Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.11.2025

ProTV.md, 9 noiembrie 2025 20:10

Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.11.2025

• • •

Acum 5 minute
21:20
În prima zi de la Turneul Campionilor nu se vor juca două meciuri din aceeași grupă, ci câte unul din fiecare grupă - VIDEO ProTV.md
În prima zi de la Turneul Campionilor nu se vor juca două meciuri din aceeași grupă, ci câte unul din fiecare grupă - VIDEO
Acum 15 minute
21:10
După incendiul care a mistuit mansarda blocului de locuit din Durlești, imobilul n-a mai fost reconectat la gaz. Oamenii, nevoiți să îndure frigul din apartamente pentru că nu au căldură - VIDEO ProTV.md
După incendiul care a mistuit mansarda blocului de locuit din Durlești, imobilul n-a mai fost reconectat la gaz. Oamenii, nevoiți să îndure frigul din apartamente pentru că nu au căldură - VIDEO
Acum o oră
20:50
Poate vedea doar 10 la sută, dar mereu a simțit sută la sută care este direcția lui prin viață. Povestea lui Artiom Kenibasov, moldoveanul care a studiat programare la București, iar acum este șef de echipă la o companie din Olanda - VIDEO ProTV.md
Poate vedea doar 10 la sută, dar mereu a simțit sută la sută care este direcția lui prin viață. Povestea lui Artiom Kenibasov, moldoveanul care a studiat programare la București, iar acum este șef de echipă la o companie din Olanda - VIDEO
Acum 2 ore
20:20
Este stare de urgență în Filipine din cauza unui taifun care a început să lovească arhipelagul. Sute de mii de oameni au fost evacuați din zonele cu risc ridicat - VIDEO ProTV.md
Este stare de urgență în Filipine din cauza unui taifun care a început să lovească arhipelagul. Sute de mii de oameni au fost evacuați din zonele cu risc ridicat - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.11.2025
20:10
Lando Norris a pornit primul în Marele Premiu al Braziliei, în timp ce Max Verstappen a avut parte de o dramă totală în calificări ProTV.md
Lando Norris a pornit primul în Marele Premiu al Braziliei, în timp ce Max Verstappen a avut parte de o dramă totală în calificări
20:00
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova: Un tânăr ar fi luat arma tatălui său ca să i-o arate unui prieten. Cu ce alte detalii vine poliția - VIDEO ProTV.md
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova: Un tânăr ar fi luat arma tatălui său ca să i-o arate unui prieten. Cu ce alte detalii vine poliția - VIDEO
20:00
Campioana Elena Rybakina a fost protagonista unui moment controversat, refuzând să apară în poza oficială alături de reprezentanta WTA - VIDEO ProTV.md
Campioana Elena Rybakina a fost protagonista unui moment controversat, refuzând să apară în poza oficială alături de reprezentanta WTA - VIDEO
19:50
Ucraina se află în beznă, după ce atacurile ruseşti din ultimele zile au paralizat sistemul energetic al ţării - VIDEO ProTV.md
Ucraina se află în beznă, după ce atacurile ruseşti din ultimele zile au paralizat sistemul energetic al ţării - VIDEO
19:40
Nicio persoană nu a fost pedepsită după 5 luni de la producerea incendiului la mansarda blocului de locuit din Durlești. CNA și Procuratura spun că încă investighează cazul prin prisma mai multor infracțiuni - VIDEO ProTV.md
Nicio persoană nu a fost pedepsită după 5 luni de la producerea incendiului la mansarda blocului de locuit din Durlești. CNA și Procuratura spun că încă investighează cazul prin prisma mai multor infracțiuni - VIDEO
19:30
Rapid București a obținut o victorie importantă pe teren propriu, învingând-o pe FC Argeș cu 2 la 0 ProTV.md
Rapid București a obținut o victorie importantă pe teren propriu, învingând-o pe FC Argeș cu 2 la 0
Acum 4 ore
19:20
Bătălia pentru orașul Pokrovsk pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea - VIDEO ProTV.md
Bătălia pentru orașul Pokrovsk pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea - VIDEO
19:20
Larry, cel mai faimos motan din Marea Britanie și celebru în toată lumea, va deveni vedeta unui film documentar - VIDEO ProTV.md
Larry, cel mai faimos motan din Marea Britanie și celebru în toată lumea, va deveni vedeta unui film documentar - VIDEO
19:10
Lionel Messi a reușit două goluri și două assist-uri în meciul, iar echipa sa se califică în sferturi în cupa MLS - VIDEO ProTV.md
