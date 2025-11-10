Cât va trebui să cheltuiască Europa ca să îi oprească pe Vladimir Putin și noul său „imperiu al răului”
DISINFO.MD, 10 noiembrie 2025 05:50
„Istoria ne învață că războaiele încep atunci când guvernele cred că prețul agresiunii este unul mic", a spus fostul președinte american Ronald Reagan cu câțiva ani înainte de prăbușirea „imperiului răului", Uniunea Sovietică. Astăzi, Europa se confruntă cu o amenințare externă similară din partea Rusiei, se arată într-o analiză The Economist care a calculat costul pe [...]
Acum 30 minute
06:30
Guvernul Federației Ruse a acordat Roskomnadzor (RKN) dreptul de a deconecta Runetul (segmentul rus al internetului) de la rețeaua globală și de a bloca orice site web. Noile „Reguli de gestionare centralizată a rețelei publice de comunicații" vor intra în vigoare la 1 martie 2026. Conform noilor reguli, Roskomnadzor își poate activa aceste competențe în [...]
06:20
SUA au suspendat exporturile de arme către aliații NATO din cauza blocajului guvernamental # DISINFO.MD
Un blocaj administrativ la Washington a dus la oprirea temporară a exporturilor americane de armament în valoare de peste 5 miliarde de dolari, destinate aliaților NATO și Ucrainei, relatează Axios, citând surse din Departamentul de Stat al SUA. Potrivit publicației, cauza directă a întârzierilor este paralizia birocratică provocată de shutdown-ul guvernamental început la 1 octombrie, [...]
Acum o oră
06:00
Autoritățile Uniunii Europene intenționează să creeze un Centru pentru Reziliență Democratică, menit să combată dezinformarea venită dinspre Rusia și alte regimuri autoritare. Informația este publicată de The Guardian, care citează un document intern al Comisiei Europene. Noul centru va face parte din inițiativa „Scutul Democrației", propusă de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen. Acesta va [...]
05:50
Cât va trebui să cheltuiască Europa ca să îi oprească pe Vladimir Putin și noul său „imperiu al răului” # DISINFO.MD
„Istoria ne învață că războaiele încep atunci când guvernele cred că prețul agresiunii este unul mic", a spus fostul președinte american Ronald Reagan cu câțiva ani înainte de prăbușirea „imperiului răului", Uniunea Sovietică. Astăzi, Europa se confruntă cu o amenințare externă similară din partea Rusiei, se arată într-o analiză The Economist care a calculat costul pe [...]
Acum 2 ore
05:30
Datele de localizare ale oficialilor UE, scoase la vânzare pe internet. Comisia Europeană e în alertă după o nouă breșă de securitate # DISINFO.MD
Jurnaliștii de la mai multe publicații europene au descoperit cât de ușor pot fi spionați înalți oficiali ai UE folosind istoricul de locație obținut comercial și vândut de brokeri de date, în ciuda faptului că țările europene au unele dintre cele mai stricte legi privind protecția datelor din lume. O coaliție de reporteri de la [...]
05:20
„O amenințare pe care n-o mai putem ignora”. Occidentul acuză Rusia că mută războiul în spațiu. Dar nu acesta e singurul pericol # DISINFO.MD
Germania și Regatul Unit au tras un semnal de alarmă privind amenințarea tot mai mare reprezentată de sateliții Rusiei și ai Chinei, care au fost observați în mod repetat spionând sateliți utilizați de puterile occidentale. În ultimele săptămâni, cele două țări au semnalat numeroase cazuri de urmărire, bruiaj și interferență din partea Rusiei asupra sateliților lor din [...]
05:00
Dezvăluiri din primele zile de război: „Zelenski m-a sunat din buncăr”. Ce i-a cerut lui Stoltenberg și de ce a spus nu fostul șef NATO # DISINFO.MD
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit despre un moment complicat la începutul invaziei rusești în Ucraina, când NATO a refuzat să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, în ciuda solicitărilor președintelui Zelenski. Stoltenberg spune, într-o declarație din memoriile sale, citată de The Sunday Times, că Zelenski l-a sunat dintr-un buncăr din [...]
