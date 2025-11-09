09:30

Am avut reconfirmarea recent că inteligența artificială poate să aibă umor și să folosească sarcasmul de calitate, chiar pe fundal de duioșie, când l-am întrebat pe ChatGPT (sau am întrebat-o, căci în română “inteligența” e feminină) dacă poate să-mi spună câteva vorbe despre literatura lui Dan Alexe, iar prezentare care s-a înșirat instantaneu pe ecran s-a încheiat cu concluzia: «Dan Alexe scrie ca un om care a înțeles prea devreme că Dumnezeu e o construcție gramaticală - și că singurul miracol adevărat e fraza bine făcută.»