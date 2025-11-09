Ceață, pe tot teritoriul R. Moldova, avertizează meteorologii
Radio Moldova, 9 noiembrie 2025 18:10
Cetățenii R. Moldova sunt atenționați că, începând cu seara zilei de duminică, 9 noiembrie, pe tot teritoriul țării va fi ceață cu vizibilitatea de 200 de metri.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
18:20
Atacantul echipei Zimbru Chișinău, Denis Kazlouski, a oferit un recital în meciul cu CSF Bălți # Radio Moldova
Atacantul bielorus Denis Kazlouski a oferit un fel de recital one-man-show în meciul echipei Zimbru Chișinău cu CSF Bălți din etapa a 19-a a campionatului național de fotbal. Fotbalistul de 32 de ani a marcat toate golurile "galben-verzilor" în victoria cu 3:1.
Acum o oră
18:10
Școala de Arte din orașul Cricova, municipiul Chișinău, a fost complet renovată și dotată cu echipamente moderne, în cadrul Programului Național „Satul European”. După lucrări de reparație capitală și replanificare a spațiilor interioare, instituția și-a redeschis ușile pentru cei peste 550 de elevi care studiază acolo, oferind acum condiții la standarde europene pentru educația artistică.
18:10
Cetățenii R. Moldova sunt atenționați că, începând cu seara zilei de duminică, 9 noiembrie, pe tot teritoriul țării va fi ceață cu vizibilitatea de 200 de metri.
Acum 2 ore
17:20
Pierdere uriașă pentru Rusia: un sistem „Triumf” de un miliard de dolari, distrus în Crimeea # Radio Moldova
Forțele speciale ucrainene au distrus o armă extrem de scumpă, de aproximativ un miliarde de dolari, plasată de ruși în Crimeea, informează Digi24.ro.
17:10
Grigore Alexandru Ghyka se întoarce acasă: rămășițele ultimului Domn al Moldovei, repatriate # Radio Moldova
Președintele Nicușor Dan a afirmat că Unirea de la 1859 „nu a căzut din cer”, iar pentru înfăptuirea ei au acționat oameni politici, printre care Domnitorul Grigore Alexandru Ghyka, ale cărui rămășițe pământești au fost repatriate și aduse, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, relatează Agerpres.
17:10
Lionel Messi, două goluri și calificarea echipei Inter Miami în sferturile de finală MLS Cup # Radio Moldova
Lionel Messi a strălucit din nou și a contribuit din plin la calificarea echipei sdale, Inter Miami, în sferturile de finală ale play-off-ului Major League Soccer. Starul argentinian a marcat două goluri în victoria Inter-ului asupra lui Nashville Soccer Club, scor 4:0, în cea de-a 3-a partidă a seriei din optimile de finală.
Acum 4 ore
16:30
Noi atacuri rusești asupra Ucrainei: răniți în Herson, „proiectil necunoscut” în Sumî # Radio Moldova
Armata Federației Ruse a atacat în jurul prânzului, pe 9 noiembrie, cartierul Korabelnîi din Herson. În urma loviturii, au fost răniți doi civili - o femeie de 74 de ani și un bărbat de 52 de ani, au anunțat autoritățile administrației militare regionale. Ambii au suferit traume provocate de explozie și au fost transportați la spital, scrie DW.
16:20
Incidentul de le Leova: împușcările nu îl vizau pe candidatul Bujorean, anunță oamenii legii # Radio Moldova
Cele două focuri de armă, trase noaptea trecută în orașul Leova, nu au legătură cu alegerile locale noi ce urmează să aibă loc pe 16 noiembrie și nici nu l-ar fi vizat pe Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar, susține Inspectoratul General al Poliției (IGP).
15:50
Republica Moldova, printre destinațiile turistice din Europa cu cea mai rapidă creștere a sosirilor internaționale # Radio Moldova
Republica Moldova se numără printre cele mai dinamice destinații turistice din Europa, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). În prima jumătate a anului 2025, țara noastră s-a clasat în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe, înregistrând o creștere de 62% a sosirilor internaționale de turiști comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019.