Lionel Messi a reușit două goluri și două assist-uri în meciul, iar echipa sa se califică în sferturi în cupa MLS - VIDEO
18:50
Cod galben de ceață, emis de meteorologi. Până când va fi valabil ProTV.md
Cod galben de ceață, emis de meteorologi. Până când va fi valabil
18:30
Bayern Munchen a ratat egalarea recordului stabilit de bavarezi în sezonul 2015/2016 sub comanda antrenorului Pep Guardiola - VIDEO ProTV.md
Bayern Munchen a ratat egalarea recordului stabilit de bavarezi în sezonul 2015/2016 sub comanda antrenorului Pep Guardiola - VIDEO
18:30
Planificări, rapoarte, cereri și registre de evidență pe care trebuie să le întocmească profesorii le răpesc timpul pentru elevi. Ce spune Ministerul Educației despre birocrația din școli - VIDEO ProTV.md
Planificări, rapoarte, cereri și registre de evidență pe care trebuie să le întocmească profesorii le răpesc timpul pentru elevi. Ce spune Ministerul Educației despre birocrația din școli - VIDEO
17:30
Atenție, șoferi. S-a format ceață pe mai multe șosele din țară. Recomandările poliției ProTV.md
Atenție, șoferi. S-a format ceață pe mai multe șosele din țară. Recomandările poliției
17:30
Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună ProTV.md
Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună
Acum 6 ore
16:50
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova: Un tânăr ar fi luat arma tatălui său ca să i-o arate unui prieten. Cu ce alte detalii vine poliția ProTV.md
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova: Un tânăr ar fi luat arma tatălui său ca să i-o arate unui prieten. Cu ce alte detalii vine poliția
16:10
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova. Poliția: Un tânăr a luat arma tatălui său pentru a-i arăta unui prieten și a tras focuri ProTV.md
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova. Poliția: Un tânăr a luat arma tatălui său pentru a-i arăta unui prieten și a tras focuri
Acum 8 ore
15:20
Cutremur de 6,8 în Japonia, a fost emisă alertă de tsunami ProTV.md
Cutremur de 6,8 în Japonia, a fost emisă alertă de tsunami
15:10
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră” ProTV.md
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
14:50
O fată de 15 ani, agresată de tatăl său, la Dubăsari. Mama acesteia a anunțat miliția ProTV.md
O fată de 15 ani, agresată de tatăl său, la Dubăsari. Mama acesteia a anunțat miliția
14:40
Ucraina luptă pentru restabilirea electricităţii şi căldurii după atacuri ruseşti masive ProTV.md
Ucraina luptă pentru restabilirea electricităţii şi căldurii după atacuri ruseşti masive
14:30
Lando Norris, pole-position la Interlagos! Piastri, dezamăgitor! Dramă totală pentru Max Verstappen ProTV.md
Lando Norris, pole-position la Interlagos! Piastri, dezamăgitor! Dramă totală pentru Max Verstappen
14:20
Cum vor arăta monedele euro bulgărești. Banca Națională a prezentat designul - VIDEO ProTV.md
Cum vor arăta monedele euro bulgărești. Banca Națională a prezentat designul - VIDEO
14:20
Scandal la Turneul Campioanelor. Elena Rybakina a câștigat competiția, apoi a refuzat să se pozeze cu șefa WTA. Ce s-a întâmplat - VIDEO ProTV.md
Scandal la Turneul Campioanelor. Elena Rybakina a câștigat competiția, apoi a refuzat să se pozeze cu șefa WTA. Ce s-a întâmplat - VIDEO
14:10
Momentul în care un automobil intră într-o depășire periculoasă pe o șosea - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un automobil intră într-o depășire periculoasă pe o șosea - VIDEO
13:40
Max Verstappen, frustrare maximă, după dezastrul din calificările de la Interlagos: "Uitați de asta" ProTV.md
Max Verstappen, frustrare maximă, după dezastrul din calificările de la Interlagos: "Uitați de asta"
13:30
„O tragedie fără sens”. O mașină care fugea de poliție a intrat într-un bar din Tampa, Florida: 4 morți și 11 răniți ProTV.md
„O tragedie fără sens”. O mașină care fugea de poliție a intrat într-un bar din Tampa, Florida: 4 morți și 11 răniți
Acum 12 ore
13:00
Poliția vine cu detalii despre cazul primarului de Leova, după ce s-a tras cu focuri de armă lângă casa lui ProTV.md
Poliția vine cu detalii despre cazul primarului de Leova, după ce s-a tras cu focuri de armă lângă casa lui
12:50
