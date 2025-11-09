Rapid București a obținut o victorie importantă pe teren propriu, învingând-o pe FC Argeș cu 2 la 0
ProTV.md, 9 noiembrie 2025 19:30
Rapid București a obținut o victorie importantă pe teren propriu, învingând-o pe FC Argeș cu 2 la 0
Acum 5 minute
19:50
Ucraina se află în beznă, după ce atacurile ruseşti din ultimele zile au paralizat sistemul energetic al ţării - VIDEO
Ucraina se află în beznă, după ce atacurile ruseşti din ultimele zile au paralizat sistemul energetic al ţării - VIDEO
Acum 15 minute
19:40
Nicio persoană nu a fost pedepsită după 5 luni de la producerea incendiului la mansarda blocului de locuit din Durlești. CNA și Procuratura spun că încă investighează cazul prin prisma mai multor infracțiuni - VIDEO
Nicio persoană nu a fost pedepsită după 5 luni de la producerea incendiului la mansarda blocului de locuit din Durlești. CNA și Procuratura spun că încă investighează cazul prin prisma mai multor infracțiuni - VIDEO
Acum 30 minute
19:30
Rapid București a obținut o victorie importantă pe teren propriu, învingând-o pe FC Argeș cu 2 la 0 # ProTV.md
Rapid București a obținut o victorie importantă pe teren propriu, învingând-o pe FC Argeș cu 2 la 0
Acum o oră
19:20
Bătălia pentru orașul Pokrovsk pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea - VIDEO
Bătălia pentru orașul Pokrovsk pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea - VIDEO
19:20
Larry, cel mai faimos motan din Marea Britanie și celebru în toată lumea, va deveni vedeta unui film documentar - VIDEO
Larry, cel mai faimos motan din Marea Britanie și celebru în toată lumea, va deveni vedeta unui film documentar - VIDEO
19:10
Lionel Messi a reușit două goluri și două assist-uri în meciul, iar echipa sa se califică în sferturi în cupa MLS - VIDEO
Lionel Messi a reușit două goluri și două assist-uri în meciul, iar echipa sa se califică în sferturi în cupa MLS - VIDEO
Acum 2 ore
18:50
Cod galben de ceață, emis de meteorologi. Până când va fi valabil
18:30
Bayern Munchen a ratat egalarea recordului stabilit de bavarezi în sezonul 2015/2016 sub comanda antrenorului Pep Guardiola - VIDEO
Bayern Munchen a ratat egalarea recordului stabilit de bavarezi în sezonul 2015/2016 sub comanda antrenorului Pep Guardiola - VIDEO
18:30
Planificări, rapoarte, cereri și registre de evidență pe care trebuie să le întocmească profesorii le răpesc timpul pentru elevi. Ce spune Ministerul Educației despre birocrația din școli - VIDEO
Planificări, rapoarte, cereri și registre de evidență pe care trebuie să le întocmească profesorii le răpesc timpul pentru elevi. Ce spune Ministerul Educației despre birocrația din școli - VIDEO
Acum 4 ore
17:30
Atenție, șoferi. S-a format ceață pe mai multe șosele din țară. Recomandările poliției
17:30
Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună
Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună
16:50
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova: Un tânăr ar fi luat arma tatălui său ca să i-o arate unui prieten. Cu ce alte detalii vine poliția
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova: Un tânăr ar fi luat arma tatălui său ca să i-o arate unui prieten. Cu ce alte detalii vine poliția
16:10
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova. Poliția: Un tânăr a luat arma tatălui său pentru a-i arăta unui prieten și a tras focuri # ProTV.md
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova. Poliția: Un tânăr a luat arma tatălui său pentru a-i arăta unui prieten și a tras focuri
Acum 6 ore
15:20
Cutremur de 6,8 în Japonia, a fost emisă alertă de tsunami
15:10
