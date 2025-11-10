Vitaminele pe care trebuie să le consume femeile după 30 de ani

10:30

Tînărul sportiv din Moldova, Serghei Borovic, a ocupat locul 3 în categoria de greutate pînă la 57 kg la Campionatul European de Taekwondo pentru cadeți 2025, care s-a desfășurat în perioada 6-8 noiembrie la Atena, Grecia.În prima luptă, el l-a învins pe sportivul din Cipru, iar în lupta pentru medalia de bronz l-a învins pe reprezentantul Azerbaidjanului, care este medaliat cu bronz la Campio