Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună
ProTV.md, 9 noiembrie 2025 17:30
Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună
Acum o oră
17:30
Atenție, șoferi. S-a format ceață pe mai multe șosele din țară. Recomandările poliției
17:30
Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună
Acum 2 ore
16:50
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova: Un tânăr ar fi luat arma tatălui său ca să i-o arate unui prieten. Cu ce alte detalii vine poliția
Acum 4 ore
16:10
Cazul împușcăturilor lângă casa primarului de Leova. Poliția: Un tânăr a luat arma tatălui său pentru a-i arăta unui prieten și a tras focuri
15:20
Cutremur de 6,8 în Japonia, a fost emisă alertă de tsunami
15:10
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
14:50
O fată de 15 ani, agresată de tatăl său, la Dubăsari. Mama acesteia a anunțat miliția
14:40
Ucraina luptă pentru restabilirea electricităţii şi căldurii după atacuri ruseşti masive
14:30
Lando Norris, pole-position la Interlagos! Piastri, dezamăgitor! Dramă totală pentru Max Verstappen
14:20
Cum vor arăta monedele euro bulgărești. Banca Națională a prezentat designul - VIDEO
14:20
Scandal la Turneul Campioanelor. Elena Rybakina a câștigat competiția, apoi a refuzat să se pozeze cu șefa WTA. Ce s-a întâmplat - VIDEO
Acum 6 ore
14:10
Momentul în care un automobil intră într-o depășire periculoasă pe o șosea - VIDEO
13:40
Max Verstappen, frustrare maximă, după dezastrul din calificările de la Interlagos: "Uitați de asta"
13:30
„O tragedie fără sens”. O mașină care fugea de poliție a intrat într-un bar din Tampa, Florida: 4 morți și 11 răniți
13:00
Poliția vine cu detalii despre cazul primarului de Leova, după ce s-a tras cu focuri de armă lângă casa lui
12:50
Incendiu la Vatra. Un container, de tip casă cu multe odăi, cuprins de flăcări. 30 de pompieri au intervenit pentru a stinge focul - GALERIE FOTO
12:40
Desprins din filmele SF! Luis Díaz a marcat dintr-un unghi imposibil și și-a lăsat colegii fără cuvinte - VIDEO
Acum 8 ore
12:10
Seria istorică s-a încheiat. Primul 0-0 după 99 de meciuri în Eredivisie
12:00
Maestrul Messi, de neoprit! Două goluri și două assist-uri în Inter Miami - Nashville 4-0
11:50
Incendiu la Vatra. Mai multe căsuțe de tip container, cuprinse de flăcări. 30 de pompieri au intervenit pentru a stinge focul - GALERIE FOTO
11:20
Casa Albă acuză BBC de „fake news” din cauza unui documentar despre insurecția de la Capitoliu
11:10
O locuință din stânga Nistrului, cât pe ce să ardă în totalitate. Vecinii au chemat pompierii, după ce au observat fum
11:10
Ce performanță! Novak Djokovic cucerește al 101-lea titlu al carierei
11:10
Președintele Siriei face prima vizită la Washington de la obținerea independenței țării, în 1946. În urmă cu câteva zile a fost scos de pe lista teroriștilor
10:50
S-a tras cu focuri de armă în fața casei primarului de Leova. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
10:50
Momentul în care un elicopter se lovește de o stâncă înainte de a se prăbuși, în Daghestan: cinci oameni au murit - VIDEO
10:40
S-a tras cu focuri de armă în fața casei primarului de Leova. Ce povestește Alexandru Bujorean
10:40
Rybakina o învinge pe numărul 1 mondial și câștigă Turneul Campioanelor 2025
Acum 12 ore
09:50
Ce spune poliția despre scandalul de la Arena Chișinău în care câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral - VIDEO
09:40
„Fung-wong” s-a transformat în super-taifun și a început să lovească Filipine. Peste 100.000 de oameni au fost deja evacuați - VIDEO
09:40
Ploi slabe și maxime de până la 15 grade se așteaptă în capitală. Cum va fi vremea în celelalte regiuni ale țării. Prognoza meteo
09:20
Scandal la Arena Chișinău. Câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare - VIDEO
09:00
Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf” - VIDEO
08:50
Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume. Elon Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni
08:30
Voronej, oraș rusesc cu peste 1 milion de locuitori, lăsat fără electricitate și căldură de un atac ucrainean
Acum 24 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.11.2025
8 noiembrie 2025
21:40
Marele premiu al Braziliei din Formula 1 a început perfect pentru Lando Norris. Britanicul de la McLaren a câștigat sprint-ul - VIDEO
21:30
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei - VIDEO
21:30
Capitala Marii Britanii s-a îmbrăcat deja în straie de sărbătoare. Străzile Londrei au fost deja împodobite, iar proprietarii magazinelor de lux s-au întrecut în acest an în decorațiuni - VIDEO
21:30
Petrocub Hîncești s-a distanțat la patru puncte de Sheriff Tiraspol în fruntea clasamentului din campionatul Moldovei - VIDEO
21:30
Scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol, când a început etapa confruntărilor. 9 duete au încântat publicul - VIDEO
21:20
O scenă neobișnuită a avut loc în Piața Roșie din Moscova. O fetiță de 11 ani l-a întrebat pe Vladimir Putin de ce unchiul ei, rănit în luptă, este trimis din nou pe front - VIDEO
21:10
Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene, reluată
21:10
Scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol, când a început etapa confruntărilor. 9 duete au încântat publicul
21:00
Capitala Marii Britanii s-a îmbrăcat deja în straie de sărbătoare. Străzile Londrei au fost deja împodobite, iar proprietarii magazinelor de lux s-au întrecut în acest an în decorațiuni
21:00
Petrocub Hîncești s-a distanțat la patru puncte de Sheriff Tiraspol în fruntea clasamentului din campionatul Moldovei
20:40
O scenă neobișnuită a avut loc în Piața Roșie din Moscova. O fetiță de 11 ani l-a întrebat pe Vladimir Putin de ce unchiul ei, rănit în luptă, este trimis din nou pe front
20:30
Ucrainenii au trăit încă o noapte sub asediul dronelor și rachetelor. Cel puțin trei persoane au murit, iar peste 30 au fost rănite după un atac asupra orașului Dnipro - VIDEO
20:20
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.11.2025
