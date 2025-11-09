Apelul poliției către șoferi
Noi.md, 9 noiembrie 2025 18:00
Poliția a atras atenția participanților la trafic asupra faptului că, în prezent, în mai multe regiuni ale țării, persistă ceața, iar în unele zone plouă.În astfel de condiții, vizibilitatea pe șosea este redusă.Pentru a evita accidentele rutiere, poliția îndeamnă șoferii să reducă viteza; să aprindă luminile anti-ceață pe tot parcursul drumului; să păstreze o distanță de siguranță între v
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:30
Focuri de armă în Leova: poliția a infirmat declarația privind „intimidarea” primarului orașului # Noi.md
Poliția a prezentat detalii despre incidentul din orașul Leova, unde, în seara zilei de 8 noiembrie, au fost trase focuri de armă.Primarul actual al orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că în apropierea casei sale s-au auzit împușcături și a numit acest incident o încercare de „intimidare” a sa în calitate de candidat la alegerile locale.Poliția susține că, potrivit informațiilor preli
17:30
În urma controalelor ulterioare desfășurate în perioada 27 octombrie – 7 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a constatat apariția unor obligații vamale suplimentare în valoare totală de 4,387 milioane de lei, transmite moldpres.Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale, printre care: încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate,
Acum 2 ore
17:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău continuă să înregistreze o creștere semnificativă a traficului aerian, menținînd tendința ascendentă din ultimele luni.Datele statistice pentru luna octombrie 2025 arată un volum record de pasageri și o dinamică pozitivă a zborurilor operate din și spre capitala Republicii Moldova, transmite moldpres.Potrivit raportului instituţiei aeroportu
16:30
Autoritățile de concurență din România, Bulgaria și Moldova au dat undă verde pentru preluarea companiei Purcari # Noi.md
Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Moldova au acordat autorizările necesare pentru finalizarea tranzacției prin care Maspex România preia pachetul majoritar de acțiuni al Purcari Wineries Public Company Limited.Potrivit unui raport al Purcari Wineries, publicat pe site-ul Bursei de Valori București, la data de 13 iunie 2025, Maspex România a anunțat lansarea unei oferte publice vo
16:30
Vedeta de la Hollywood Angelina Jolie, care a vizitat recent Ucraina, a vorbit pentru prima dată după vizita sa, transmite unian.net.Actrița a publicat o nouă postare pe Instagram, unde are aproape 16 milioane de urmăritori. Angelina a scris emoționant despre ceea ce a văzut și trăit în orașele ucrainene.„În această săptămînă am vizitat Nikolaev și Herson în Ucraina, pentru a întîlni famil
Acum 4 ore
16:00
Mii de zboruri au fost anulate în SUA din cauza continuării shutdown-ului. Senatul se pregătește pentru o nouă încercare de a rezolva criza bugetară.În SUA, disputa bugetară a provocat în weekend, 8-9 noiembrie, perturbări serioase în traficul aerian din întreaga țară. Din cauza lipsei de personal printre controlorii de trafic aerian, sîmbătă, 8 noiembrie, au fost anulate aproximativ 1.500 de
15:30
Bombardierele strategice americane B-52H Stratotanker au ajuns la baza spaniolă Morón pentru exerciții comune cu Finlanda, Lituania, Suedia și alți parteneri ai țării.Este vorba despre trei bombardiere americane B-52H, care au sosit de la baza aeriană Barksdale din statul Louisiana. Despre aceasta a relatat Comandamentul Forțelor Aeriene ale SUA în Europa, transmite media.az.În timpul exer
15:30
Moldova este una dintre cele mai rapide destinații turistice din Europa.Conform ultimelor date publicate de Organizația Mondială a Turismului (ONU-Turism), în prima jumătate a anului 2025, Moldova a intrat în topul celor mai de succes destinații europene.Comparativ cu perioada dinaintea pandemiei (2019), în țara noastră s-a înregistrat o creștere a numărului de sosiri turistice internațion
15:00
Campania electorală din Leova capătă nuanțe criminale, anunță Alexandru Bujorean, candidatul Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC) la funcția de primar al orașului Leova.Potrivit acestuia, în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, asupra locuinței sale, unde se afla împreună cu soția și cei doi copii, au fost trase două focuri de armă, transmite ziua.md.Bujorean susține că o ma
14:30
Bătălia pentru Pokrovsk, în Ucraina, se apropie de punctul decisiv, iar observatorii prevăd că orașul va cădea în curînd sub asaltul trupelor ruse, potrivit unei publicații a Deutsche Welle (DW).De cîteva săptămîni, luptele pentru Pokrovsk sînt subiectul relatărilor militare. Pentru trupele ucrainene, luptele aprige pe acest sector al frontului sînt decisive, scrie DW. „La douăzeci și una de l
