/LIVE/ Cutia Neagră PLUS: „Patronii lui Usatîi”. Cum s-au adunat bani pentru campanie de la pensionari și șomeri

TV8, 9 noiembrie 2025 20:00

/LIVE/ Cutia Neagră PLUS: „Patronii lui Usatîi”. Cum s-au adunat bani pentru campanie de la pensionari și șomeri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
20:00
Cutia Neagră PLUS: Patronii lui Usatîi Partidul Nostru al lui Renato Usatii a... TV8
20:00
Cutremur puternic cu magnitudinea de 6,8 în Japonia: A fost emisă alertă de tsunami TV8
20:00
/LIVE/ Cutia Neagră PLUS: „Patronii lui Usatîi”. Cum s-au adunat bani pentru campanie de la pensionari și șomeri TV8
20:00
Cutia Neagră PLUS: Patronii lui Usatîi Partidul Nostru al lui Renato Usatii a... TV8
Acum o oră
19:50
Cutremur de 6,8 în Japonia, a fost emisă alertă de tsunami TV8
Acum 2 ore
18:50
Angelina Jolie, urmărită de o dronă rusească în timpul călătoriei în Ucraina: „Zbura deasupra noastră” TV8
Acum 4 ore
18:00
/HARTĂ/ Cod galben de ceață în toată Moldova: Meteorologii și Poliția vin cu avertizări TV8
17:40
Peste 2.500 de zboruri au fost anulate în ultimele două zile în SUA: Situația devine complicată TV8
16:40
Poliția explică împușcăturile de la Leova: „Nu au legătură cu declarațiile candidatului Bujorean”. Cine ar fi tras cu arma de foc TV8
Acum 6 ore
16:10
Primele declarații ale lui Lavrov, după absența sa suspectă: Se pregătește de o întâlnire importantă TV8
15:10
/VIDEO/ Irina Kovalsky, însărcinată pentru a patra oară. Cum se simte interpreta în această perioadă: „Îmi e foarte greu” TV8
14:40
Pericol pentru armistițiul din Gaza: Luptătorii Hamas baricadați în Rafah nu vor să se predea TV8
Acum 8 ore
14:10
Ar fi lovit-o cu scaunul: O minoră din Dubăsari ar fi fost agrsată de propriul tată, după o ceartă TV8
13:10
/VIDEO/ La cinci ani de la incendiu, Filarmonica Națională rămâne în ruine. Ministrul Culturii: „E o problemă de infrastructură” TV8
13:10
Focuri de armă lângă locuința unui candidat la Primăria Leova. Alexandru Bujorean: „E o tentativă de intimidare” TV8
12:50
/FOTO/ Incendiu la un cămin temporar din Vatra: 15 persoane au fost evacuate TV8
Acum 12 ore
12:10
/VIDEO/ Pasha Parfeni și Milla Danilceac sparg gheața: „Foaie verde de mătase”, o premieră muzicală despre iubire și rădăcini TV8
11:50
„Astfel de intervenții te frâng pe dinăuntru”: Mărturia unui pompier după tragedia de la fostul Hotel Național TV8
11:00
/VIDEO/ Campania de vaccinare contra gripei, în toi: Unii se arată mai sceptici. Ce riscă cei neimunizați TV8
10:50
/VIDEO/ „Fung-wong” s-a transformat în super-taifun și a început să lovească Filipine. Peste 100.000 de oameni, evacuați TV8
10:20
/FOTO/ Un apartament din Dnestrovsk, la un pas de a fi făcut scrum: Vecinii, speriați de fumul care ieșea pe fereastră TV8
09:50
Horoscop 9 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Racii au nevoie de liniște și Scorpionii au o zi cu revelații. Capricornii cer claritate TV8
09:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1955: Orașul Voronej, lăsat fără electricitate și căldură. Rusia a lansat un baraj de drone peste noapte TV8
09:20
/METEO/ Vremea azi, 9 noiembrie 2025: Duminică cu precipitații în întreaga țară TV8
