Cinci partide politice rămân fără alocații bugetare pentru două luni consecutive

Parlamentul de la Chișinău a fost astăzi scena unui duel al deputaţilor. Mărul discordiei a fost proiectul de lege care prevede suspendarea activității grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe toată durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Pe de o parte, au fost socialiștii care încercau să readucă Rusia și Belarus în grupurile de prietenie, iar de cealaltă parte, majoritatea parlamentară care a respins propunerea.