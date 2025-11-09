Poate vedea doar 10 la sută, dar mereu a simțit sută la sută care este direcția lui prin viață. Povestea lui Artiom Kenibasov, moldoveanul care a studiat programare la București, iar acum este șef de echipă la o companie din Olanda - VIDEO

Poate vedea doar 10 la sută, dar mereu a simțit sută la sută care este direcția lui prin viață. Povestea lui Artiom Kenibasov, moldoveanul care a studiat programare la București, iar acum este șef de echipă la o companie din Olanda - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md