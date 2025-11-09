Lecția estonă pentru noi

20:00

Anul agricol 2025 se dovedește unul favorabil pentru agricultorii din Republica Moldova, în special datorită culturilor de rapiță și orz, care au adus producții record și prețuri avantajoase la export. Declarații în acest sens au fost făcute de expertul Iurie Rija, în cadul unei emisiuni de la radiomoldova. Acesta a spus că țara noastră a …