Milioane recuperate de Vamă

23:30

Dacă ați crezut că titlul de „cel mai temut om din categoria grea” se transmite prin moștenire, ca argintăria familiei, Jon Jones se grăbește să vă dezamăgească. În ultima ediție a podcastului NoScripts, el a vorbit despre potențialul său succesor, Tom Aspinall, de parcă acesta nu ar fi campionul UFC, ci un tip cu o notă bună și un rating supraevaluat în EA Sports.Jones: „Aspinall este unidime