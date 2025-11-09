Presa americană: Livrările de armament american către aliații NATO și Ucraina, întârziate din cauza blocajului guvernamental din SUA

Presa americană: Livrările de armament american către aliații NATO și Ucraina, întârziate din cauza blocajului guvernamental din SUA

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md