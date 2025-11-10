Ucraina: Recolte mai mari la cereale, dar pierderi la oleaginoase
Agrobiznes, 10 noiembrie 2025 06:00
Ucraina este așteptată să obțină în acest an o recoltă de cereale mai mare decât în 2024, porumbul urmând să devină principala cultură cerealieră a țării. Anunțul a fost făcut de Taras Vysotskyi, viceministru al economiei, mediului și agriculturii, în cadrul unei discuții la Centrul pentru Strategie Economică. Potrivit estimărilor actualizate, producția totală de cereale […]
• • •
Acum 24 ore
12:40
Noul raport FAO arată că producția mondială de cereale (inclusiv orezul, în echivalent decorticat) va atinge în 2025 un nivel record de 2 990 milioane tone, în creștere cu 4,4% față de 2024. Se preconizează o creștere a producției pentru toate principalele culturi cerealiere, cea mai mare creștere anuală fiind prognozată pentru porumb, iar cea […]
11:50
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova în perioada iulie–octombrie 2025 arată o relansare fragilă a sectorului. Deși volumul livrărilor este mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, revenirea nu este încă consolidată. În paralel, creșterea exporturilor de semințe brute – doar în octombrie s-au livrat 120 de mii de tone – […]
08:20
Cea mai mare expoziție mondială de utilaje agricole își deschide porțile duminică, 9 noiembrie, la Hanovra, Germania. Peste 2.800 de expozanți din 52 de țări, inclusiv 234 de premiere mondiale, vor prezenta cele mai noi tehnologii și soluții pentru agricultură. Organizatorii estimează prezența a aproximativ 430.000 de vizitatori, iar toate cele 23 de hale sunt complet rezervate. Agrobiznes este partener media […]
Ieri
15:30
Livezile de măr din Republica Moldova se întind pe o suprafață de peste 43 de mii de hectare concentrate, în mare parte, în nordul țării. Moldova exportă mere în circa 30 de țări, atât în UE și CSI, cât și pe piețele din Orientul Mijlociu și Asia de Sud, iar volumul exporturilor ajunge anual la […]
12:00
Pe lotul demonstrativ al gospodăriei Fruct Agroprut, în sudul Republicii Moldova, compania Corteva Agriscience a organizat o recoltare publică dedicată testării performanței a 14 hibrizi de porumb Pioneer, cultivați sub irigare prin picurare. Evenimentul a reunit specialiști Corteva din România și Moldova, parteneri și fermieri interesați să vadă în teren rezultatele tehnologiei moderne aplicate în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Sistemul de depozit pentru ambalaje – cum va funcționa și ce trebuie să știe agenții economici # Agrobiznes
Ministerul Mediului și Centrul Național de Mediu au prezentat principalele prevederi ale viitorului Sistem de Depozit pentru Ambalaje (SDA), aflat în proces de implementare în Republica Moldova. Scopul este crearea unui mecanism funcțional, transparent și ușor de înțeles pentru toate părțile implicate. Administratorul SDA – punctul de pornire Prima etapă este desemnarea Administratorului SDA, entitatea […]
11:00
11 companii olandeze, la Chișinău, pentru lansarea colaborării în domeniul fructelor și legumelor # Agrobiznes
Guvernul Republicii Moldova și Olandei au semnat un parteneriat de colaborare în sectorul agroalimentar, cu accent pe transferul de cunoștințe și inovații în sectorul fructelor și legumelor, domeniu în care Olanda deține expertiză, soluții inovative, digitalizare și o organizare impecabilă a actorilor din lanțurile valorice. În baza studiului realizat la începutul anului 2025 privind oportunitățile […]
09:40
Rusia se află în etapa finală a recoltării culturilor oleaginoase, iar producția totală a depășit 29 de milioane de tone la sfârșitul lunii octombrie, cu 4% mai mult decât anul trecut. Creșterea a fost determinată în principal de soia și rapiță, în timp ce rezultatele pentru floarea-soarelui s-au menținut stabile. Recoltarea florii-soarelui a fost finalizată […]
6 noiembrie 2025
13:40
ANSA anunță extinderea acreditării Centrului Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor # Agrobiznes
În urma reevaluarii de către MOLDAC și experții naționali și internaționali din România și Ucraina, la corespunderea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercari și etalonari”, I.P. Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța alimentelor (I.P.CNSAPSA) a primit Certificatul de acreditare Nr.LÎ-004 și Anexele Nr.1-LÎPA, Nr.2 –LDSA, Nr.3_LÎPA Dondușeni, Nr.4- LDSA Drochia, cu data acreditării […]
