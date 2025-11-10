De ce este bine să mănînci avocado în fiecare zi
Noi.md, 10 noiembrie 2025 07:00
Consumul zilnic de avocado îmbunătățește metabolismul și normalizează funcția intestinului. Despre acest lucru a scris publicația japoneză Nihon Keizai.Autorul articolului se referă la un studiu realizat de oamenii de știință americani, la care au participat 163 de pacienți de diferite sexe cu vîrste cuprinse între 25 și 45 de ani. Se remarcă faptul că indicele masei corporale al subiecților a
Acum 30 minute
07:00
Acum o oră
06:30
Psihicul este unul dintre cele mai complexe mecanisme din Univers, cea mai mare forță din Univers este imaginația, dar imaginația este posibilă numai prin psihic, iar fiecare dintre noi are propriile filtre prin care vedem realitatea.Această opinie a fost exprimată de psihanalistul Marian Fusu, în cadrul emisiunii „Fără cravate cu Alexandr Stahurski” de la postul de televiziune N4.Vorbind de
Acum 2 ore
06:00
O echipă de cercetători chinezi, după ce a analizat studiile anterioare, a ajuns la concluzia că chiar și o cantitate mică în plus de alimente prăjite ar putea crește riscul bolilor de inimă.Oamenii de știință au dorit să investigheze impactul pe care alimentele prăjite îl pot avea asupra riscului cardiovascular și, pentru a face lumină în acest sens, au cercetat bazele de date de cercetare pe
05:30
Comentînd numirea noului prim-ministru, Zurab Todua a declarat că figura șefului Guvernului este mai degrabă temporară decît strategică. În emisiunea „Tema”, el a remarcat că prim-ministrul nu este la curent cu realitățile interne ale țării, nu are o echipă proprie și poate deveni un „țap ispășitor” convenabil în cazul unor dificultăți economice.„Principalii săi adversari nu se află în opoziți
Acum 4 ore
05:00
Ceaiul de păducel este recunoscut mai ales pentru rolul său în bolile cardiovasculare. Compuşii activi prezenţi în frunze, flori şi fructe sînt cei care îi conferă proprietăţile benefice, chiar dacă îi dau un gust neplăcut.Mai exact, mai multe studii efectuate pe pacienţi cu afecţiuni ale inimii au demonstrat că fructele de păducel ajută la diminuarea palpitaţiilor, a oboselii şi a altor simpt
04:30
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a acordat un interviu amplu bloggerului american Lex Friedman, în care a vorbit, printre altele, despre atentatul la viața sa din 2018, despre relația sa cu smartphone-ul, sportul, programarea, dilema cu două scaune, despre cenzura și presiunea asupra Telegram din partea autorităților și multe alte lucruri.În special, Pavel Durov a menționat că nu consideră te
04:00
Renumitul cardiolog american, Clyde Yancy, a declarat că fiecare om are o şansă de 90 la suta să devină un longeviv şi să sărbătorească ziua lui de naştere la nouăzeci sau la o sută de ani. Pentru a face acest lucru, el trebuie doar să urmeze şapte principii simple.Potrivit medicului, fiecare persoană concretă este în stare să atingă o stare optimă de sănătate, îndeplinind următoarele acţiuni.
