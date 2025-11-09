Forțele de ordine au intervenit în centrul municipiului Bălți, în contextul unui dosar de șantaj

12:50

Elvețienii de la Gunvor au declarat că renunță la oferta de 22 de miliarde de dolari pentru achiziționarea activelor Lukoil din străinătate, după ce SUA au blocat tranzacția, scrie Digi24.ro. Această decizie anulează ceea ce ar fi fost cea mai mare achiziție din istoria Gunvor, subliniind eforturile Washingtonului de a izola Rusia prin sancțiuni economice [...]