14:30
Puțin peste 7.000 de tone de mere au fost exportate din Moldova în octombrie 2025, a raportat Logos Press.Potrivit Asociației Moldova Fruct, în luna octombrie a anului trecut livrările externe ale acestor fructe au fost mai modeste – aproximativ 5 mii de tone.Exportul de mere moldovenești în luna septembrie a acestui an a fost, de asemenea, mai mic decît luna trecută – puțin peste 6 mii de
Acum 6 ore
14:00
Ministrul Educației și Cercetării a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului # Noi.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, subliniind că rolul acestora este esențial în dezvoltarea societății și modernizarea țării, transmite moldpres.„Tinerii din Republica Moldova nu sînt doar un sfert din populație. Ei sînt motorul schimbării, cei care aduc idei noi, provoacă sistemele să se modernizeze și construie
13:30
Doliu în lumea muzicii populare: A murit Ion Strugaru, violonist din Orchestra „Barbu Lăutaru” # Noi.md
Doliu în lumea muzicii populare. S-a stins din viață violonistul Ion Strugaru, membru al Orchestrei „Barbu Lăutaru”, scrie tv8.md.Palatul Municipal de Cultură anunță cu profund regret trecerea în neființă a talentatului violonist Ion Strugaru, membru al Orchestrei de Muzică Populară „Barbu Lăutaru”.Într-un mesaj public, instituția și-a exprimat sincerele condoleanțe familiei, rudelor și tu
13:30
Belgradul intenționează, cu sprijinul părții ruse, să trimită săptămîna viitoare Statelor Unite o cerere de suspendare a sancțiunilor americane împotriva companiei NIS (Industria petrolieră a Serbiei).Despre aceasta a anunțat președintele republicii, Aleksandar Vučić.{{847073}}„Mă aștept ca luni sau marți, împreună cu rușii și cei pe care îi va găsi partea rusă, să trimitem o scrisoare guv
13:00
Casa Albă insistă că administrația de la Washington a acordat Ungariei o derogare de la sancțiunile privind livrările de petrol și gaze din Rusia doar pentru un an, și nu pe termen nelimitat, așa cum a declarat Budapesta.Ungaria beneficiază de o scutire pentru doar un an de la sancțiunile SUA asupra energiei rusești, și nu pe termen nelimitat, după cum s-a lăudat Viktor Orban în presa de stat
12:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Rusia își concentrează toate forțele asupra Pokrovsk și că, datorită soldaților trupelor de asalt, se mențin pozițiile din regiunea Pokrovsk și din regiunea Donețk.„Datorită trupelor noastre de asalt aerian, direcția Pokrovsk, operațiunea Dobropilsk și regiunile noastre din Donețk, Harkov și sudul țării sînt menținute. Eroica operațiune d
12:30
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit, s îmbătă dimineață, conform nivelului sporit de alertă, pentru stingerea unui incendiu produs la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, municipiul Chișinău, transmite moldpres.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:36, iar la fața locului au fost direc
Acum 8 ore
12:00
Partidul Politic Alianța „Moldovenii” consideră că Legea privind securitatea națională, pe baza căreia președintele Moldovei, Maia Sandu, a creat Consiliul Național de Securitate, subordonat șefului statului, dotat cu împuterniciri nelimitate și care, de fapt, înlocuiește toate celelalte puteri ale statului, este contrară Constituției.Atragem atenția asupra faptului că articolul 6 din Constitu
12:00
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor, virală cu un discurs din Parlament în care îi critică pe „deputații bolfoșei” care primesc de la stat mai mult decît achită, pare să fie și ea beneficiară. Potrivit declarației pe avere, Belous a beneficiat de salarii și onorarii, anul trecut, de aproape 1 milion de lei, precum și de alocații pentru copii de
11:30
A murit actorul Teatrului Evgheni Vachtangov, Artistul Poporului din FR Vladimir Simonov. Acesta avea 68 de ani.Informația este publicată într-un comunicat al teatrului pe canalul Telegram.„Artistul Poporului din FR Vladimir Alexandrovici Simonov nu mai este printre noi. Este o mare pierdere. Nu avem cuvinte, doar lacrimi. Veșnică amintire”, se arată în comunicat.Vladimir Simonov s-a n
11:30
TRM s-a obligat să-i achite pînă la 1,5 milioane de lei directorului general Vlad Țurcanu, dacă ar fi demis mai devreme # Noi.md
Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care TRM s-a obligat să-i achite 364 000 de lei la finalul mandatului și pînă la 1,5 milioane de lei, dacă ar fi demis mai devreme.Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice, aceste sume depășesc limitele permise de lege și nu au o justificare legală.
