mult noros și temperaturi ușor peste media perioadei. Meteorologii anunță ploi slabe izolate în nordul și sudul țării, în timp ce în centru cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în nordul țării sunt […]
Ieri
20:10
NASA intenționează să construiască un „sat" pe suprafața Lunii până în 2035, potrivit administratorului agenției spațiale americane, Sean Duffy. El a vorbit despre acest obiectiv în cadrul Congresului Internațional de Astronautică (IAC) de la Sydney, unde a participat alături de reprezentanții agențiilor spațiale din Europa, Canada și Japonia. „Vom avea viață umană susținută pe Lună. Nu […]
19:50
Strigătul unui pompier după tragedia de la Hotelul Național: Astfel de intervenții îți frâng psihicul # Realitatea.md
O tragedie cutremurătoare a zguduit capitala în cursul săptămânii, după ce o fetiță de 13 ani, dată dispărută de la școală, a fost găsită fără suflare în șahtul liftului fostului Hotel Național din centrul Chișinăului. Poliția a fost alertată de mama copilei în jurul orei 20:20, iar la scurt timp după începerea căutărilor, trupul minorei […]
19:30
Franța a oferit unui scriitor moldovean titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor # Realitatea.md
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost distins cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze, a anunțat Editura Cartier, unde este redactor-șef de trei decenii. Distincția i-a fost acordată prin decretul premierului francez, ca recunoaștere a contribuției sale remarcabile la promovarea culturii și literaturii. Totodată, criticul literar Lucia Țurcanu, redactor la aceeași editură, a […]
19:30
Metsola, despre absorbația banilor europeni: Fondurile UE trebuie cheltuite corect pentru a trece la următoarea tranșă # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a explicat ce trebuie să facă Republica Moldova pentru a absorbi fondurile în perioada 2025-2027, după ce Consiliul a aprobat un plan de creștere de 1,9 miliarde de euro. „Acesta este aspectul în care Comisia Europeană asistă țările pentru a putea absorbi aceste fonduri, ca să se asigure prin intermediul […]
18:20
Secretul străvechi al samurailor – 5 minute pe zi pentru picioare mai puternice și mobilitate la orice vârstă # Realitatea.md
O practică japoneză străveche, inspirată din ritualurile samurailor, promite să întărească semnificativ picioarele, chiar și ale persoanelor de peste 40 de ani — în doar 5 minute de exerciții pe zi. Cercetătorii de la Universitatea Tohoku din Japonia au descoperit că cei care au practicat exercițiile Rei-ho și-au crescut forța picioarelor cu peste 25% în trei luni. Pe măsură ce […]
17:00
Autoritățile ruse intenționează să permită utilizarea alcoolului etilic în producția de benzină, pe fondul penuriei de combustibil cauzate de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor. Ministerul de Finanțe al Federației Ruse a elaborat modificări la Codul Fiscal care prevăd zero acciz pentru alcoolul etilic denaturat folosit în producerea benzinei AI-92, scrie Bani.md cu referire la […]
15:10
Denunțarea Acordului CSI privind regimul fără vize: Vor fi afectați doar cetățenii din Tadjikistan și din Kârgâzstan # Realitatea.md
Denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de călătorii dintre Republica Moldova și Federația Rusă, întrucât există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu precizări. „Modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kârgâzstanul, cu care nu există acorduri bilaterale similare", scrie în comunicatul […]
14:50
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova – agenda # Realitatea.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 11 noiembrie, a anunțat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. La Chișinău, comisara va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice. Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor […] Articolul Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova – agenda apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
România este aproape să preia Portul Giurgiulești, aflat la granița cu județul Galați. „Suntem acum în discuții și pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Este foarte strategic poziționat. Teoretic, suntem în semnarea contractului. Am avut o discuție cu cei (n.r. de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare), le-am făcut o ofertă și a […] Articolul România este aproape să preia Portul Giurgiulești din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Ion Ceban: A venit timpul ca partidele proeuropene de opoziţie să facă unele concluzii şi să ia deciziile ce se impun # Realitatea.md
„A venit timpul ca partidele pro-europene de opoziţie să facă unele concluzii importante şi să ia deciziile ce se impun. Cred că nu doar Mişcarea Alternativa Naţională, ci întreaga clasă politică a ieşit cu lecţii importante din această campanie electorală. Lecțiile sunt învățate chiar și de întreaga societate”. Declarațiile aparțin primarului general de Chișinău, Ion […] Articolul Ion Ceban: A venit timpul ca partidele proeuropene de opoziţie să facă unele concluzii şi să ia deciziile ce se impun apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Republica Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetățenii statelor CSI. Un asemenea proiect se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, programată pentru 12 noiembrie 2025. În agenda Cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu, mai sunt alte șase proiecte de hotărâri, care vin să denunțe o serie de Acorduri semnate cu […] Articolul Republica Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetățenii statelor CSI apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Creștinii ortodocși sărbătoresc Sfântul Dumitru: Legenda spune că Simedru vestește cum va fi iarna # Realitatea.md