04:50
Mai multe orașe mari din Ucraina au rămas fără electricitate în urma unui atac masiv combinat lansat de armata rusă asupra infrastructurii energetice în noaptea de 8 noiembrie. Loviturile au distrus centralele termo-electrice de la Tripilia și Zmiev, aflate în regiunile Kiev și Harkov. Aceste unități aparțin companiei de stat Centrenergo, care asigură 14% din [...]
Acum 4 ore
04:30
Ucrainenii au filmat momentul în care le distrug ruşilor lansatorul de rachete „Triumf”, care a costat un miliard de dolari # DISINFO.MD
Armata ucraineană a transmis, duminică, detalii despre un succes înregistrat pe frontul din Crimeea. Aceasta le-a distrus ruşilor un sistem mobil de lansare rachete „Triumf", conceput pentru a detecta și distruge ținte aeriene la distanțe lungi. Kremlinul investise în această armă un miliard de dolari. Armata ucraineană susţine că rușii foloseau sistemul „Triumf" S-400 pentru [...]
04:20
Numărul pierderilor confirmate ale armatei ruse în Ucraina a depășit 145 de mii de persoane. Aceste date sunt furnizate de „Mediazona" și „BBC Rusia" pe baza monitorizării surselor deschise. În ultimele două săptămâni, numărul morților a crescut cu aproape cinci mii – de două ori mai mult decât ritmul obișnuit, remarcă „Mediazona". Cele mai multe [...]
04:00
Rafinăriile din Rusia au primit permisiunea de a amesteca alcool în benzină, din cauza crizei de combustibili # DISINFO.MD
Autoritățile de la Moscova vor permite utilizarea alcoolului în producția de benzină pentru a crește aprovizionarea cu combustibili, după criza din ţară provocată de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor, conform The Moscow Times. Ministerul Finanțelor a pregătit modificări la Codul Fiscal care vor elimina acciza la alcoolul etilic denaturat utilizat în producția de benzină AI-92. [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Autoritățile ruse intenționează să dezactiveze internetul mobil și posibilitatea de a trimite SMS-uri pe cartelele SIM ale cetățenilor ruși care revin în țară din străinătate, relatează Kommersant, citând patru surse din industria telecom. Restricția ar urma să se aplice în primele 24 de ore de la întoarcerea în Federația Rusă. Această măsură nu vizează doar [...]
10:30
Autoritățile ruse pregătesc facilități fiscale pentru gigantul energetic „Gazprom", aflat în declin după pierderea pieței europene și consemnând pentru al doilea an consecutiv pierderi în activitatea sa principală — sectorul gazelor naturale. Potrivit agenției Interfax, începând cu luna noiembrie 2026, „Gazprom" va beneficia de o deducere fiscală la impozitul pe extracția resurselor minerale (NDPI) pentru [...]
10:20
98% dintre companiile rusești din industria ușoară nu au reușit să demonstreze că au producție reală la adresele declarate, a anunțat Revas Iusupov, director adjunct al Centrului pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Prospectiv (ЦРПТ), operatorul sistemului național de etichetare „marcă cinstită". Potrivit lui Iusupov, un experiment de un an și jumătate, desfășurat în colaborare cu Rospotrebnadzor, a [...]
10:00
SUA au refuzat să acorde companiei internaționale de comerț cu petrol Gunvor permisiunea de a cumpăra activele externe ale celei mai mari companii private de petrol și gaze din Rusia – Lukoil. „Președintele [Donald] Trump a afirmat clar că războiul [din Ucraina] trebuie să se termine imediat. Atâta timp cât [președintele rus Vladimir] Putin continuă [...]
09:50
Polonia accelerează instruirea militară a populației. 500.000 de cetățeni, inclusiv copii, vor fi pregătiți până în 2026 # DISINFO.MD
Polonia va începe în această lună un nou program de instruire militară în cadrul unui plan mai amplu care presupune pregătirea a circa 500.000 de persoane până în 2026, a anunţat joi Ministerul Apărării de la Varşovia, relatează Reuters şi AFP. Impulsionată de invazia Rusiei din Ucraina, Polonia cheltuie în prezent mai mult din PIB [...]