11:30
Novak Djokovic este oficial primul campion al noului turneu de hard indoor de la Atena, după ce l-a învins pe Lorenzo Musetti, scor 4-6, 6-3, 7-5, în 2 ore și 59 de minute.La 38 de ani și cinci luni, el a devenit cel mai în vîrstă cîștigător din istoria circuitului ATP.Djokovic a ajuns la 101 titluri ca profesionist și este la doar două distanță de Roger Federer și opt de recordul all-time
10:30
Tînărul sportiv din Moldova, Serghei Borovic, a ocupat locul 3 în categoria de greutate pînă la 57 kg la Campionatul European de Taekwondo pentru cadeți 2025, care s-a desfășurat în perioada 6-8 noiembrie la Atena, Grecia.În prima luptă, el l-a învins pe sportivul din Cipru, iar în lupta pentru medalia de bronz l-a învins pe reprezentantul Azerbaidjanului, care este medaliat cu bronz la Campio
10:30
Noi imagini cu prăbușirea elicopterului Ka-226 în Dagestan au fost publicate pe 8 noiembrie de Izvestia.În înregistrare se poate observa cum aeronava pierde controlul, lovește digul și pierde părți importante ale structurii înainte de prăbușire.Anterior s-a aflat că printre victimele accidentului elicopterului Ka-226 din Dagestan se numără directorul adjunct și specialiști de renume ai uzi
10:30
Economia Moldovei se află de mult timp într-o criză profundă.Această opinie a fost exprimată de expertul IDIS „Viitorul” Veaceslav Ioniță, care a menționat că Moldova a intrat în 2024 într-o recesiune economică. S-a înregistrat o scădere a PIB-ului timp de două trimestre la rînd.Potrivit acestuia, nu este vorba de un fenomen temporar, ci de o reflectare a crizei profunde a economiei moldov
10:30
În ultima perioadă, în Moldova s-au înmulțit cazurile de escrocherie. Escrocii trimit mesaje false în numele serviciilor de stat, cer să li se transfere bani sau sună după vechea schemă - „”ruda dumneavoastră a fost implicată într-un accident”. Au apărut și noi metode de înșelăciune, din ce în ce mai sofisticate.Uneori sîntem siguri că „nu ne poate păcăli nimeni”, dar un singur clic greșit pe
Acum 12 ore
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:9 noiembrie — a 313-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 52 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Dimitrie din Basarabi. Sf. Mare Mc. NestorCe se sărbătorește în lume:
09:30
Vremea va fi în mare parte înnorată. În unele zone sînt posibile precipitații slabe.Se așteaptă ceață slabă.Vînt: predominant sud-estic, slab sau moderat.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +15...+17 °C, în regiunile centrale va fi de +13...+15 °C, iar în nord va fi de aproximativ +10...+12 °C.