Sărbătoarea Sfîntului Dumitru, sau popular Simedru, cu tradițiile ei de bază, a luat naștere în mediul îngrijitorilor de vite cu mult înaintea creștinismului. La moldoveni, ca și la alte popoare din sudul Europei (bulgari, greci, etc.), în special, crescătorii de vite împart și astăzi anul în două părți aproximativ egale – iarna, care ține de […] Articolul Creștinii ortodocși sărbătoresc Sfântul Dumitru: Legenda spune că Simedru vestește cum va fi iarna apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
TRM s-a obligat să-i achite până la 1,5 milioane de lei directorului general Vlad Țurcanu, dacă ar fi demis mai devreme # Realitatea.md
Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Auditorii au constatat că TRM a cheltuit peste 21 de milioane de lei peste limita aprobată și există suspiciuni de conflict […] Articolul TRM s-a obligat să-i achite până la 1,5 milioane de lei directorului general Vlad Țurcanu, dacă ar fi demis mai devreme apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
De ce trebuie să dispară actuala clasă politică. Și cu ce ar putea fi înlocuită ea. De mai bine de 35 de ani o ducem într-o continuă reformă! Dar adevărul este că suntem sătui de reforme, că ne-am săturat de promisiuni. Ne-am săturat de “oamenii noi” din aceeași matcă veche. România nu mai poate fi […] Articolul FONDATORI DE ROMÂNIA apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
Mai multe site-uri web ale serviciului de informații militare belgian, SGRS, au fost joi ținta unui atac cibernetic de tip DDosS, condus de colectivul NoName057. Hackerii au revendicat atacul în aceeași zi prin Telegram. Vineri, Ministerul Apărării a confirmat agenției Belga că atacul a avut loc, precizând că impactul său a fost extrem de limitat, […] Articolul Serviciile de informații militare belgiene, ținta unui atac cibernetic pro-rus apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Capitala Iranului ar putea fi evacuată: Teheranul riscă să rămână fără apă în două săptămâni # Realitatea.md
Capitala Iranului, Teheran, riscă să fie evacuată din cauza penuriei de apă dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri preşedintele iranian Massoud Pezeshkian într-un discurs televizat, informează știrileprotv.ro. Iranul s-a confruntat anul acesta cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii. În Teheran, nivelul slab de precipitaţii este „aproape fără precedent în […] Articolul Capitala Iranului ar putea fi evacuată: Teheranul riscă să rămână fără apă în două săptămâni apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Trump explică anularea întâlnirii cu Putin: „Ei pur şi simplu nu vor să se oprească încă” # Realitatea.md
Donald Trump a explicat vineri, 7 noiembrie, de ce summitul planificat cu Vladimir Putin la Budapesta nu mai va avea loc. Președintele american a spus că discuțiile nu ar fi dus la rezultate concrete, motiv pentru care a decis să le amâne, transmite adevărul.ro. „Disputa de bază este că ei pur şi simplu nu vor […] Articolul Trump explică anularea întâlnirii cu Putin: „Ei pur şi simplu nu vor să se oprească încă” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Un taximetrist din Florești, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare și privat de permis după ce a condus drogat # Realitatea.md
Un taximetrist din Florești, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare pentru că a condus în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante. Sentința, pronunțată de Judecătoria Soroca, sediul Florești, prevede și privarea bărbatului de dreptul de a conduce vehicule, transmite IPN. Procurorii informează că […] Articolul Un taximetrist din Florești, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare și privat de permis după ce a condus drogat apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Laboratoare moderne pentru elevii din Drochia și Briceni, dedicate proiectelor inovatoare # Realitatea.md
Peste 1.100 de elevi din Drochia și 650 de elevi din Briceni își vor dezvolta abilitățile în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică (STEAM) datorită noilor laboratoare FabLab inaugurate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Drochia și la Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din Briceni. Valoarea totală a investiției la Briceni este de 35.000 de […] Articolul Laboratoare moderne pentru elevii din Drochia și Briceni, dedicate proiectelor inovatoare apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
VIDEO Principalul suspect în cazul crimei din sectorul Rîșcani al capitalei, adus în Moldova # Realitatea.md