08:50
/VIDEO/ Black Friday 2025: A început sezonul reducerilor. Moldovenii, mai sceptici pe noile promoții TV8
Acum 24 ore
00:10
/VIDEO/ Black Friday 2025: Unii vânează oferte, alții cred că reducerile sunt doar o iluzie TV8
8 noiembrie 2025
21:50
/VIDEO/ Zeci de toboșari, adunați în PMAN pentru o cauză nobilă: Au colectat bani pentru Daria, diagnosticată cu cancer TV8
21:00
/VIDEO/ Tot mai mulți angajați se confruntă cu arderea profesională: Specialiștii trag un semnal de alarmă suprasolicitării la muncă TV8
Ieri
20:20
/VIDEO/ Black Friday 2025: Cum să nu cazi în capcana reducerilor TV8
19:30
/VIDEO/ Creștinii l-au sărbătorit pe Sfântul Dumitru cel Mare: Cum s-au adunat enoriașii din Vadul lui Vodă să îl cinstească TV8
18:10
/VIDEO/ Verde-n ochi: Ambițiile Chișinăului, Formula 1 și soluțiile neortodoxe așteptate de la Bruxelles TV8
17:40
Putin face o nouă numire în puternicul Consiliu de Securitate al Rusiei TV8
17:00
Cum se duce bătălia pentru Pokrovsk: Rușii au început să facă ceva ce nu au mai reușit până acum TV8
16:30
/VIDEO/ A rămas țintuită în scaunul cu rotile, iar soțul a înșelat-o cu prietena: Veronica a renăscut după un grav accident de mașină TV8
16:00
Crimă șocantă în Indiana: Femeie de serviciu, împușcată mortal prin ușă după ce s-a dus la o adresă greșită TV8
15:40
/PROMO/ Cutia Neagră PLUS: „Patronii lui Usatîi” - duminică, de la 19:45! TV8
15:20
Hram cu final trist la Slobozia: Un bărbat a ajuns la spital, după ce ar fi încercat să discute cu artiștii TV8
14:50
/DOC/ Sfârșitul liberei circulații: Moldova ar putea reintroduce vize pentru statele CSI TV8
14:40
De ce Trump nu a vrut să se întâlnească cu Putin la Budapesta? „Ei pur și simplu nu vor să se oprească” TV8
14:10
/VIDEO/ Reciclarea, doar pe hârtie în Moldova: Tomberoanele sunt arhipline, iar gunoiul se revarsă pe trotuare TV8
13:40
Trafic dat peste cap la graniță: Probleme tehnice au blocat frontiera moldo-ucraineană TV8
13:10
Vremea răcoroasă nu-i ține în casă: Seniorii se pregătesc de o nouă rundă de dansuri TV8
12:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1954: Atac masiv, Oreșnik în coastă, lacrimi false și reușita lui Orban. Zelenski: Rusia trebuie să piardă TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1954: Atac masiv, Oreșnik în coastă și reușita lui Orban. Zelenski: „Rusia trebuie să piardă” TV8
12:40
SUA au anunțat o excepție pentru Ungaria la sancțiunile contra energiei rusești TV8
12:20
TV8.md, cel mai citit site de știri din Republica Moldova: Record și pe Facebook. Vă mulțumim! TV8
12:00
O reuniune de familie s-a transformat într-un coșmar: Un tânăr ar fi fost atacat de tatăl vitreg cu un topor TV8
11:50
Scene de coșmar într-un spital din Italia. Pacienți legați de paturi, lăsați în urină și fecale: „E un departament al groazei” TV8
11:20
Un nou weekend cu noi iarmaroace în Chișinău: Gusturi de casă, obiecte unice lucrate manual și dispoziție bună TV8
10:50
Sărbătoare pe 8 noiembrie 2025: Sfântul Dimitrie, vestitorul iernii. Obiceiuri care aduc sănătate și belșug TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.