07:30
Zurab Todua despre noua inițiativă a PAS: Controlul asupra mass-media și rețelelor sociale se va intensifica # Noi.md
Analizînd agenda politică într-un interviu acordat emisiunii „Tema”, Zurab Todua și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că Moldova se îndreaptă spre restricționarea libertății de exprimare. El a reamintit că, în ultimii ani, au fost închise zeci de canale de televiziune, iar sute de resurse internet au fost blocate.Acum, consideră expertul, în vizor sînt rețelele sociale, unde autorit
07:00
Sucul proaspat de conopida este util in primul rand pentru a consolida sistemul imunitar, dar este un remediu miraculos pentru curatarea rinichilor si ficatului.Pentru a face suc proaspat de conopida aveti nevoie pentru a utiliza un storcator automat. In general, numai sucul pur de conopida nu este gustos, acesta este fara gust, insa il puteti combina cu miere sau orice alte condimente pentru
06:30
Marian Fusu: „Psihanaliza înseamnă să te apropii de tine însuți, de părțile ascunse, secrete ale personalității tale”. # Noi.md
De cele mai multe ori, psihanalistul este o persoană care are deja o educație de bază ca psiholog sau psihiatru și care, în plus, a studiat și psihanaliza și a trecut printr-o imersiune completă, o călătorie în adîncul propriei psihici.Despre aceasta a vorbit psihanalistul Marian Fusu, în cadrul emisiunii „Fără cravate cu Alexandr Stahurski” de la postul de televiziune N4.El a menționat că
06:00
Sarea este condimentul care nu lipsește din nicio bucătărie din întreaga lume, ea fiind cea care-i dă gust mîncării.Dar studiile realizate de-a lungul anilor au arătat că sarea consumată în exces are efecte negative asupra sănătății. Care sînt problemele ce le aduc aceste cristale și cum să putem să ne curățim organismul?Oganismul are nevoie de sare sau sodiu pentru realizarea anumitor fun
05:30
Cunoscutul actor de teatru, film și televiziune, comediant, clovn, umorist, artist de estradă și parodist Yuri Galtsev a împărtășit, în emisiunea „Шоу Воли” de pe TNT, amintirile sale din copilărie și a vorbit despre înțelepciunea modului de educare din partea tatălui său.El a povestit despre un incident din copilărie, cînd, la vîrsta de 4 ani, fiind în vizită cu tatăl său la un prieten al ace
Acum 24 ore
05:00
Gutuia este unul dintre fructele vedetă ale începutului de sezon rece.Medicii nutriţionişti ne recomandă să abuzăm de acest fruct în această perioadă, deoarece are indicaţii într-o serie largă de afecţiuni, printre care se numără insomniile, boli de ficat, stimulează imunitatea şi te scapă de kilogramele în plus.O singură gutuie conţine vitaminele B1, B2, B6, C, E, PP, provitamina A, calci
04:30
Ion Ceban: „Partidele de opoziție pro-europene trebuie să tragă concluzii și să ia decizii” # Noi.md
Partidele pro-europene din opoziție trebuie să tragă concluzii importante și să ia deciziile necesare.Este opinia primarului general al Chișinăului, președintele Mișcării Alternative Naționale (MAN) și unul dintre liderii blocului Alternativa, Ion Ceban.El consideră că nu numai „Mișcarea Alternativa Națională”, ci și întreaga clasă politică a tras lecții importante din această campanie ele
04:00
Alimentele cu grad ridicat de procesare, cum ar fi semifabricatele, pîinea cumpărată în magazin, alte alimente cu grăsimi saturate și zahărul practic nu conțin fibre și sînt dăunătoare organismului.Medicul nutriționist Katherine Zeratsky de la Clinica Mayo a îndemnat oamenii să renunțe la aceste alimente pentru a avea o viață lungă. Potrivit ei, alimentele ultra-procesate conțin adesea mai mul
03:30
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, aflat într-o vizită oficială în Mexic, a declarat că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite, iar sistemul de securitate al instituţiei va fi complet revizuit, relatează AFP.„Am început să interogăm o parte din banda care a participat la jaf. Bijuteriile vor fi găsite, aceştia vor fi arestaţi, vor fi judecaţi”, a afirmat Macron într-un
03:00
Persoanele atractive sînt mai putin predispuse sa sufere de ameteli, astm, diabet sau presiune arteriala crescuta, potrivit unui nou studiu. Colesterolul marit si depresia tin si ele, se pare, de felul in care aratam.Cercetatorii sustin ca oamenii care arata bine se simt mai in forma, muncesc mai putin si sunt diagnosticati cu mai putine probleme de sanatate (fizice ori mentale) de-a lungul vi
02:30