Cetățeanul turc Hassan Toper, acuzat de implicare în omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost extrădat în seara zilei de 7 noiembrie curent, în Republica Moldova, după ce autoritățile britanice l-au reținut. Anunțul a fost făcut de Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției. […] Articolul VIDEO Principalul suspect în cazul crimei din sectorul Rîșcani al capitalei, adus în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Universitatea de Stat din Moldova, laureată a 263 de premii la Gala performanței în cercetare # Realitatea.md
Universitatea de Stat din Moldova a fost distinsă cu 263 de premii pentru realizări în domeniul cercetării și inovării, confirmându-și statutul de lider național. Ceremonia de premiere a avut loc vineri, 7 noiembrie curent, în cadrul Galei Performanței în Cercetare 2025, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Pe parcursul anului, […] Articolul Universitatea de Stat din Moldova, laureată a 263 de premii la Gala performanței în cercetare apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Tragedia de la „Național” putea fi suicid? Minorii discută în grupuri pe internet cum să ajungă în clădiri părăsite # Realitatea.md
Tragedia de la hotelul „Național” dezvăluie un trend periculos printre minori. Adolescenții discută în grupuri de pe rețelele de socializare cum să ajungă în clădiri abandonate. O prietenă de-a copilei de 13 ani, care a decedat după ce a căzută în șahtul ascensorului din clădirea fostului hotel național, a relatat că tânăra era curioasă ce […] Articolul Tragedia de la „Național” putea fi suicid? Minorii discută în grupuri pe internet cum să ajungă în clădiri părăsite apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Discuție telefonică Dan-Zelenski: Ucraina trebuie să câștige războiul, deoarece luptă pentru securitatea Europei # Realitatea.md
Ucraina trebuie să câștige războiul, deoarece luptă pentru securitatea Europei – acesta a fost mesajul transmis de Nicușor Dan omologului ucrainean. Liderul de la Cotroceni a avut o discuție telefonică cu Vladimir Zelenski. Potrivit președintelui român, convorbirea a vizat situația actuală de securitate și necesitatea de a depune eforturi pentru a stabili pace durabilă. Pentru […] Articolul Discuție telefonică Dan-Zelenski: Ucraina trebuie să câștige războiul, deoarece luptă pentru securitatea Europei apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
General NATO: Rusia poate să lanseze oricând un atac limitat asupra teritoriului NATO. 3 factori ar determina decizia # Realitatea.md
Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat împotriva teritoriului NATO, consideră generalul german Alexander Sollfrank, notează news.ro. Oficialul a declarat într-un interviu pentru Reuters că, totuși, hotărârea finală va depinde de poziția aliaților occidentali. Militarul a spus că decizia Moscovei de a ataca NATO va fi determinată de trei factori: puterea țării, […] Articolul General NATO: Rusia poate să lanseze oricând un atac limitat asupra teritoriului NATO. 3 factori ar determina decizia apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Începe înscrierea la preselecția națională Eurovision. Termenul limită pentru depunerea dosarelor # Realitatea.md
Începe înscrierea pentru preselecția națională Eurovision 2025. Dosarele pot fi depuse în perioada 7 noiembrie – 7 decembrie 2025. Reprezentantul țării noastre la concursul muzical va fi ales în 3 etape. Întâi se va desfășura examinarea dosarelor, apoi audierile live şi finala naţională. Melodiile trebuie să fie originale, să nu depășească durata de 3 minute […] Articolul Începe înscrierea la preselecția națională Eurovision. Termenul limită pentru depunerea dosarelor apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Maia Sandu a semnat decretul prin care constituie Consiliul Național de Securitate (CNS). Membrii lui vor avea rol consultativ pe lângă președinte, vor coordona și decide politicile de securitate națională. Șefa statului va conduce Consiliul Național de Securitate. Funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, Stanislav Secrieru. […] Articolul Maia Sandu a constituit Consiliul Național de Securitate. Lista membrilor apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Localizarea oficialilor europeni, vândută pe internet. Jurnaliștii au reușit să obțină date – mostre de la comercianți # Realitatea.md
Localizarea mai multor oficiali europeni, inclusivi angajați la Comisia UE, a ajuns să fie vândută pe internet. Informațiile colectate de anumite aplicații instalate pe telefoanele mobile ajung să fie comercializate unor „brokeri”, care apoi fac afaceri cu ele. Un grup de jurnaliști de la L’Echo, Le Monde, Netzpolitik.org și BNR nieuwsradio a obținut un set […] Articolul Localizarea oficialilor europeni, vândută pe internet. Jurnaliștii au reușit să obțină date – mostre de la comercianți apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
O gunoiște apărută peste noapte a fost depistată de inspectorii de mediu din Ocnița în urma unei razii de control desfășurate în extravilanul orașului. Verificările au arătat că deșeurile au fost aruncate neautorizat de o persoană fizică, fără a respecta regulile privind gestionarea corectă a deșeurilor. Pe caz a fost întocmit un proces-verbal contravențional, iar […] Articolul Gunoiște apărută peste noapte la Ocnița. Vinovatul va fi tras la răspundere apare prima dată în Realitatea.md.