09:40
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii pro-război noii inamici ai regimului # DISINFO.MD
Genul de figuri pro-Kremlin care sunt răsplătite de regim pentru loialitate se trezesc acum vizate chiar de mașinăria represivă pe care au susținut-o, relatează The Guardian. Publicația britanică prezintă cazul a trei adepți fervenți ai lui Vladimir Putin care au devenit peste noapte inamici ai statului. Recent, un analist care îl prezenta în termeni elogioși pe Putin [...]
09:20
Serghei Lavrov, trecut pe linie moartă la Kremlin după eșecul pregătirilor pentru summitul Putin–Trump # DISINFO.MD
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, pare să fi intrat în dizgrația lui Vladimir Putin, după un schimb de replici nereușit cu noul secretar de stat american, Marco Rubio — un episod care a dus, potrivit presei ruse, la anularea mult-așteptatului summit dintre liderul de la Kremlin și Donald Trump. Diplomatul de 76 de ani, aflat [...]
09:00
Escrocheriile mariajelor cu soldați ruși au luat amploare în Rusia. Rusoaicele care se căsătoresc pentru primi beneficiile plătite de statul rus pentru rudele celor căzuți în luptă sunt cunoscute drept „văduvele negre", relatează WSJ. Publicația americană a consultat documente judiciare vizând infracțiuni cu căsătorii false. Unele dintre acestea implică grupări criminale. Elena Sokolova a fost [...]
08:50
Unde sunt, de fapt, activele înghețate ale Rusiei. Nicio țară, în afară de Belgia, nu vrea să spună # DISINFO.MD
Marea dezbatere legată de folosirea activelor rusești înghețate pentru a finanța efortul de apărare a Ucrainei a dus la apariția unei întrebări arzătoare – unde sunt totuși toate aceste active imobilizate – scrie Euronews. Când prim-ministrul guvernului Belgiei, Bart De Wever, a blocat planul îndrăzneț al Uniunii Europene de a obține un împrumut de 140 de miliarde de euro [...]
08:30
Noul guvern din Cehia ar urma să taie ajutorul militar pentru Ucraina: „Un cadou de Crăciun de la Babis pentru Putin” # DISINFO.MD
Cehia, până acum unul dintre cei mai devotați aliați ai Ucrainei, ia în considerare să reducă fluxul atât de necesar de arme și muniție către forțele ucrainene, a anunțat politicianul care ar urma să devină noul ministru de externe al țării, în noul cabinet Babis, relatează Politico. Filip Turek, președintele Partidului Motocicliștilor, o formațiune populistă care [...]
08:20
NATO desfășoară în România sistemul anti-dronă american Merops. Cum funcționează arma cu care ne vom apăra de dronele rusești # DISINFO.MD
Polonia și România vor desfășura un nou sistem de arme pentru a se apăra de dronele rusești, după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO din ultimele luni, care au scos la iveală vulnerabilitățile Alianței și au sporit tensiunile în Europa, relatează The Associated Press. Sistemul american Merops, suficient de compact pentru a fi [...]
6 noiembrie 2025
09:00
Sociologul șef al Kremlinului avertizează că în Rusia ar putea izbucni un război civil. Care sunt celelalte patru provocări pentru Putin # DISINFO.MD
Un război civil ar putea izbucni în Rusia din cauza conflictelor sociale, economice și politice acumulate, a avertizat Alexander Kharicev, șeful Biroului Executiv Prezidențial pentru Monitorizarea și Analiza Proceselor Sociale, potrivit The Moscow Times. Potrivit lui Kharicev, războiul civil este una dintre cele cinci provocări cu care se confruntă Rusia. În plus, țara se confruntă cu [...]
