 Zurab Todua consideră că noul prim-ministru este o „figură temporară” fără sprijin

Novak Djokovic este oficial primul campion al noului turneu de hard indoor de la Atena, după ce l-a învins pe Lorenzo Musetti, scor 4-6, 6-3, 7-5, în 2 ore și 59 de minute.La 38 de ani și cinci luni, el a devenit cel mai în vîrstă cîștigător din istoria circuitului ATP.Djokovic a ajuns la 101 titluri ca profesionist și este la doar două distanță de Roger Federer și opt de recordul all-time