15:10
Criză de medici veterinari în satele din R. Moldova: sute de posturi vacante, avertizează ANSA # Radio Moldova
Numărul medicilor veterinari activi din Republica Moldova este în scădere, deși autoritățile încearcă să facă această meserie mai atractivă, inclusiv din punct de vedere financiar. Cu toate acestea, tinerii specialiști evită locurile de muncă din zonele rurale. Această lipsă ar putea avea consecințe serioase asupra sănătății animalelor și securității alimentare, atenționează specialiștii.
Acum 6 ore
14:20
Tenismena care reprezintă Kazahstanul a învins-o în finala de la Er Riad pe liderul mondial Arina Sabalenka. Rîbakina a obținut victoria în 2 seturi cu scorul de 6-3, 7-6 într-o partidă ce a durat aproape 2 ore.
14:10
Republica Moldova, printre destinațiile turistice cu cea mai rapidă creștere din Europa # Radio Moldova
Republica Moldova se numără printre cele mai dinamice destinații turistice din Europa, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). În prima jumătate a anului 2025, țara noastră s-a clasat în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe, înregistrând o creștere de 62% a sosirilor internaționale de turiști comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019.
13:20
Blackout masiv în Ucraina: Kievul, Harkovul și Poltava au rămas fără curent electric după atacurile rusești # Radio Moldova
Mai multe orașe mari din Ucraina au rămas fără alimentare cu energie electrică după un atac combinat de proporții al armatei ruse asupra infrastructurii energetice, în noaptea de 8 noiembrie. Loviturile au scos din funcțiune termocentralele de la Tripilia și Zmiev, situate în regiunile Kiev și Harkov. Aceste instalații aparțin companiei de stat Centrenergo, care asigură 14% din producția de energie electrică a țării.
12:50
Trei frați agricultori din Puhăceni au ales să muncească acasă: „Un lucru cu multe piedici, dar există și câștiguri” # Radio Moldova
Pe malul Nistrului, în satul Puhăceni din raionul Anenii Noi, trei frați au demonstrat că agricultura poate deveni o afacere de succes. Totul a început după destrămarea colhozurilor, când tatăl lor, Eugeniu Petrov, a investit în primele sere, a instalat canale de irigare și a decis să cultive legume la scară largă, experimentând diverse soiuri.
Acum 8 ore
11:50
Incendiu la un cămin de muncitori din Vatra: pompierii au intervenit cu opt autospeciale # Radio Moldova
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică dimineață la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orașul Vatra, municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins mai multe căsuțe de tip container în care locuiau temporar angajații întreprinderii. Din fericire, toți cei 15 oameni aflați în interior au reușit să se evacueze la timp, fără a exista victime.
11:30
Focuri de armă lângă locuința primarului din Leova, aflat în campanie electorală. Poliția cercetează incidentul # Radio Moldova
Un incident cu focuri de armă a avut loc în noaptea de 8 noiembrie, în orașul Leova. Potrivit relatărilor candidatului la funcția de primar, Alexandru Bujorean, două împușcături s-ar fi auzit în fața locuinței sale, în jurul orei 22:30.
11:00
„Casa Mare. Îngrijiri paliative”, expoziția de pictură și cartea autorului Ioan-Vasile Postică # Radio Moldova
O expoziție cu un titlu neobișnuit, „Casa Mare. Îngrijiri paliative” a atras vizitatori la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Autorul, Ioan-Vasile Postică este un tânăr artist plastic originar din Chișinău, stabilit la București. El prezintă o colecție de lucrări în care meditează în culori asupra lucrurilor dragi din lumea satului. Punctul de plecare al inspirației sale este chiar casa bunicilor din Brânzeni, raionul Glodeni, un spațiu îngrijit cu multă dragoste de mama pictorului.