08:50
Începe războiul pentru controlul Lukoil. SUA anunță că-l vor ancheta pe misteriosul cumpărător, un acolit „incognito” al lui Putin # DISINFO.MD
Autoritățile americane au început o investigație față de comerciantul de petrol Gunvor, compania multinațională care urmează să preia activele străine ale Lukoil, pentru a evita situația în care sancțiunile vor fi ocolite, practic, de Rusia cu ajutorul unui interpus, conform Bloomberg. Investigația guvernului SUA vine în contextul în care este de notorietate că Gunvor este deținută de [...]
07:40
Cum reușește „Flota fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile internaționale. Bruiaj GPS și pavilioane false # DISINFO.MD
O creștere bruscă a interferențelor GPS pe mare permite „flotei fantomă" a Rusiei să evite sancțiunile occidentale, potrivit unui nou raport publicat de The Telegraph. Raportul arată că numărul navelor afectate de bruiajul GPS a crescut cu peste 500% din ianuarie, în timp ce peste 1.000 de nave navighează acum sub pavilioane false, dublu față [...]
07:10
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump și trece la amenințări în privița testelor nucleare # DISINFO.MD
Secretarul adjunct al Consiliului Securității Rusiei, fostul șef al statului Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe șeful Executivului american, Donald Trump, afirmând că „nimeni nu știe ce a vrut să spună, atunci când s-a referit la testele nucleare" și că, probabil „nici el nu știe" ce a vrut să afirme. Medvedev se referă la declarația președintelui [...]
06:50
Trupele ruse și ucrainene au continuat miercuri luptele grele în ruinele orașului Pokrovsk, un nod de transport și logistică din estul Ucrainei pe care Moscova încearcă să-l cucerească de peste un an. Rusia a declarat miercuri că trupele ucr
05:50
STOPFAKE! Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova # DISINFO.MD
Câteva surse pro-ruse au distribuit marți și miercuri un video cu declarații ale Comisarului European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, afirmând că Marta Kos mustră autoritățile R. Moldova: „Îndepărtați țara și mai mult de UE. Dacă sunteți serioși în privința UE, ar trebui să vă ascultați cetățenii și să încetați să-i [...] Articolul STOPFAKE! Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Putin a aprobat modificările privind serviciul militar pe tot parcursul anului și mobilizarea rezerviștilor în timp de pace # DISINFO.MD
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legi care modifică procedura de recrutare a cetățenilor pentru serviciul militar. Documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice, transmite Meduza Live. Prima lege, semnată de Putin, prevede recrutarea cetățenilor pentru serviciul militar pe tot parcursul anului calendaristic – din 1 ianuarie până la 31 decembrie. Norma [...] Articolul Putin a aprobat modificările privind serviciul militar pe tot parcursul anului și mobilizarea rezerviștilor în timp de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Liderul PSRM, Igor Dodon, este supărat că Rusia și Belarus nu se regăsesc în lista prietenilor Republicii Moldova. Potrivit lui, este pentru prima dată în cei 34 de ani de independență când se întâmplă un astfel de caz, pe care îl consideră rușinos. „În lista grupurilor parlamentare de prietenie cu țările din străinătate propusă de [...] Articolul Dodon, supărat că Rusia și Belarus nu se regăsesc în lista prietenilor Moldovei apare prima dată în DISINFO.MD.
4 noiembrie 2025
09:50
Rusia, acuzată de crime împotriva jurnaliștilor: 116 uciși și 26 capturați în Ucraina de la începutul războiului # DISINFO.MD
De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, 116 jurnaliști au fost uciși, iar 26 se află în captivitate, a anunțat luni, 3 noiembrie, Ministerul Culturii al Ucrainei. Încă de la începutul războiului din Ucraina, forțele ruse au ucis și capturat jurnaliști, încălcând dreptul internațional umanitar și Convenția de la Geneva privind protecția persoanelor civile în timp [...] Articolul Rusia, acuzată de crime împotriva jurnaliștilor: 116 uciși și 26 capturați în Ucraina de la începutul războiului apare prima dată în DISINFO.MD.
