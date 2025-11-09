Ultimul tren din Kramatorsk: Autoritățile închid o gară vitală din estul Ucrainei din cauza apropierii frontului
Europa Libera Moldova, 9 noiembrie 2025 18:10
Ultimul tren din Kramatorsk: Autoritățile închid o gară vitală din estul Ucrainei din cauza apropierii frontului
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum o oră
18:10
Acum 8 ore
12:30
Acum 12 ore
Ieri
15:20
12:50
10:10
10:00
10:00
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
17:00
16:10
13:50
11:50
10:20
08:00
6 noiembrie 2025
16:50
Trei zile de mers pe jos. Cum a fugit o femeie de 70 de ani de pe linia frontului # Europa Libera Moldova
O femeie de 70 de ani a mers pe jos trei zile, printre bombardamente și atacuri cu drone, pentru a ajunge de la Mirnohrad la Dobropilia, două orașe situate în apropierea liniei frontului, în regiunea industrială Donețk din Ucraina. Echipele de evacuare ale poliției, cunoscute sub numele de „Îngerii Albi”, încearcă să salveze ultimii locuitori prinși sub focul constant al armatei ruse. Unii sunt de acord să plece, alții aleg să rămână în mijlocul ruinelor....
16:40
12:20
11:40
Pokrovsk a devenit un câmp de luptă strategic pentru efortul Rusiei de a cuceri teritoriile pe care Ucraina încă le mai controlează în regiunea Donețk. Orașul, un nod cheie de transport și logistică, riscă să fie înconjurat de trupele rusești care avansează. În încercarea de a-l salva, Ucraina a trimis forțe speciale, dar este asta de ajuns?...
08:40
08:30
5 noiembrie 2025
18:30
Ex-ministră a Finanțelor, Victoria Belous, devenită faimoasă după primul său discurs ca deputată PAS, a spus podcastului „Pe Agendă” că vrea să transforme temele din luarea sa de cuvânt în legi pentru a împiedica ascunderea veniturilor și a strânge mai bine impozitele, inclusiv de la demnitari....
18:30
Victoria Belous, despre veniturile deputaților și soarta salariilor și taxelor în 2026 # Europa Libera Moldova
Deputata PAS Victoria Belous afirmă, în podcastul „Pe Agendă”, că în R. Moldova există în continuare cazuri în care cetățenii – inclusiv unii deputați – nu își declară toate veniturile. Fostă ministră a Finanțelor și în prezent vicepreședintă a Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Belous spune că actuala guvernare intenționează să majoreze unele salarii, dar nu ia în calcul creșterea taxelor pentru mediul de afaceri....
18:30
Victoria Belous vrea să-și transforme discursul viral din parlament în legi fiscale # Europa Libera Moldova
Belous care a devenit virală după ce a sugerat pe 31 octombrie, în parlament, că unii dintre noii deputați și-ar fi ascuns veniturile, plătind impozite mici, a spus Europei Libere că acel discurs vizionat de sute de mii de oameni pe rețelele de socializare online „i-a adus și susținători, dar și critici”, inclusiv acuzația că ar fi intrat în posesia unor asemenea informații cu caracter personal datorită fostei sale funcții. „Pot să vă spun, în sală, colegii din opoziție, aveți familii care au tr...
17:20
13:20
12:10
11:30
08:30
4 noiembrie 2025
18:20
16:50
16:20
Un tratat istoric pentru combaterea violenței de gen este contestat tot mai puternic. De ce renunță unele țări europene la un acord care consideră violența împotriva femeilor o încălcare a drepturilor omului?...
12:50
Ghețarii de pe vârfurile muntoase ale Tadjikistanului au fost considerați relativ stabili până de curând, dar încălzirea globală a ajuns și la ei. La sfârșitul lunii octombrie, o bucată imensă de gheață s-a desprins de pe Vârfului Ismoil Somoni din Munții Pamir și a luat-o la vale, iar momentul a fost filmat de martori oculari. Oamenii de știință spun că topirea acestor ghețari poate avea repercusiuni serioase pentru regiune....
11:50
09:30
08:30
3 noiembrie 2025
14:20
12:30
09:10
Maria Coman (80 de ani) vine de cinci ori pe săptămână cu noaptea în cap de la Durlești la Piața Centrală din Chișinău, unde vinde fructe și legume. Nu muncește doar pentru a câștiga un ban în plus la pensia de 2.000 lei, ci și pentru bucuria de a fi printre oameni. Tot mai mulți vârstnici lucrează....
2 noiembrie 2025
16:30
Pe fondul mai multor ani de eșecuri politice și impas militar, protestatari din întreaga lume au folosit arta — și, în unele cazuri, acte de vandalism în fața ambasadelor ruse — pentru a-și exprima sentimentele față de invazia Kremlinului în Ucraina....
15:00
În timp ce persecuția creștinilor din Iran se accentuează, Teheranul deschide stația de metrou „Sfânta Maria” # Europa Libera Moldova
Estimările privind populația creștină din Iran variază considerabil, dar un sondaj din 2020 realizat de Grupul pentru Analiza și Măsurarea Atitudinilor în Iran (GAMAAN) arăta că 1,5% dintre respondenți se identificau ca fiind creștini — un procent care, extrapolat la nivel național, ar însemna sute de mii de persoane. Majoritatea convertiților își practică credința în secret, în mici grupuri de prieteni sau în „biserici de casă” extrem de riscante, care sunt frecvent percheziționate de autorităț...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.