Acum 12 ore
10:00
Uneori, frica de necunoscut ne oprește din drum, mai ales când este vorba despre sănătate. Dar sunt oameni care găsesc în lupta cu boala nu doar puterea de a merge mai departe, ci și inspirația de a-i ajuta pe alții. Este și povestea lui Traian Chivriga, un bărbat care, în timp ce înfrunta cancerul, a creat un asistent medical bazat pe inteligența artificială. Aplicația poate să proceseze orice document medical, din orice spital.
10:00
Peste 200 de câini și pisici fără stăpân își găsesc hrană și tratamente într-un adăpost temporar din Comrat. Aici, animalele primesc șansa la un stăpân responsabil. Voluntarii spun că cea mai mare problemă rămâne cruzimea oamenilor, iar autoritățile subliniază că problema gestionării animalelor fără stăpân trebuie rezolvată nu local, ci la nivel de stat.
Acum 24 ore
21:40
Mai multe cupluri din Molești au marcat peste 50 de ani de căsnicie: „Am promis să ne împăcăm până la adânci bătrâneți” # Radio Moldova
La Molești, raionul Ialoveni, dragostea și devotamentul au fost sărbătorite la superlativ. Mai mulți seniori au marcat nunta de aur într-un eveniment plin de muzică, dans și voie bună, organizat de administrația locală. Cuplurile, implicate activ în viața comunității, și-au construit căsnicii trainice, bazate pe iubire, respect și răbdare, oferind tuturor un adevărat exemplu de longevitate și armonie.
20:50
Internaționalul român Ianis Hagi a marcat un gol fabulos în campionatul de fotbal al Turciei. Acesta a înscris pentru formația Alanyaspor în meciul din deplasare cu Trabzonspor, încheiat cu scor egal, 1-1.
20:40
Locuitorii din Ceadâr-Lunga au celebrat Kasîm și hramul localității cu târguri, expoziții și concerte # Radio Moldova
Găgăuzia a îmbrăcat straie de sărbătoare astăzi, 8 noiembrie. Locuitorii au celebrat Kasîm - tradiționala sărbătoare populară care marchează sfârșitul anului agricol și pregătirea de iarnă. La Ceadâr-Lunga evenimentul a fost marcat prin târguri, expoziții și concerte. Orașul a sărbătorit, totodată și hramul localității.
20:10
Radu Marian: „Nu va exista deficit de benzină și motorină după ce vor intra în vigoare sancțiunile împotriva Lukoil” # Radio Moldova
Nu va exista un deficit de benzină și motorină pe piață după ce vor intra în vigoare sancțiunile aplicate împotriva grupului Lukoil, a dat asigurări președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. El a mai spus că va solicita explicații Consiliului Concurenței referitor la faptul că Lukoil-Moldova este unicul furnizor de combustibil de aviație pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor.
19:20
Zeci de toboșari au umplut centrul capitalei cu ritm și emoție pentru o cauză nobilă # Radio Moldova
Zeci de toboșari au umplut centrul capitalei cu ritm și emoție, într-un eveniment caritabil dedicat unei cauze nobile. Concertul a fost organizat pentru a strânge fonduri în sprijinul Dariei Pleșcan, o tânără care luptă cu o formă frecvent întâlnită de cancer - limfom Hodgkin. Spectacolul a atras zeci de vizitatori, care nu au rămas indiferenți și au donat cu generozitate pentru a o ajuta pe Daria în lupta ei cu boala.
Ieri
18:30
Campionatul R. Moldova la gimnastică estetică în grup: cele mai talentate gimnaste și-au demonstrat abilitățile # Radio Moldova
Grație, forță și sincron perfect - așa a arătat spectacolul oferit de cele mai talentate gimnaste ale țării, reunite la Campionatul R. Moldova la gimnastică estetică în grup. Lupta a fost dată pentru Campionatul Mondial din Bulgaria, acolo unde câștigătorii vor reprezenta țara noastră în fața celor mai puternice echipe din lume.
18:00
Victorie răsunătoare obținută de echipa Petrocub Hâncești în campionatul național de fotbal. Discipolii lui Șota Maharadze au învins pe Sheriff Tiraspol cu 4-2 într-un meci în care au fost conduși cu 0-2.
