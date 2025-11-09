Cum a ajuns Ghidul Michelin să decidă gustul lumii

Agora.md, 9 noiembrie 2025 23:30

Cum a ajuns Ghidul Michelin să decidă gustul lumii

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 2 ore
23:30
Cum a ajuns Ghidul Michelin să decidă gustul lumii Agora.md
Acum 4 ore
22:30
Angelina Jolie, după vizita în Herson și Nicolaev: „A trebuit să ne oprim și să așteptăm ca o dronă să treacă deasupra noastră” Agora.md
21:30
Cutremur cu magnitudinea 6,9 în largul coastelor Japoniei. Avertizarea de tsunami a fost ridicată Agora.md
Acum 6 ore
19:50
Doliu în lumea muzicii populare: A murit Ion Strungaru, membru al Orchestrei „Barbu Lăutaru” din Bălți Agora.md
Acum 8 ore
18:20
Cod galben de ceață pe arii extinse în Republica Moldova. Poliția îndeamnă șoferii la prudență Agora.md
Acum 12 ore
16:20
Presa americană: Livrările de armament american către aliații NATO și Ucraina, întârziate din cauza blocajului guvernamental din SUA Agora.md
16:10
Candidat la funcția de primar al orașului Leova afirmă că în fața locuinței sale s-ar fi tras focuri de armă. Poliția vine cu precizări (UPDATE) Agora.md
15:00
Candidat la funcția de primar al orașului Leova afirmă că în fața locuinței sale s-ar fi tras focuri de armă (VIDEO) Agora.md
13:10
Aproape un milion de persoane, evacuate în Filipine din calea super-taifunului „Fung-Wong” (VIDEO) Agora.md
13:00
Aproape un milion de persoane, evacuate în Filipine din calea super-taifunului „Fung-Wong” Agora.md
12:40
PeScurt // 44 de cetățeni străini, întorși de la frontieră în ultimele 24 de ore. În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 66.897 de traversări de persoane. Agora.md
11:40
Incendiu la un cămin de muncitori din orășelul Vatra: Nivel sporit de intervenție (FOTO) Agora.md
Acum 24 ore
11:30
Incendiu la un cămin de muncitori din orășelul Vatra: Nivel sporit de intervenție Agora.md
10:00
Criza bugetară din SUA afectează transportul aerian: mii de zboruri anulate și întârzieri majore Agora.md
Ieri
21:50
Cum alegi corect încălțămintea și hainele de iarnă Agora.md
21:20
Ghid de Black Friday pentru consumatori: cum identifici reducerile false, ce spune legea, cum eviți escrocheriile și ce drepturi ai la retur Agora.md
19:20
Kievul și alte regiuni ucrainene, cufundate în întuneric: Rusia lovește în infrastructura energetică Agora.md
19:20
PeScurt // Trecerea frontierei moldo-ucrainene a fost reluată. Aceasta inclusiv în punctele cu control comun, după remedierea problemelor tehnice de către autoritățile ucrainene. Agora.md
18:10
Linia Electrică Vulcănești–Chișinău, în cifre: Gata în proporție de 90%, cu lungime totală de 157 km și care traversează 35 de localități Agora.md
17:00
Libertate rurală versus confort urban. De ce unii moldoveni aleg satul Agora.md
16:10
MAE precizează: Denunțarea Acordului CSI privind circulația fără vize nu se referă la Federația Rusă. Vizează două state Agora.md
14:50
Locuitorii din Australia ar putea primi energie electrică gratuită la prânz. Țara înregistrează producție semnificativă de energie solară Agora.md
14:00
Evenimentele lunii noiembrie – Muzică, spectacole și experiențe de neratat Agora.md
13:30
Poliția de Frontieră: Trecerea frontierei moldo-ucrainene întreruptă în unele puncte și limitată în altele Agora.md
13:20
Un nivel pe an. Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă învață limba română după un nou curriculum Agora.md
12:00
Cetățenii statelor CSI ar putea intra în Moldova cu vize. Guvernul intenționează să denunțe acordul încheiat în 1992 Agora.md
11:40
UE suspendă eliberarea vizelor Schengen pentru cetățenii Rusiei. Majoritatea solicitărilor se vor lăsa cu vize de o singură intrare Agora.md
11:00
Consiliul Național de Securitate ia locul Consiliului Suprem de Securitate. Decret, semnat de președinta Maia Sandu Agora.md
09:50
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla i-a aprobat un pachet salarial record Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
PeScurt // Rîșcani: Tăieri ilicite și arderi neautorizate depistate de inspectorii de mediu. Inspectorii de mediu din Rîșcani au desfășurat recent mai multe razii pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori. Agora.md
23:00
Nicu Popescu: „Reducerea oportunităților de veto s-a făcut aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi ale UE” Agora.md
21:30
Cetățean străin, implicat în asasinatul din sectorul Rîșcani al capitalei, extrădat în Republica Moldova (VIDEO) Agora.md
21:10
Trei mașini implicate într-un accident rutier la intersecția străzilor Alecu Russo și Nicolae Dimo (VIDEO) Agora.md
19:30
Veaceslav Ioniță: Economia Moldovei stagnează, iar decalajele regionale se adâncesc Agora.md
17:20
Paris organizează o loterie pentru locuri de veci lângă Jim Morrison, Édith Piaf și Oscar Wilde Agora.md
16:40
Ministrul Sănătății sesizează CNA: Cere investigații în cazul diplomelor pretins false Agora.md
16:10
R. Moldova a devenit, în premieră, membru al Consiliului Executiv al UNESCO Agora.md
16:00
Comisia Europeană restricționează eliberarea vizelor Schengen multiple pentru cetățenii ruși Agora.md
15:40
Imobile neutilizate, arhive în pericol și un milion de lei distribuit netransparent la TRM. Ce arată raportul Curții de Conturi Agora.md
15:40
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri Agora.md
15:20
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani. Serviciile specializate, la fața locului (UPDATE) Agora.md
14:50
Produse cosmetice din Rusia, retrase de pe piață. Conțin substanțe interzise care pot afecta sănătatea Agora.md
14:40
Dorin Damir, la libertate. Acesta are interdicția de a ieși din țară timp de două luni Agora.md
14:40
Patru agenți economici, vizați de percheziții. Sunt bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane lei (VIDEO) Agora.md
14:30
Ultimatum pentru Lukoil? Marian: Fie își vinde operațiunile, fie statul renunță la contracte (VIDEO) Agora.md
14:20
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani. Serviciile specializate, la fața locului Agora.md
14:10
Grosu, despre Centrul cultural rus: „Este un instrument de propagandă. Glorifică tot felul de criminali de război” (VIDEO) Agora.md
14:10
Președintele Siriei, inclus de SIS în lista persoanelor implicate în activități teroriste. De ce ar urma să fie exclus Agora.md
13:40
Dodon vrea grupuri de prietenie cu Rusia și Belarus. Gherman: Nu prietenim cu dictatorii, agresorii și criminalii de război (VIDEO) Agora.md
13:40
Statul va prelua infrastructura Lukoil de la AIC. Autoritățile refuză vânzarea către o altă companie din motive de securitate națională Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.