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră"
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
14:50
O fată de 15 ani, agresată de tatăl său, la Dubăsari. Mama acesteia a anunțat miliția
14:40
Ucraina luptă pentru restabilirea electricităţii şi căldurii după atacuri ruseşti masive
14:30
Lando Norris, pole-position la Interlagos! Piastri, dezamăgitor! Dramă totală pentru Max Verstappen
Lando Norris, pole-position la Interlagos! Piastri, dezamăgitor! Dramă totală pentru Max Verstappen
14:20
Cum vor arăta monedele euro bulgărești. Banca Națională a prezentat designul - VIDEO
14:20
Scandal la Turneul Campioanelor. Elena Rybakina a câștigat competiția, apoi a refuzat să se pozeze cu șefa WTA. Ce s-a întâmplat - VIDEO
Scandal la Turneul Campioanelor. Elena Rybakina a câștigat competiția, apoi a refuzat să se pozeze cu șefa WTA. Ce s-a întâmplat - VIDEO
14:10
Momentul în care un automobil intră într-o depășire periculoasă pe o șosea - VIDEO
Acum 8 ore
13:40
Max Verstappen, frustrare maximă, după dezastrul din calificările de la Interlagos: "Uitați de asta"
Max Verstappen, frustrare maximă, după dezastrul din calificările de la Interlagos: "Uitați de asta"
13:30
„O tragedie fără sens". O mașină care fugea de poliție a intrat într-un bar din Tampa, Florida: 4 morți și 11 răniți
„O tragedie fără sens”. O mașină care fugea de poliție a intrat într-un bar din Tampa, Florida: 4 morți și 11 răniți
13:00
Poliția vine cu detalii despre cazul primarului de Leova, după ce s-a tras cu focuri de armă lângă casa lui
Poliția vine cu detalii despre cazul primarului de Leova, după ce s-a tras cu focuri de armă lângă casa lui
12:50
Incendiu la Vatra. Un container, de tip casă cu multe odăi, cuprins de flăcări. 30 de pompieri au intervenit pentru a stinge focul - GALERIE FOTO
Incendiu la Vatra. Un container, de tip casă cu multe odăi, cuprins de flăcări. 30 de pompieri au intervenit pentru a stinge focul - GALERIE FOTO
12:40
Desprins din filmele SF! Luis Díaz a marcat dintr-un unghi imposibil și și-a lăsat colegii fără cuvinte - VIDEO
Desprins din filmele SF! Luis Díaz a marcat dintr-un unghi imposibil și și-a lăsat colegii fără cuvinte - VIDEO
12:10
Seria istorică s-a încheiat. Primul 0-0 după 99 de meciuri în Eredivisie
12:00
Maestrul Messi, de neoprit! Două goluri și două assist-uri în Inter Miami - Nashville 4-0
Maestrul Messi, de neoprit! Două goluri și două assist-uri în Inter Miami - Nashville 4-0
Acum 12 ore
11:50
Incendiu la Vatra. Mai multe căsuțe de tip container, cuprinse de flăcări. 30 de pompieri au intervenit pentru a stinge focul - GALERIE FOTO # ProTV.md
Incendiu la Vatra. Mai multe căsuțe de tip container, cuprinse de flăcări. 30 de pompieri au intervenit pentru a stinge focul - GALERIE FOTO
11:20
Casa Albă acuză BBC de „fake news" din cauza unui documentar despre insurecția de la Capitoliu
Casa Albă acuză BBC de „fake news” din cauza unui documentar despre insurecția de la Capitoliu
11:10
O locuință din stânga Nistrului, cât pe ce să ardă în totalitate. Vecinii au chemat pompierii, după ce au observat fum
O locuință din stânga Nistrului, cât pe ce să ardă în totalitate. Vecinii au chemat pompierii, după ce au observat fum
11:10
Ce performanță! Novak Djokovic cucerește al 101-lea titlu al carierei
11:10
Președintele Siriei face prima vizită la Washington de la obținerea independenței țării, în 1946. În urmă cu câteva zile a fost scos de pe lista teroriștilor
Președintele Siriei face prima vizită la Washington de la obținerea independenței țării, în 1946. În urmă cu câteva zile a fost scos de pe lista teroriștilor
10:50
S-a tras cu focuri de armă în fața casei primarului de Leova. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