17:20
Activitatea posturilor vamale de la frontiera moldo-ucraineană a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun. Autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul transfrontalier este din nou posibil.
17:00
Meci nebun în Premier League. Tottenham Hotspur a remizat cu Manchester United pe teren propriu, scor 2-2, în etapa a 11-a a campionatului Angliei.
16:20
Peste 80 de istorici, cercetători și profesori universitari din Republica Moldova, România, Ungaria și Ucraina sau reunit la cea de-a IX-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Latinitate, Romanitate, Românitate”. Timp de trei zile, participanții dezbat teme legate de istorie, identitate națională și europeană, patrimoniu și spiritualitate latină.
15:30
Denunțarea Acordului CSI nu va modifica regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Rusia, susține MAE # Radio Moldova
Denunțarea Acordului Comunității Statelor Independente (CSI) privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Federația Rusă, întrucât există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare. Despre aceasta a menționat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE).
15:00
Diplomațiile României și R. Moldova au celebrat la Bruxelles memoria Reginei Maria, Regina României Mari # Radio Moldova
Anul 2025 marchează o aniversare istorică – 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre cele mai admirate și respectate figuri feminine din istoria României. Curajul, devotamentul și dragostea ei necondiționată față de țară au transformat-o într-un simbol al sacrificiului și al demnității naționale. Sub înaltul patronaj al Ambasadelor României și Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Bruxelles-ul a găzduit, pe 7 noiembrie, o seară dedicată memoriei sale – un eveniment al recunoștinței și al reflecției asupra moștenirii europene a Reginei Maria.
14:20
Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte trecerea este limitată. Partea ucraineană nu poate accepta mijloacele de transport spre control, din cauza unor probleme tehnice în sistemele informaționale ale autorităților de control din Ucraina.
14:10
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth, Pete Hegseth, a dezvăluit schimbări radicale în modul în care Pentagonul achiziționează arme, permițând armatei să achiziționeze mai rapid tehnologie în contextul amenințărilor globale crescânde, scrie The Guardian.
13:10
Dan Perciun: „Vom sesiza Procuratura Generală referitor la noile prevederi ale Adunării Populare în procesul educațional” # Radio Moldova
Autoritățile vor sesiza Procuratura Generală referitor la noile prevederi adoptate de Adunarea Populară din regiunea găgăuză privind organizarea procesului educațional și le vor ataca în instanță. Anunțul a fost făcut într-un live pe Facebook de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. El a precizat că legea neconstituțională obligă toate școlile din regiune să predea limba găgăuză și să interzică copiilor de alte etnii să învețe limba în care ei vorbesc, fără susținerea probei care să ateste că aparțin etniei respective.
12:40
R. Moldova, printre țările care a solicitat lansarea Rutelor 2 și 3, pentru a spori potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina, prin terminalele grecești # Radio Moldova
Operatorii sistemelor de transport gaze Vestmoldtransgaz (Republica Moldova) DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz (România) și Gas TSO of Ukraine (Ucraina), împreună cu operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria - ICGB AD - au semnat o scrisoare comună adresată autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei, prin care au solicitat aprobarea lansării a două noi produse de capacitate transfrontalieră - Ruta 2 și Ruta 3.
12:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a demonstrat și în 2025 poziția de instituție academică de referință în domeniul cercetării și inovării printr-un ritm ascendent al performanțelor științifice. USM a obținut pe parcursul anului trei premii mari, cinci premii speciale, 201 medalii de aur, 45 de medalii de argint și nouă medalii de bronz. Premiile au fost oferite în cadrul Galei Performanțelor în Cercetare, eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.
11:50
Politico, despre sancțiunile SUA pentru Lukoil: „Aprovizionarea R. Moldova ar putea fi afectată” # Radio Moldova
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a aruncat în haos țările Uniunii Europene în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere rusești, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România și Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deținute de Lukoil înainte ca sancțiunile americane împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată, scrie Politico.