11:50
O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) se află în această săptămână în Franța pentru a studia experiența acestei țări în domeniul gestionării riscurilor în agricultură. Ajustarea mecanismelor de gestionare a riscurilor în agricultură la standardele Uniunii Europene constituie un pas important în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și în pregătirea […]
09:20
Experți chinezi au oferit consultanță fabricii Angromix-77 pentru îmbunătățirea producției de tofu # Agrobiznes
În perioada 24–25 noiembrie, fabrica de producere a tofu-ului și a altor produse din soia Angromix-77, care activează în cooperare cu compania Prograin Organic, a găzduit o vizită importantă din partea a doi experți din China, specializați în tehnologii moderne de procesare a produselor din soia. Scopul vizitei: îmbunătățirea procesului de fabricație și creșterea calității […]
08:50
Deși valoarea totală a exporturilor agroalimentare ale Uniunii Europene a crescut cu 2% în perioada ianuarie-iulie comparativ cu anul precedent. Valoarea exporturilor de cereale a scăzut cu 20% în același interval, potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene (DG AGRI). În luna iulie, exporturile UE au atins 20,7 […]
06:20
Grădinăritul este mai mult decât o activitate necesară într-o gospodărie – este o formă de relaxare și grijă față de natură, dar și față de sănătatea noastră. Tot mai mulți pasionați de plante și legume caută soluții pentru a se bucura de roade proaspete o perioadă mai lungă din an, fără a depinde de condițiile […]
5 noiembrie 2025
16:20
La Tokyo a avut loc cea de-a doua ediție a Vernisajului Vinului, eveniment organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu sprijinul echipei Wine of Moldova Japan. Evenimentul a reunit 24 de producători din Republica Moldova, care au prezentat peste 200 de vinuri liniștite, spumante și divinuri, oferind experților japonezi din domeniul vinului […]
15:10
Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro, încheie mandatul vizitând fermierii beneficiari ai proiectelor ADMA # Agrobiznes
Pe finalul mandatului său în Republica Moldova, Excelența Sa Yamada Yoichiro, Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, a efectuat o serie de vizite în teritoriu la agricultorii care au beneficiat de programele de sprijin implementate de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) cu susținerea Guvernului Japoniei. Maxim Popov, director executiv ADMA: „Doar în anul 2025, […]
11:20
Serghei Casian: „Grantul IFAD pentru irigarea viței-de-vie este primul și unicul obținut după 25 de ani de muncă în agricultură. Sper, nu și ultimul” # Agrobiznes
După mai bine de două decenii de muncă în agricultură, Serghei Casian din satul Bușila, raionul Ungheni, a ajuns la concluzia că în viticultură, fără apă nu există stabilitate. Astfel, gospodarul a apelat la suportul financiar oferit de IFAD și a instalat un sistem modern de irigare prin picurare în plantația sa de 4 hectare […]
09:50
Roman Busuioc: „Cu hibridul de porumb DKC 3972 am obținut recolte mai mari de până la 1–1,5 t/ha” # Agrobiznes
În satul Fîrlădeni din raionul Căușeni, gospodăria Fârlad-Agro SRL a demonstrat că, prin alegerea atentă a hibrizilor și aplicarea tehnologiei potrivite, cultura porumbului poate rămâne profitabilă chiar și în anii marcați de secetă. Agronomul companiei, Roman Busuioc, afirmă că hibridul DKC 3972 de la Bayer s-a impus ca unul dintre cele mai stabile și productive […]
09:10
Egiptul lansează un proiect național de silozuri pentru extinderea capacității de stocare a grâului # Agrobiznes
Egiptul implementează un proiect național de construire a silozurilor, având ca scop creșterea capacității de stocare pentru grâu și alte cereale și menținerea unei rezerve strategice care să asigure necesarul alimentar al țării, a anunțat prim-ministrul Mostafa Madbouly. Proiectul prevede construcția a aproximativ 50 de silozuri în 17 guvernorate, ceea ce va adăuga o capacitate […]
4 noiembrie 2025
13:50
FructLine Group: Două mii de tone de mere moldovenești de calitate sunt gata pentru export # Agrobiznes
Pentru grupul FructLine, din raionul Râșcani, sezonul 2025 a fost plin de provocări, dar și de rezultate care confirmă reziliența pomicultorilor moldoveni. În ciuda celor două valuri de îngheț din primăvară, echipa condusă de Ruslan Jubîrcă a reușit să salveze aproape 70% din recoltă și să asigure producția de peste 2.000 de tone de mere […]