S-a tras cu focuri de armă în fața casei primarului de Leova. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
10:50
Momentul în care un elicopter se lovește de o stâncă înainte de a se prăbuși, în Daghestan: cinci oameni au murit - VIDEO
Momentul în care un elicopter se lovește de o stâncă înainte de a se prăbuși, în Daghestan: cinci oameni au murit - VIDEO
10:40
S-a tras cu focuri de armă în fața casei primarului de Leova. Ce povestește Alexandru Bujorean
S-a tras cu focuri de armă în fața casei primarului de Leova. Ce povestește Alexandru Bujorean
10:40
Rybakina o învinge pe numărul 1 mondial și câștigă Turneul Campioanelor 2025
09:50
Ce spune poliția despre scandalul de la Arena Chișinău în care câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral - VIDEO
Ce spune poliția despre scandalul de la Arena Chișinău în care câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral - VIDEO
09:40
„Fung-wong" s-a transformat în super-taifun și a început să lovească Filipine. Peste 100.000 de oameni au fost deja evacuați - VIDEO
„Fung-wong” s-a transformat în super-taifun și a început să lovească Filipine. Peste 100.000 de oameni au fost deja evacuați - VIDEO
09:40
Ploi slabe și maxime de până la 15 grade se așteaptă în capitală. Cum va fi vremea în celelalte regiuni ale țării. Prognoza meteo
Ploi slabe și maxime de până la 15 grade se așteaptă în capitală. Cum va fi vremea în celelalte regiuni ale țării. Prognoza meteo
09:20
Scandal la Arena Chișinău. Câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare - VIDEO # ProTV.md
Scandal la Arena Chișinău. Câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare - VIDEO
09:00
Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf" - VIDEO
Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf” - VIDEO
08:50
Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume. Elon Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei" și doarme pe la prieteni
Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume. Elon Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni
08:30
Voronej, oraș rusesc cu peste 1 milion de locuitori, lăsat fără electricitate și căldură de un atac ucrainean
Voronej, oraș rusesc cu peste 1 milion de locuitori, lăsat fără electricitate și căldură de un atac ucrainean
Acum 24 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.11.2025
8 noiembrie 2025
21:40
Marele premiu al Braziliei din Formula 1 a început perfect pentru Lando Norris. Britanicul de la McLaren a câștigat sprint-ul - VIDEO
Marele premiu al Braziliei din Formula 1 a început perfect pentru Lando Norris. Britanicul de la McLaren a câștigat sprint-ul - VIDEO
21:30
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei - VIDEO
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei - VIDEO
21:30
Capitala Marii Britanii s-a îmbrăcat deja în straie de sărbătoare. Străzile Londrei au fost deja împodobite, iar proprietarii magazinelor de lux s-au întrecut în acest an în decorațiuni - VIDEO
Capitala Marii Britanii s-a îmbrăcat deja în straie de sărbătoare. Străzile Londrei au fost deja împodobite, iar proprietarii magazinelor de lux s-au întrecut în acest an în decorațiuni - VIDEO
21:30
Petrocub Hîncești s-a distanțat la patru puncte de Sheriff Tiraspol în fruntea clasamentului din campionatul Moldovei - VIDEO
Petrocub Hîncești s-a distanțat la patru puncte de Sheriff Tiraspol în fruntea clasamentului din campionatul Moldovei - VIDEO
21:30
Scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol, când a început etapa confruntărilor. 9 duete au încântat publicul - VIDEO
Scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol, când a început etapa confruntărilor. 9 duete au încântat publicul - VIDEO