11:40
On the Feast of St. Demetrius (Sfântul Dumitru), celebrated according to the old calendar on Saturday, November 8, we delve into the life of Dumitru Musteață, recognized as one of Moldova's most highly appreciated contemporary iconographers.
11:10
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și în jur de 130 au fost rănite după o tornadă care a devastat o parte dintr-un orășel din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunțat autoritățile locale.
11:00
Moldovan wines, artisanal cheeses, bee honey, and even natural cosmetics are captivating the residents of Iași, Romania.
10:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită la Chișinău, pe 11 noiembrie. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
09:40
Rusia a efectuat un atac cu drone asupra orașului ucrainean Dnipro în noaptea de 8 noiembrie. O persoană a fost ucisă și alte 11 rănite, inclusiv doi copii, au raportat oficialii, citați de The Kyiv Independent.
09:30
Am avut reconfirmarea recent că inteligența artificială poate să aibă umor și să folosească sarcasmul de calitate, chiar pe fundal de duioșie, când l-am întrebat pe ChatGPT (sau am întrebat-o, căci în română “inteligența” e feminină) dacă poate să-mi spună câteva vorbe despre literatura lui Dan Alexe, iar prezentare care s-a înșirat instantaneu pe ecran s-a încheiat cu concluzia: «Dan Alexe scrie ca un om care a înțeles prea devreme că Dumnezeu e o construcție gramaticală - și că singurul miracol adevărat e fraza bine făcută.»
09:20
Rusia a efectuat un atac cu drone asupra orașului ucrainean Dnipro în noaptea de 8 noiembrie. O persoană a fost ucisă și alte 11 rănite, inclusiv doi copii, au raportat oficialii, citați de The Kyiv Independent.
08:40
Conferința ONU privind schimbările climatice | Secretarul general al ONU: „Am eșuat” # Radio Moldova
Lumea se îndreaptă spre o încălzire globală de până la 2.5 grade Celsius până la sfârșitul acestui secol, mult peste limitele stabilite prin Acordul de la Paris, avertizează Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM) într-un raport publicat înaintea Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP30), care se va desfășura în perioada 10 - 21 noiembrie la Belém, Brazilia.
08:00
Dumitru Musteață, iconograful care conferă fiecărei icoane o vibrație spirituală aparte # Radio Moldova
De sărbătoarea Sfântul Dumitru, pe care o sărbătorim, pe stil vechi, sâmbătă, 8 noiembrie, îl descoperim pe Dumitru Musteață, recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați iconografi contemporani. El a transformat pasiunea moștenită din familie într-o vocație profundă și într-o misiune de viață.
7 noiembrie 2025
22:00
Uniunea Europeană (UE) impune reguli mai stricte pentru acordarea de vize cetățenilor ruși, informează un comunicat al Comisiei Europene. Rușii nu vor mai beneficia pe viitor de vize cu intrări multiple, ci doar de vize valabile pentru o singură intrare pe teritoriul UE.
21:50
Ambasadorul japonez Yoichiro Yamada și conducerea Teleradio-Moldova au plantat copaci de sakura în curtea TRM # Radio Moldova
Relațiile de prietenie și cooperare dintre Compania „Teleradio-Moldova” și Japonia s-au consolidat semnificativ în ultimii ani. În parteneriat cu Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, televiziunea publică urmează să fie dotată cu echipamente pentru modernizarea producției.
21:40
Relațiile de prietenie și cooperare dintre Compania „Teleradio-Moldova” și Japonia s-au consolidat semnificativ în ultimii ani. În parteneriat cu Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, televiziunea publică urmează să fie dotată cu echipamente pentru modernizarea producției.
21:30
Ambasadorul Yoichiro Yamada a plantat copaci de sakura în curtea TRM, în semn de cooperare # Radio Moldova
Relațiile de prietenie și cooperare dintre Compania „Teleradio-Moldova” și Japonia s-au consolidat semnificativ în ultimii ani. În parteneriat cu Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, televiziunea publică urmează să fie dotată cu echipamente pentru modernizarea producției.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.