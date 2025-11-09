Angelina Jolie a împărtășit emoțiile trăite la Herson și Nikolaev

19:00

Mod de preparare:Carnea se curăţă de pieliţe şi de grăsimea de prisos, apoi se unge bine cu un amestec de sare, piper, paprica, foi de dafin, şi usturoi pisat şi se stropeşte cu vin. Se pune la marinat pentru 24 ore. Într-o tavă unsă cu unt se pune stratul din legume: rădăcinile şi ceapa tăiate feliuţe. Deasupra se pune carnea, foile de dafin se înlătură. Pe carne se pun bucăţele de unt, se ac