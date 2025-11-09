Cutremur puternic cu magnitudinea de 6,8 în Japonia: A fost emisă alertă de tsunami
TV8, 9 noiembrie 2025 20:00
Cutremur puternic cu magnitudinea de 6,8 în Japonia: A fost emisă alertă de tsunami
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
Acum 2 ore
18:50
Acum 4 ore
17:40
16:40
Acum 6 ore
16:10
15:10
14:40
Acum 8 ore
14:10
13:10
13:10
Acum 12 ore
12:10
11:50
11:00
10:50
10:20
09:50
09:30
08:50
Acum 24 ore
00:10
8 noiembrie 2025
21:50
21:00
Ieri
19:30
18:10
17:00
16:30
16:00
15:20
14:50
14:40
14:10
12:50
12:40
12:20
12:00
11:50
11:20
10:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.