11:00
Maib, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și cu sprijinul Uniunii Europene, lansează maib export school. Programul va fi implementat de Gateway & Partners în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. Inițiativa este dedicată consolidării capacităților de export ale întreprinderilor micro, mici și mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova. La program se […]
09:40
Ministerul Energiei, cu sprijinul Guvernului Germaniei, a elaborat proiectul Metodologiei privind amplasarea, instalarea și demontarea centralelor fotovoltaice în Republica Moldova, scrie bancamea.md. Documentul propune un cadru tehnic unitar, aliniat la standardele europene, pentru dezvoltarea sigură și sustenabilă a energiei solare. Metodologia se aplică atât centralelor conectate la rețea (on-grid), cât și celor autonome (off-grid), utilizate pentru consum propriu sau alimentarea […]
07:20
Spike Brokers: Ucraina pierde producție la floarea-soarelui, piața globală câștigă prețuri # Agrobiznes
Pe fondul scăderii randamentelor la floarea-soarelui, al costurilor ridicate la energie și al disfuncțiilor logistice, industria de procesare din Ucraina riscă să încheie din nou sezonul pe pierdere, în timp ce piața mondială reacționează printr-o creștere a cererii și a prețurilor pentru uleiul și semințele de floarea-soarelui, informează Spike Brokers. Suprafețele recoltate au ajuns deja […]
3 noiembrie 2025
16:30
În Moldova va fi organizat primul Forum Național dedicat inovației și cercetării agricole # Agrobiznes
Prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat” va avea loc pe 14 noiembrie 2025, în Sala Polivalentă a Institutului Muncii din Chișinău (str. Zimbrului 10), începând cu ora 8:30. Evenimentul este organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Helvetas Moldova […]
15:40
Piețele reacționează încă pozitiv la declarațiile lui Donald Trump privind acordul comercial dintre Statele Unite și China. La nivel macroeconomic, paritatea euro/dolar se menține sub nivelul de 1,16. Declarațiile lui Jerome Powell, președintele Rezervei Federale, au temperat așteptările privind o posibilă reducere a dobânzii de referință în SUA la ședința din decembrie. În același timp, […]
12:10
În cel mult un an, Republica Moldova va introduce Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, o inițiativă menită să încurajeze reciclarea și să reducă poluarea. Proiectul prevede ca fiecare cetățean să poată returna ambalajele din plastic, sticlă sau metal și să primească cel puțin 2 lei pentru fiecare recipient predat. Cum va funcționa sistemul Regulamentul privind […]
10:00
Ion Malai, Agrika: „Am instalat peste 100 de sisteme de ghidare FJDynamics AT2 în fermele din Moldova” # Agrobiznes
Tot mai mulți fermieri sau mecanizatori din Moldova caută să lucreze cu cât mai multă precizie, o spune Ion Malai, șeful secției Agricultură de precizie Agroprofi, partener tehnic al Agrika. Astfel, în puțin peste un an și jumătate, Agrika a instalat peste 100 de sisteme de ghidare FJDynamics AT2 în ferme din toată Moldova – […]
06:10
Până la 31 octombrie, Ucraina a recoltat 40,2 milioane de tone de cereale de pe o suprafață de 8,77 milioane de hectare, ceea ce reprezintă 76% din suprafața totală însămânțată cu aceste culturi. Detaliat, situația pe culturi este următoarea: Regiunile cu cele mai mari volume recoltate: Până la 31 octombrie, producția de culturi oleaginoase a […]
2 noiembrie 2025
12:20
Pregătirea culturii de rapiță pentru iernare reprezintă o etapă critică în obținerea unei producții ridicate și stabile. Toamna este momentul în care planta își formează sistemul radicular complet, acumulează substanțe de rezervă și își construiește arhitectura necesară supraviețuirii în condițiile climatice dificile ale iernii. Atunci când cultura prezintă neuniformitate, plante rămase în urmă sau dezvoltare […]
12:00
Bulgaria își schimbă strategia: rapița nu mai pleacă din țară, ci se transformă în biocombustibil # Agrobiznes
Bulgaria nu mai acționează ca un simplu exportator de semințe brute. Țara se transformă într-un producător de ulei și biodiesel. Modelul este simplu și devine tot mai vizibil de la o lună la alta: rapița merge spre ulei, iar uleiul spre biocombustibil. Factorul determinant nu mai este dimensiunea recoltei locale, ci cererea energetică a Uniunii Europene și marja de procesare. […]