Incendiu la Vatra. Un container, de tip casă cu multe odăi, cuprins de flăcări. 30 de pompieri au intervenit pentru a stinge focul - GALERIE FOTO ProTV.md
Incendiu la Vatra. Un container, de tip casă cu multe odăi, cuprins de flăcări. 30 de pompieri au intervenit pentru a stinge focul - GALERIE FOTO
12:40
Desprins din filmele SF! Luis Díaz a marcat dintr-un unghi imposibil și și-a lăsat colegii fără cuvinte - VIDEO ProTV.md
Desprins din filmele SF! Luis Díaz a marcat dintr-un unghi imposibil și și-a lăsat colegii fără cuvinte - VIDEO
12:10
Seria istorică s-a încheiat. Primul 0-0 după 99 de meciuri în Eredivisie ProTV.md
Seria istorică s-a încheiat. Primul 0-0 după 99 de meciuri în Eredivisie
12:00
Maestrul Messi, de neoprit! Două goluri și două assist-uri în Inter Miami - Nashville 4-0 ProTV.md
Maestrul Messi, de neoprit! Două goluri și două assist-uri în Inter Miami - Nashville 4-0
11:50
Incendiu la Vatra. Mai multe căsuțe de tip container, cuprinse de flăcări. 30 de pompieri au intervenit pentru a stinge focul - GALERIE FOTO ProTV.md
Incendiu la Vatra. Mai multe căsuțe de tip container, cuprinse de flăcări. 30 de pompieri au intervenit pentru a stinge focul - GALERIE FOTO
11:20
Casa Albă acuză BBC de „fake news” din cauza unui documentar despre insurecția de la Capitoliu ProTV.md
Casa Albă acuză BBC de „fake news” din cauza unui documentar despre insurecția de la Capitoliu
11:10
O locuință din stânga Nistrului, cât pe ce să ardă în totalitate. Vecinii au chemat pompierii, după ce au observat fum ProTV.md
O locuință din stânga Nistrului, cât pe ce să ardă în totalitate. Vecinii au chemat pompierii, după ce au observat fum
11:10
Ce performanță! Novak Djokovic cucerește al 101-lea titlu al carierei ProTV.md
Ce performanță! Novak Djokovic cucerește al 101-lea titlu al carierei
11:10
Președintele Siriei face prima vizită la Washington de la obținerea independenței țării, în 1946. În urmă cu câteva zile a fost scos de pe lista teroriștilor ProTV.md
Președintele Siriei face prima vizită la Washington de la obținerea independenței țării, în 1946. În urmă cu câteva zile a fost scos de pe lista teroriștilor
10:50
S-a tras cu focuri de armă în fața casei primarului de Leova. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO ProTV.md
S-a tras cu focuri de armă în fața casei primarului de Leova. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
10:50
Momentul în care un elicopter se lovește de o stâncă înainte de a se prăbuși, în Daghestan: cinci oameni au murit - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un elicopter se lovește de o stâncă înainte de a se prăbuși, în Daghestan: cinci oameni au murit - VIDEO
10:40
S-a tras cu focuri de armă în fața casei primarului de Leova. Ce povestește Alexandru Bujorean ProTV.md
S-a tras cu focuri de armă în fața casei primarului de Leova. Ce povestește Alexandru Bujorean
10:40
Rybakina o învinge pe numărul 1 mondial și câștigă Turneul Campioanelor 2025 ProTV.md
Rybakina o învinge pe numărul 1 mondial și câștigă Turneul Campioanelor 2025
09:50
Ce spune poliția despre scandalul de la Arena Chișinău în care câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral - VIDEO ProTV.md
Ce spune poliția despre scandalul de la Arena Chișinău în care câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral - VIDEO
09:40
„Fung-wong” s-a transformat în super-taifun și a început să lovească Filipine. Peste 100.000 de oameni au fost deja evacuați - VIDEO ProTV.md
„Fung-wong” s-a transformat în super-taifun și a început să lovească Filipine. Peste 100.000 de oameni au fost deja evacuați - VIDEO
09:40
Ploi slabe și maxime de până la 15 grade se așteaptă în capitală. Cum va fi vremea în celelalte regiuni ale țării. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi slabe și maxime de până la 15 grade se așteaptă în capitală. Cum va fi vremea în celelalte regiuni ale țării. Prognoza meteo
09:20
Scandal la Arena Chișinău. Câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare - VIDEO ProTV.md
Scandal la Arena Chișinău. Câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare - VIDEO
09:00
Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf” - VIDEO ProTV.md
Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf” - VIDEO