SUA acuză Iranul că a încercat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, printr-o operațiune a Forței Quds.Un oficial american spune că atacul a fost dejucat, dar avertizează că Teheranul încearcă să extindă conflictul în America Latină.Ministerul israelian de Externe a mulţumit Mexicului. "Mulţumim serviciilor de securitate şi agenţiilor de aplicare a legii din Mexic pentru deju
02:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a propus Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) promovarea a trei judecători în urma evaluării externe a integrității.Este vorba despre vicepreședintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi, Andrei Mocanu, candidata la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, Natalia Mămăligă, și președintele Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, informează moldpres
02:00
Probabil, toți adoră sucurile. Ele sînt delicioase, sănătoase și conțin mai multe vitamine decît oricare altă băutură, mai ales dacă sucul este natural.Apropo, adesea ele pot fi preparate din legume: roșii, castraveți, varză. Dar aceste sucuri pot ajuta organismul, dar și pot aduce prejudicii.Suc de roșiiSucul întărește vasele capilare, reduce riscul de ateroscleroză, este bogat în vit
01:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că premierul Ungariei, Viktor Orban, nu este în măsură să oprească aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.Zelenski a afirmat că, în ciuda dorinței lui Orban, nimeni nu va opri Ucraina pe drumul său către Europa. Despre aceasta el a declarat în timpul discuțiilor cu jurnaliștii vineri, 7 noiembrie, scrie eurointegration.com.ua.„Rușii nu a
01:00
Această plantă cu frunze cărnoase și spinoase poate fi văzută pe multe pervazuri. Aloe vera este bine cunoscută pentru proprietățile sale curative.Pentru a obține suc de aloe vera se iau frunzele inferioare ale plantei, nu mai puțin de 15 cm în lungime. Cu două săptămîni înainte de tăiere planta nu se udă. Se crede că este mai bine să se utilizeze nu frunzele proaspete de aloe, ci acele care s
00:00
Cît de ușor este să reduceți nivelul de zahăr din sînge? Oamenii de știință au identificat două modalități # Noi.md
«Dieta lichidă» și dieta keto au fost numite de oamenii de știință drept cele mai eficiente pentru stabilizarea nivelului de glucoză din sînge în cazul diabetului de tip 1.Despre acest lucru a relatat publicației MedicalXpress Laura Saslow, specialistă în medicină integrativă de la Școala de Nursing a Universității din Michigan.Experta a precizat că productivitatea unei diete hipocalorice
8 noiembrie 2025
23:30
Jon Jones vs Tom Aspinall: bătălia pentru tron, care deocamdată se desfășoară prin podcasturi # Noi.md
Dacă ați crezut că titlul de „cel mai temut om din categoria grea” se transmite prin moștenire, ca argintăria familiei, Jon Jones se grăbește să vă dezamăgească. În ultima ediție a podcastului NoScripts, el a vorbit despre potențialul său succesor, Tom Aspinall, de parcă acesta nu ar fi campionul UFC, ci un tip cu o notă bună și un rating supraevaluat în EA Sports.Jones: „Aspinall este unidime
23:00
Totuşi, pe lîngă faptul că este gustos, porumbul este şi foarte sănătos. Mai exact, acesta protejează inima, rinichii, ficatul, sistemul nervos şi conferă vitalitate pe termen lung.De asemenea, cercetările au arătat că porumbul fiert îşi păstrează vitaminele şi aminoacizi într-o proporţie foarte mare, ceea ce face ca acest delicios aliment să fie un mare beneficiu pentru sănătate. Alţii se tem
22:30
Ministrul finanțelor din Turcia, Mehmet Șimșek, cunoscut pentru reținerea sa, a făcut o declarație neașteptat de dură la 4 noiembrie, în cadrul unei întîlniri organizate de Asociația piețelor de capital din Turcia (TSPB) la Istanbul.Întrerupînd discuția privind bugetul în parlament, el a sosit la eveniment și a declarat că deține informații despre manipulările de pe piața bursieră, comise de o
22:00
Fierul este un nutrient foarte important in organism. El duce oxigenul la celule, prin intermediul sangelui, iar o deficienta de fier in corp se traduce prin oboseala, slabiciune si chiar anemie. Din fericire, o multime de alimente pot creste in mod natural nivelul de fier in organism.Iata care sunt acelea:1. SpanacDaca vrei sa ai mai mult fier in organism, atunci spanacul este ceea ce
21:30
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce premierul Viktor Orbán a solicitat excepția în cadrul unei întîlniri cu președintele Donald Trump la Casa Albă și s-a angajat, în schimb, să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600 de milioane de dolari și să susțină construcția a zece reactoare modulare m