1 noiembrie 2025
12:20
Adrian Bucșa, fermier: „Am început cu oi Karakul, dar ne orientăm spre Lacaune și capre Alpine – pentru brânzeturi premium” # Agrobiznes
În satul Hîncești, la ferma familiei Bucșa, tradiția și munca se împletesc zi de zi în jurul unei pasiuni – creșterea oilor de rasă și producerea brânzeturilor autentice din lapte proaspăt. „Avem o fermă de oi, unde creștem oi de rasă Karakul – o rasă mixtă, crescută atât pentru lapte, cât și pentru carne. Totul […]
31 octombrie 2025
14:50
Viorica Ostafeiciuc: „Reveniți din străinătate, am investit într-o livadă de cireș. IFAD ne-a ajutat să ne dezvoltăm fără să stagnăm” # Agrobiznes
În satul Cojușna, raionul Strășeni, fermiera Viorica Ostafeiciuc împreună cu soțul, administrează o livadă de cireș, fondată și dezvoltată treptat, cu investiții proprii și susținerea Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). După ani petrecuți peste hotare, familia Ostafeiciuc a decis să revină acasă și să investească în agricultură. „Mulți ani am lucrat în străinătate, și […]
12:40
Pe 24 octombrie, la Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor (CNCPS) din Bălți fermieri din diferite zone ale Moldovei au participat, în premieră, la Ziua Câmpului eAgronom 2025 – dedicată cultivării culturilor de acoperire. Scopul evenimentului a fost de a vorbi atât despre avantajele pe care le oferă culturile de acoperire în particular, cât […]
10:30
Unul dintre principiile de bază ale utilizării eficiente a produselor de protecție a plantelor este reducerea efectelor de stres asupra culturilor. Orice tratament chimic destinat combaterii organismelor dăunătoare influențează, într-o anumită măsură, și planta de cultură. De aceea, este important să se țină cont nu doar de eficiența biologică a produsului, ci și de efectul […]
09:20
Italia sprijină Moldova în procesul de aliniere la standardele europene din agricultură # Agrobiznes
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc întrevederea cu reprezentanții Ambasadei Italiei la Chișinău, ai Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare (AICS) și ai Institutului Agronomic Mediteranean din Bari (CIHEAM Bari). Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-italiene, în contextul lansării proiectului „Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în alinierea la acquis-ul Uniunii Europene în […]
30 octombrie 2025
23:40
8 companii horticole din Moldova participă la INDAGRA FOOD 2025, cea mai mare expoziție agroalimentară din România # Agrobiznes
8 companii moldovenești, producătoare și exportatoare de fructe, membre ale Asociației Moldova Fruct participă în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2025 la INDAGRA FOOD 2025, cea mai importantă expoziție agricolă din România. Prezența Asociației cu standul „Taste Makes the Difference” este asigurată cu suportul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și al […]
18:50
8 companii pomicole din Moldova participă la INDAGRA FOOD 2025, cea mai mare expoziție agroalimentară din România # Agrobiznes
14:40
Cozi imense de camioane cu fructe la frontiera română. Exportator: „Luptăm ani la rând pentru încrederea rețelelor din UE, dar putem pierde totul într-o săptămână” # Agrobiznes
De la începutul lunii septembrie, exportatorii de fructe din Republica Moldova se confruntă din nou cu aceleași blocaje cronice la punctele de trecere a frontierei. Situația s-a agravat după 10 septembrie, când rândurile de camioane au devenit interminabile, iar exportatorii vorbesc despre o „catastrofă” care afectează direct relațiile comerciale cu partenerii din Uniunea Europeană și […]
11:30
În Moldova s-a lansat Academia GreenFields. Fermierii participanți vor implementa practici regenerative # Agrobiznes
La Chișinău a fost lansată Academia GreenFields Moldova, o inițiativă educațională dedicată fermierilor din Republica Moldova, care are drept scop adaptarea agriculturii la schimbările climatice și promovarea practicilor sustenabile. Programul se adresează fermierilor care administrează culturi de câmp (cultură mare) și dețin o suprafață de cel puțin 50 de hectare. Participanții trebuie să aibă minimum […]
10:20
În primele luni ale noului sezon, Uniunea Europeană a raportat un nivel record al importurilor de semințe de muștar provenite din țări terțe. Nivelurile actuale ale prețurilor ar putea încuraja fermierii să cultive mai mult muștar anul viitor. Potrivit Comisiei Europene, între 1 iulie și 19 octombrie 2025 au fost importate peste 33.000 de tone […]