03:30
Numărul medicilor veterinari activi din Republica Moldova este în scădere, deși autoritățile încearcă să facă această meserie mai atractivă, inclusiv din punct de vedere financiar.Cu toate acestea, tinerii specialiști evită locurile de muncă din zonele rurale. Această lipsă ar putea avea consecințe serioase asupra sănătății animalelor și securității alimentare, atenționează specialiștii.Po
Acum 6 ore
03:00
Potrivit unui studiu publicat de Dessau Medical Center, Germania, femeile ar trebui să consume colagen începînd cu vîrsta de 30 de ani, ca să întîrzie îmbătrînirea.Iată cele mai importante vitamine de care are nevoie o femeie după vîrsta de 30 de ani.CalciuAcesta se găsește în susan, smochine uscate, naut, migdale, măcriș.Vitamina B12Această vitamină îmbunătățește circulația sî
02:30
Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor belgieni de 17 ani, îndemnîndu-i să se înroleze în armată în contextul pregătirii capacității defensive, a declarat ministrul apărării Theo Francken.La începutul lunii, drone neidentificate au fost observate survolînd deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg. La baza respectivă sînt depozitate arme n
02:00
Bolile cardiovasculare şi depresia sunt considerate maladiile secolului XXI. La nivel mondial, afecţiunile inimii reprezintă principala cauză de deces.Femeile care suferă de depresie au șanse mai mari să dezvolte boli de inimă.Medicii demult cunosc faptul că depresia este o maladie. Potrivit cbsnews.com persoanele depresive prezintă un risc de două ori mare de a suferi un infarct decît cel
01:30
Democratul Zohran Mamdani, care a cîștigat alegerile pentru primarul New York-ului, a declarat că poliția metropolei nu va coopera cu Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE).„Sub conducerea mea, poliția din New York nu va mai coopera cu ICE atunci cînd [agenții acesteia] vor încerca să terorizeze locuitorii din toate cele cinci districte ale New York-ului”, a declarat el pentru can
Acum 8 ore
01:00
Cercetătorii de la Universitatea Northwestern din Chicago au descoperit că durerea cronică este asociată cu fondul emoțional mai mult decît cu alţi factori.Cercetatorii au realizat scanări ale creierului într-un grup de 40 de voluntari. Toate aceste persoane au avut dureri în spate timp de 1 - 4 luni. Rezultatele au arătat că durerea a apărut ca o consecinţă a reacţiei emoţionale la traumă.
00:30
Iranul s-a confruntat anul acesta cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii.În Teheran, nivelul slab de precipitaţii este ''aproape fără precedent în ultimul secol'', a afirmat în octombrie un responsabil local.''Dacă nu plouă, va trebui să începem să raţionalizăm apa în Teheran de la sfîrşitul lui noiembrie pînă la începutul lui decembrie'', a declarat preşedintele într-un discurs difu
00:00
Diferenta dintre raceala si gripa: Cu toate acestea, dacă o persoană afectată de gripă are sistemul imunitar puternic, nu suferă de alte afecțiuni și are un stil de viață sănătos, poate învinge gripa asemenea unei răceli ușoare.Gripa are ca simptome febră ridicată, de 39-40 de grade Celsius, care se instalează brusc, tuse seacă, dureri musculare și senzația de oboseală puternică.În cazul g
9 noiembrie 2025
23:30
Vizita istorică a Papei și a lui Vance în Turcia: Iznik ar putea deveni cel mai important loc sfînt pentru creștini # Noi.md
Se așteaptă ca vicepreședintele SUA, Jay Dee Vance, să viziteze Turcia în timpul vizitei Papei Leon al XIV-lea în orașul turc Iznik, cu ocazia împlinirii a 1700 de ani de la Primul Conciliu de la Niceea.În cadrul primei sale călătorii oficiale în străinătate, pontiful va vizita ruinele vechii bazilici, scufundate în apele lacului Iznik, care este considerat locul unde a avut loc Primul Sinod E
Acum 12 ore
23:00
Cu siguranță mulți sînt cei care și-au pocnit degetele voluntar și și-au adus aminte de vorbele părinților. Cu toate acestea, puțini știu ce afecțiuni poate ascunde acest simptom și cum poate fi tratat.Majoritatea dintre noi și-au auzit măcar o dată oasele trosnind sau scoțînd anumite zgomote mai puțin obișnuite. De cele mai multe ori acestea sînt inofensive, însă uneori pot prezenta simptome
