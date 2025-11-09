Alertă de tsunami în nordul Japoniei după un cutremur cu magnitudinea de 6,7

17:40

Deputatul PAS Marcel Spătari nu exclude că ședințele cabinetului de miniștri ar putea avea loc și la Comrat. Declarațiile au fost făcute la TV8, oficialul precizând că astfel autoritățile centrale vor să reia dialogul cu oficialii din Găgăuzia. Fostul ministru a menționat că, totuși, este nevoie de deschidere și la Comrat, pentru ca reuniunile cabinetului […] Articolul Ședințe de Guvern la Comrat?! Spătari: Ar putea fi un gest, dar ar trebui și din partea cealaltă deschidere apare prima dată în Realitatea.md.