09:40
În vara anului 2022, analistul CNN Brett McGurk, care a ocupat funcții de conducere în domeniul securității naționale în timpul președinților George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump și Joe Biden, l-a însoţit pe președintele Joe Biden la un summit în Arabia Saudită cu lideri din Orientul Mijlociu. În timpul unei sesiuni de lucru, cineva l-a rugat [...] Articolul Amenințările nucleare devin tot mai grave: Cum schimbă Rusia și China regulile jocului apare prima dată în DISINFO.MD.
09:20
Rusia înfiinţează unități de rezerviști pentru apărarea infrastructurilor atacate de dronele ucrainene # DISINFO.MD
Cele două camere ale parlamentului rus au aprobat un proiect de lege privind crearea unor unități militare alcătuite din rezerviști angajați prin contract și destinate exclusiv apărării infrastructurilor critice ale Rusiei, amenințate de atacurile ucrainene cu drone, proiect care mai are nevoie doar de promulgarea președintelui Vladimir Putin pentru a intra în vigoare, dar mai multe [...] Articolul Rusia înfiinţează unități de rezerviști pentru apărarea infrastructurilor atacate de dronele ucrainene apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Susținute de miliardari din Silicon Valley, dronele germane Virtus, cu Inteligență Artificială, au picat testele # DISINFO.MD
Promiteau să fie „ochii și brațul” armatei moderne, cu inteligență artificială și performanțe inspirate de războiul din Ucraina. În realitate, s-au transformat într-un exercițiu de PR pierdut. Drona Virtus, produsă de startupul german Stark Defence, a ratat toate țintele în timpul a două serii de teste militare desfășurate în octombrie — una în Kenya, alături [...] Articolul Susținute de miliardari din Silicon Valley, dronele germane Virtus, cu Inteligență Artificială, au picat testele apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Bugetul uriaș alocat de Rusia pentru a cumpăra proteze sutelor de mii de invalizi de război # DISINFO.MD
Autoritățile rusești cresc brusc achizițiile de proteze pentru a asigura persoanele cu dizabilități din războiul din Ucraina, al căror număr este estimat la sute de mii de persoane. În bugetul pentru 2026, pentru „asigurarea persoanelor cu dizabilități cu mijloace tehnice de reabilitare” sunt alocate 98,16 miliarde de ruble (peste un miliard de euro), a subliniat Janis [...] Articolul Bugetul uriaș alocat de Rusia pentru a cumpăra proteze sutelor de mii de invalizi de război apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Autosabotaj. Trupele rusești își incendiază propriile camioane pentru a bloca deplasarea în Pokrovsk # DISINFO.MD
Gruparea partizană ucraineană Atesh susține că unul dintre agenții săi, infiltrați în armata rusă, a incendiat camionul unității pentru a împiedica plecarea către Pokrovsk, orașul aflat pe linia frontului, unde situația rămâne extrem de tensionată. Rusia încearcă de ani de zile să captureze acest important nod logistic pentru trupele de la Kiev din regiunea Donețk, [...] Articolul Autosabotaj. Trupele rusești își incendiază propriile camioane pentru a bloca deplasarea în Pokrovsk apare prima dată în DISINFO.MD.
08:20
Președintele american Donald Trump se bucură de putere — de consolidarea ei constantă pe plan intern și de folosirea agresivă în politica externă. În primele zece luni de mandat, Trump a utilizat forța Americii pentru a revizui alianțe cheie și a soluționa dispute de lungă durată. Totuși, această abordare, pe care analiștii o numesc „doctrina [...] Articolul ANALIZĂ // De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite. Greșelile lui Donald Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Putin, planuri de dinastie. Liderul de la Kremlin vrea să rămână la putere până la aproape 100 de ani și să-i predea ștafeta fiului său secret # DISINFO.MD
Vladimir Putin, 73 de ani, pare hotărât să intre în istorie nu doar ca unul dintre cei mai longevivi lideri autoritari ai lumii, ci și ca fondatorul unei noi dinastii politice la Moscova. Potrivit presei britanice, planul său ar fi ca fiul său cel mic, Ivan, să-i urmeze la Kremlin atunci când va împlini 35 [...] Articolul Putin, planuri de dinastie. Liderul de la Kremlin vrea să rămână la putere până la aproape 100 de ani și să-i predea ștafeta fiului său secret apare prima dată în DISINFO.MD.