22:30
Cum vechile plase de pescuit din Franța devin o protecție importantă împotriva dronelor rusești în Ucraina # Noi.md
În porturile de pescuit de pe coasta Bretaniei, în Franța, plasele de pescuit aruncate se adună în grămezi pe cheiurile de lîngă mare.Durata de viață a unei plase de pescuit în ape adînci este de aproximativ 12 pînă la 24 de luni, după care aceasta devine prea uzată pentru a mai fi reparată. Pînă acum, cele aproximativ 800 de tone de plase aruncate în fiecare an reprezentau o problemă.Astă
22:00
Cand sîntem stresati, glandele suprarenale elibereaza cortizol – cunoscut si sub denumirea de “hormon al stresului”.Cortizolul este un hormon cu mai multe functii, printre care si cea de controlare a nivelului de zahar din organism. Nivelul de cortizol este, in general, mai ridicat dimineata si scade pe masura ce se apropie seara.{{594619}}In doze normale, cortizolul este necesar si benefi
21:30
Polițiștii de frontieră ai Moldovei – cei mai buni în competiția organizată de Contingentul 1 al Frontex # Noi.md
Echipa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova a obținut locul I în cadrul competiției organizate de Contingentul 1 al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX), competiție desfășurată la București, România.Contingentul 1 coordonează activitățile operaționale comune implementate în Bulgaria, România, Republica Moldova și Georgia. C
21:00
O echipă internațională de cercetători a descoperit, în urma unui studiu, că în cazul persoanelor care consumă în mod regulat, zilnic, acest aliment, creşte cu 60% riscul de a dezvolta diabet și că efectul este mai pronunțat la femei decît la bărbați.Oamenii de știință au descoperit că oamenii care consumă în mod regulat ouă sînt mai predispuşi să dezvolte diabet de tip 2. Rezultatele cercetăr
20:30
Situația actuală din lume este comparabilă cu „momentul din 1939”, a declarat ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, în cadrul unui discurs ținut la Colegiul Naval Fort McNair din Washington.„Este momentul din 1939 sau, sper, momentul din 1981. Un moment de pericol crescînd. Dușmanii se adună, amenințările cresc. Voi simțiți asta. Eu simt asta. Dacă vrem să prevenim războiul, și toți vrem as
20:00
Frunzele de dafin se găsesc în majoritatea gospodăriilor. De obicei sînt folosite la diverse mîncăruri, însă, folosite în alte moduri, aceste frunze pot aduce mai multe beneficii pentru organism. În continuare noi vă vom spune de ce e bine să arzi o frunză de dafin.De ce e bine să arzi o frunză de dafin. Efectul benefic pentru organismMai exact, frunzele de dafin conțin mai numeroase ingre
19:30
Lonvi Biosciences, o companie start-up din sudul Chinei specializată în longevitate, lucrează la dezvoltarea unor pastile anti-îmbătrînire, potrivit cotidianului New York Times.Specialiștii laboratorului au creat tablete anti-îmbătrînire pe bază de procianidină C1 (PCC1), o substanță obținută din semințe de struguri. Această substanță a încetinit activitatea celulelor îmbătrînite din organism,
19:00
Mod de preparare:Slănina afumată se taie panglici. Ficatul de găină se înveleşte cu panglicile din slănina afumată şi se îmbracă pe beţişoare sau ace pentru frigărui. Se frige pe reţeaua de grătar la foc mediu timp de 5 minute pe fiecare parte. Mujdeiul se serveşte separat.Ingrediente:• 800 g ficat de găină,• 200 g de slănină afumată,• sare.
18:30
China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite de galiu, germaniu și antimoniu - metale rare cruciale pentru industria modernă -, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două țări, relatează AFP, preluat de Agerpres și Moldpres.Restricțiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau așa-numitele bunuri 'cu dublă utilizare', adică cele care puteau
18:30
Cod galben de ceață în întreaga țară.Avertismentul intră în vigoare de duminică, 9 noiembrie, ora 17:00, până pe 10 noiembrie ora 11:00.În intervalul menționat, pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m.
