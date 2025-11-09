ANRE: Furnizorii care nu respectă calitatea serviciilor vor trebui să compenseze clienții

18:30

S-au auzit împușcături lângă locuința familiei primarul din orașul Leova, care candidează pentru un nou mandat. Două persoane au tras focuri de armă în fața casei. Primarul ne-a declarat că incidentul ar putea fi o tentativă de intimidare în context electoral, pentru că, în ultimul an, ar fi atins interesele de afaceri ale unor persoane din Leova. Poliția a inițiat un proces penal, iar în urma investigațiilor au fost identificați făptașii. Aceștia au declarat că cele două împușcături s-ar fi produs accidental.