3 noiembrie 2025
11:00
ANALIZĂ // Pokrovsk, orașul-fantomă care înghite armata lui Putin. Cum se transformă avansul Rusiei într-o capcană strategică # DISINFO.MD
Situația din Pokrovsk, oraș aflat pe linia frontului din estul Ucrainei, rămâne extrem de tensionată. Potrivit analiștilor militari ai proiectului DeepState, unități ruse au reușit să pătrundă în mai multe cartiere, unde își amenajează puncte de observație și poziții temporare. Forțele ruse se infiltrează prin sudul localității, de-a lungul axei Zvirove–Șevcenko–Novopavlivka, precum și de-a lungul [...] Articolul ANALIZĂ // Pokrovsk, orașul-fantomă care înghite armata lui Putin. Cum se transformă avansul Rusiei într-o capcană strategică apare prima dată în DISINFO.MD.
10:50
„Palatul montan” al lui Lukașenko: reședința de lux cu securitate maximă construită într-o stațiune exclusivistă din Rusia # DISINFO.MD
Liderul autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, își construiește un complex rezidențial de lux, puternic securizat, într-o stațiune montană de elită din sudul Rusiei, potrivit unei anchete publicate de Belarusian Investigative Center (BIC), un grup independent de jurnalism de investigație cu sediul la Varșovia, citat de TPWorld. Proiectul, situat lângă orașul Krasnaia Poliana, în apropierea stațiunii Soci, se [...] Articolul „Palatul montan” al lui Lukașenko: reședința de lux cu securitate maximă construită într-o stațiune exclusivistă din Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
10:30
Rusia a lansat cel mai recent submarin nuclear din flota sa, proiectat să transporte drona nucleară „Poseidon” — cunoscută în presă și sub numele de „racheta Apocalipsei” — despre care se afirmă că are capacitatea de a „șterge de pe hartă” națiuni întregi de coastă, potrivit relatărilor din mass-media ruse. Ceremonia de lansare a submarinului [...] Articolul Rusia lansează un nou submarin nuclear, purtător al torpilei „Apocalipsei” apare prima dată în DISINFO.MD.
10:20
Congresul SUA intenționează să blocheze retragerea trupelor americane din România, potrivit unor surse citate de Kyiv Post # DISINFO.MD
Un grup bipartizan de parlamentari americani, cu influență majoră în domeniul apărării, pregătește un proiect de lege menit să blocheze planul administrației Trump de a reduce prezența militară a Statelor Unite în România și în alte state NATO aflate la frontiera estică a Alianței, relatează Kyiv Post, citând surse de la Washington. Decizia Pentagonului – [...] Articolul Congresul SUA intenționează să blocheze retragerea trupelor americane din România, potrivit unor surse citate de Kyiv Post apare prima dată în DISINFO.MD.
10:10
Moscova este în contact cu Venezuela, în contextul tensiunilor cu SUA. Ce a anunțat Kremlinul după ce Maduro a cerut ajutorul Rusiei, Iranului și Chinei # DISINFO.MD
Rusia are contacte cu Venezuela, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistenţă din partea liderului venezuelean Nicolas Maduro către preşedintele rus Vladimir Putin. „Suntem în contact cu prietenii noştri venezueleni”, a declarat Peskov pentru agenţia de ştiri TASS, scrie Agerpres. [...] Articolul Moscova este în contact cu Venezuela, în contextul tensiunilor cu SUA. Ce a anunțat Kremlinul după ce Maduro a cerut ajutorul Rusiei, Iranului și Chinei apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial # DISINFO.MD
În regiunea Transcarpatia au fost relocate aproximativ 300 de întreprinderi. Cum au schimbat acestea structura economică a zonei? Regiunea Transcarpatia include Maramureșul din dreapta Tisei. Potrivit recensământului populației Ucrainei din 2001, în Transcarpatia locuiau peste 32.000 de români(2,6%) din populația regiunii. Românii din Transcarpatia locuiesc în fostele raioane Teacev (Teceu) și Rahiv (Rahău). Majoritatea localităților [...] Articolul Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial apare prima dată în DISINFO.MD.