18:30
Ancheta diplomelor de rezidențiat: Asociația Stomatologilor își exprimă sprijinul față de USMF # Noi.md
În contextul informațiilor privind presupuse nereguli la obținerea diplomelor de rezidențiat, Asociația Stomatologilor din Moldova „își exprimă sprijinul deplin față de corpul profesoral-didactic al USMF „Nicolae Testemițanu”.Asociația Stomatologilor din Republica Moldova a emis un comunicat prin care „își exprimă sprijinul deplin față de corpul profesoral-didactic al Universității de Stat de
Acum 24 ore
18:00
Poliția a atras atenția participanților la trafic asupra faptului că, în prezent, în mai multe regiuni ale țării, persistă ceața, iar în unele zone plouă.În astfel de condiții, vizibilitatea pe șosea este redusă.Pentru a evita accidentele rutiere, poliția îndeamnă șoferii să reducă viteza; să aprindă luminile anti-ceață pe tot parcursul drumului; să păstreze o distanță de siguranță între v
17:30
Focuri de armă în Leova: poliția a infirmat declarația privind „intimidarea” primarului orașului # Noi.md
Poliția a prezentat detalii despre incidentul din orașul Leova, unde, în seara zilei de 8 noiembrie, au fost trase focuri de armă.Primarul actual al orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că în apropierea casei sale s-au auzit împușcături și a numit acest incident o încercare de „intimidare” a sa în calitate de candidat la alegerile locale.Poliția susține că, potrivit informațiilor preli
17:30
În urma controalelor ulterioare desfășurate în perioada 27 octombrie – 7 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a constatat apariția unor obligații vamale suplimentare în valoare totală de 4,387 milioane de lei, transmite moldpres.Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale, printre care: încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate,
17:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău continuă să înregistreze o creștere semnificativă a traficului aerian, menținînd tendința ascendentă din ultimele luni.Datele statistice pentru luna octombrie 2025 arată un volum record de pasageri și o dinamică pozitivă a zborurilor operate din și spre capitala Republicii Moldova, transmite moldpres.Potrivit raportului instituţiei aeroportu
16:30
Autoritățile de concurență din România, Bulgaria și Moldova au dat undă verde pentru preluarea companiei Purcari # Noi.md
Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Moldova au acordat autorizările necesare pentru finalizarea tranzacției prin care Maspex România preia pachetul majoritar de acțiuni al Purcari Wineries Public Company Limited.Potrivit unui raport al Purcari Wineries, publicat pe site-ul Bursei de Valori București, la data de 13 iunie 2025, Maspex România a anunțat lansarea unei oferte publice vo
16:30
Vedeta de la Hollywood Angelina Jolie, care a vizitat recent Ucraina, a vorbit pentru prima dată după vizita sa, transmite unian.net.Actrița a publicat o nouă postare pe Instagram, unde are aproape 16 milioane de urmăritori. Angelina a scris emoționant despre ceea ce a văzut și trăit în orașele ucrainene.„În această săptămînă am vizitat Nikolaev și Herson în Ucraina, pentru a întîlni famil
16:00
Mii de zboruri au fost anulate în SUA din cauza continuării shutdown-ului. Senatul se pregătește pentru o nouă încercare de a rezolva criza bugetară.În SUA, disputa bugetară a provocat în weekend, 8-9 noiembrie, perturbări serioase în traficul aerian din întreaga țară. Din cauza lipsei de personal printre controlorii de trafic aerian, sîmbătă, 8 noiembrie, au fost anulate aproximativ 1.500 de
15:30
Bombardierele strategice americane B-52H Stratotanker au ajuns la baza spaniolă Morón pentru exerciții comune cu Finlanda, Lituania, Suedia și alți parteneri ai țării.Este vorba despre trei bombardiere americane B-52H, care au sosit de la baza aeriană Barksdale din statul Louisiana. Despre aceasta a relatat Comandamentul Forțelor Aeriene ale SUA în Europa, transmite media.az.În timpul exer
15:30
Moldova este una dintre cele mai rapide destinații turistice din Europa.Conform ultimelor date publicate de Organizația Mondială a Turismului (ONU-Turism), în prima jumătate a anului 2025, Moldova a intrat în topul celor mai de succes destinații europene.Comparativ cu perioada dinaintea pandemiei (2019), în țara noastră s-a înregistrat o creștere a numărului de sosiri turistice internațion
15:00
Campania electorală din Leova capătă nuanțe criminale, anunță Alexandru Bujorean, candidatul Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC) la funcția de primar al orașului Leova.Potrivit acestuia, în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, asupra locuinței sale, unde se afla împreună cu soția și cei doi copii, au fost trase două focuri de armă, transmite ziua.md.Bujorean susține că o ma
14:30