29 octombrie 2025
18:40
Piața mondială a îngrășămintelor intră într-o nouă fază de contracție, pe măsură ce creșterea prețurilor începe să afecteze cererea. Potrivit analiștilor de la RaboResearch, unele regiuni continuă să manifeste o anumită reziliență, însă tendința generală indică o cerere mai slabă în 2025 și o scădere mai accentuată în 2026. Analiza indicilor confirmă începutul unui nou […]
16:30
Reducerea estimărilor pentru recolta de floarea-soarelui din Ucraina, combinată cu reținerea vânzărilor de către fermieri, determină o nouă creștere a prețurilor. În același timp, procesatorii profită de cererea ridicată, vânzând ulei de floarea-soarelui la prețuri record. Totuși, GrainTrade menționează că piața globală începe să se satureze, iar cotațiile uleiului de palmier scad brusc din cauza […]
13:40
Bulgaria nu mai acționează ca un exportator clasic de semințe brute. Țara se transformă treptat într-un producător de ulei și biocombustibil. Modelul devine tot mai clar de la o lună la alta: rapița este procesată în ulei, iar uleiul este transformat în biocombustibil. Motorul acestei evoluții nu mai este mărimea recoltei locale, ci cererea energetică […]
08:40
Cumpărătorii europeni de soia, prudenți pe fondul incertitudinii create de amânarea implementării EUDR # Agrobiznes
Cumpărătorii și vânzătorii europeni de soia manifestă prudență tot mai mare în contextul incertitudinii privind prețurile pe termen scurt, după ce Comisia Europeană a propus extinderea termenului de aplicare a Regulamentului UE privind defrișările (EUDR), potrivit Platts, parte a S&P Global Commodity Insights. Propunerea, publicată la 21 octombrie, a reaprins dezbateri și rezerve în rândul […]
08:40
În perioada 17–24 octombrie, prețurile la floarea-soarelui au crescut cu 300 UAH, ajungând la 27.800 UAH/tonă (echivalentul a 663,66 USD/tonă). Piața este dominată de factori care susțin creșterea prețurilor, tendința fiind una de scumpire treptată. Campania de recoltare încetinește, randamentele sunt reduse, iar calitatea semințelor din câmp se deteriorează din cauza ploilor. Prognozele de producție […]
28 octombrie 2025
14:50
Lidia Gnatiuc, administratoare fermă de vaci: „AGGRI ne-a ajutat să facem un salt de cinci ani într-unul singur” # Agrobiznes
În satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni, familia Gnatiuc a reușit să transforme o mică afacere de familie într-o fermă de bovine modernă, adaptată la standardele europene. Evoluția lor este rezultatul dorinței de a învăța și de a investi în tehnologii performante și practici sustenabile. În ultimii ani, ferma a trecut printr-un amplu proces de […]
10:10
Agreena a emis certificate de carbon după standardul Verra! Fermierii moldoveni primesc banii pentru creditele de carbon generate în câmp # Agrobiznes
Agreena, compania daneză care coordonează unul dintre cele mai ample programe de agricultură regenerativă din Europa, a anunțat recent că proiectul său AgreenaCarbon, după verificarea oficială în cadrul standardului internațional Verified Carbon Standard (VCS) al Verra pe 21 septembrie a emis primele certificate după acest standard. Prima verificare internațională pentru agricultura arabilă europeană Este o […]
10:00
Agreena a obținut verificarea Verra! Fermierii moldoveni primesc banii pentru creditele de carbon generate în câmp # Agrobiznes
08:40
Natalia Dumbravă: „Am ales să procesăm vișinele și să construim o afacere locală durabilă” # Agrobiznes
În satul Catranîc din raionul Fălești, o livadă de vișini a devenit punctul de plecare pentru o afacere de familie care aduce gustul autentic al fructelor moldovenești pe masa consumatorilor. Natalia Dumbravă, administratoarea SRL FRUCTEDOR-SUCCES, a demonstrat că perseverența și dragostea pentru pământ pot transforma o idee simplă într-un model de dezvoltare rurală. De la […]
06:10
Exportăm la standarde europene, vindem acasă în haos. De ce produsul moldovenesc lipsește din supermarketuri # Agrobiznes
În ultimii ani, discuția despre prezența produselor autohtone în supermarketuri a devenit tot mai intensă. Fermierii acuză condițiile dure impuse de retaileri, comercianții reclamă lipsa de seriozitate a producătorilor, iar autoritățile par prinse între cele două tabere. În realitate, spune Victor Cazacu, CEO Pro Inedit SRL, „toate cele trei părți poartă o parte din vină […]