09:30
O nouă lovitură pentru finanțarea mașinăriei de război a lui Putin. Turcia refuză petrolul rusesc după sancțiunile impuse de Trump # DISINFO.MD
Rafinăriile din Turcia au început să înceteze să mai folosească petrol rusesc și să achiziționeze țiței din alte țări, potrivit The Moscow Times, care citează Reuters. Una dintre cele mai mari rafinării din Turcia, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), deținută de SOCAR din Azerbaidjan, a achiziționat recent patru încărcături de țiței din Irak, Kazahstan și alte [...] Articolul O nouă lovitură pentru finanțarea mașinăriei de război a lui Putin. Turcia refuză petrolul rusesc după sancțiunile impuse de Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
09:20
Taxe de 1,7 miliarde euro, plătite în Rusia de companiile germane. Fonduri suficiente pentru a cumpăra 10.000 de drone de atac # DISINFO.MD
Companiile germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro taxe Kremlinului de la invazia Rusiei în Ucraina, suficiente pentru a finanța 10.000 de drone de atac care vizează orașele ucrainene. Mai mult de jumătate dintre firmele germane care operau în Rusia înainte de război rămân acolo și astăzi, potrivit unui nou raport, citat de Euronews. Aproximativ [...] Articolul Taxe de 1,7 miliarde euro, plătite în Rusia de companiile germane. Fonduri suficiente pentru a cumpăra 10.000 de drone de atac apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Bulgaria vrea să obțină excepții de la sancțiunile impuse de Trump. Închiderea rafinăriei Lukoil ar provoca o criză de combustibil # DISINFO.MD
Guvernul Bulgar ia în calcul să solicite scutiri de la noile sancțiuni americane împotriva Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, potrivit surselor citate de Politico. Executivul de la Sofia se teme că sancțiunile americane vor provoca penurii severe de combustibil și proteste în întreaga țară. Bulgaria găzduiește rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, care furnizează până [...] Articolul Bulgaria vrea să obțină excepții de la sancțiunile impuse de Trump. Închiderea rafinăriei Lukoil ar provoca o criză de combustibil apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles, în această săptămână, unde s-a întâlnit în secret cu înalți oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe și al serviciilor de informații, potrivit surselor citate de Politico. Misiunea șefului CIA ar fi fost aceea de a transmite statelor europene mesajul: “Puteți să vă bazați în [...] Articolul Vizita secretă a șefului CIA la Bruxelles. Ce le-a transmis John Ratcliffe europenilor apare prima dată în DISINFO.MD.
1 noiembrie 2025
06:40
Ucraina va colabora cu partenerii europeni pentru introducerea unor taxe vamale asupra produselor rusești care continuă să fie importate în Uniunea Europeană, a anunțat ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, în cadrul unei întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski. *„Are loc în continuare importul de produse rusești în Uniunea Europeană. În prezent, importul produselor din [...] Articolul Ucraina și UE vor analiza o nouă formă de presiune asupra Moscovei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Casa Albă a anulat summitul Trump–Putin de la Budapesta pe fondul cerințelor dure ale Rusiei pentru Ucraina # DISINFO.MD
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat pentru această lună la Budapesta, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, ca urmare a unui memorandum trimis de Ministerul rus de Externe la Washington, scrie The Insider, citând Financial Times. Documentul transmis de Moscova conținea cerințe dure pentru încetarea focului în Ucraina, printre care cedarea de [...] Articolul Casa Albă a anulat summitul Trump–Putin de la Budapesta pe fondul cerințelor dure ale Rusiei pentru Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