Bătălia pentru Pokrovsk, în Ucraina, se apropie de punctul decisiv, iar observatorii prevăd că orașul va cădea în curînd sub asaltul trupelor ruse, potrivit unei publicații a Deutsche Welle (DW).De cîteva săptămîni, luptele pentru Pokrovsk sînt subiectul relatărilor militare. Pentru trupele ucrainene, luptele aprige pe acest sector al frontului sînt decisive, scrie DW. „La douăzeci și una de l
14:30
Puțin peste 7.000 de tone de mere au fost exportate din Moldova în octombrie 2025, a raportat Logos Press.Potrivit Asociației Moldova Fruct, în luna octombrie a anului trecut livrările externe ale acestor fructe au fost mai modeste – aproximativ 5 mii de tone.Exportul de mere moldovenești în luna septembrie a acestui an a fost, de asemenea, mai mic decît luna trecută – puțin peste 6 mii de
14:00
Ministrul Educației și Cercetării a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului # Noi.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, subliniind că rolul acestora este esențial în dezvoltarea societății și modernizarea țării, transmite moldpres.„Tinerii din Republica Moldova nu sînt doar un sfert din populație. Ei sînt motorul schimbării, cei care aduc idei noi, provoacă sistemele să se modernizeze și construie
13:30
Doliu în lumea muzicii populare: A murit Ion Strugaru, violonist din Orchestra „Barbu Lăutaru” # Noi.md
Doliu în lumea muzicii populare. S-a stins din viață violonistul Ion Strugaru, membru al Orchestrei „Barbu Lăutaru”, scrie tv8.md.Palatul Municipal de Cultură anunță cu profund regret trecerea în neființă a talentatului violonist Ion Strugaru, membru al Orchestrei de Muzică Populară „Barbu Lăutaru”.Într-un mesaj public, instituția și-a exprimat sincerele condoleanțe familiei, rudelor și tu
13:30
Belgradul intenționează, cu sprijinul părții ruse, să trimită săptămîna viitoare Statelor Unite o cerere de suspendare a sancțiunilor americane împotriva companiei NIS (Industria petrolieră a Serbiei).Despre aceasta a anunțat președintele republicii, Aleksandar Vučić.{{847073}}„Mă aștept ca luni sau marți, împreună cu rușii și cei pe care îi va găsi partea rusă, să trimitem o scrisoare guv
13:00
Casa Albă insistă că administrația de la Washington a acordat Ungariei o derogare de la sancțiunile privind livrările de petrol și gaze din Rusia doar pentru un an, și nu pe termen nelimitat, așa cum a declarat Budapesta.Ungaria beneficiază de o scutire pentru doar un an de la sancțiunile SUA asupra energiei rusești, și nu pe termen nelimitat, după cum s-a lăudat Viktor Orban în presa de stat
12:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Rusia își concentrează toate forțele asupra Pokrovsk și că, datorită soldaților trupelor de asalt, se mențin pozițiile din regiunea Pokrovsk și din regiunea Donețk.„Datorită trupelor noastre de asalt aerian, direcția Pokrovsk, operațiunea Dobropilsk și regiunile noastre din Donețk, Harkov și sudul țării sînt menținute. Eroica operațiune d
12:30
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit, s îmbătă dimineață, conform nivelului sporit de alertă, pentru stingerea unui incendiu produs la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, municipiul Chișinău, transmite moldpres.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:36, iar la fața locului au fost direc
12:00
Partidul Politic Alianța „Moldovenii” consideră că Legea privind securitatea națională, pe baza căreia președintele Moldovei, Maia Sandu, a creat Consiliul Național de Securitate, subordonat șefului statului, dotat cu împuterniciri nelimitate și care, de fapt, înlocuiește toate celelalte puteri ale statului, este contrară Constituției.Atragem atenția asupra faptului că articolul 6 din Constitu
12:00
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor, virală cu un discurs din Parlament în care îi critică pe „deputații bolfoșei” care primesc de la stat mai mult decît achită, pare să fie și ea beneficiară. Potrivit declarației pe avere, Belous a beneficiat de salarii și onorarii, anul trecut, de aproape 1 milion de lei, precum și de alocații pentru copii de
11:30
A murit actorul Teatrului Evgheni Vachtangov, Artistul Poporului din FR Vladimir Simonov. Acesta avea 68 de ani.Informația este publicată într-un comunicat al teatrului pe canalul Telegram.„Artistul Poporului din FR Vladimir Alexandrovici Simonov nu mai este printre noi. Este o mare pierdere. Nu avem cuvinte, doar lacrimi. Veșnică amintire”, se arată în comunicat.Vladimir Simonov s-a n
11:30
TRM s-a obligat să-i achite pînă la 1,5 milioane de lei directorului general Vlad Țurcanu, dacă ar fi demis mai devreme # Noi.md
Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care TRM s-a obligat să-i achite 364 000 de lei la finalul mandatului și pînă la 1,5 milioane de lei, dacă ar fi demis mai devreme.Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice, aceste sume depășesc limitele permise de lege și nu au o justificare legală.
