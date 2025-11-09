Poliția, despre focurile de armă din Leova: „Nu există legătură cu declarațiile candidatului Alexandru Bujorean”
Poliția Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale după incidentul produs aseară în orașul Leova, unde au fost trase două focuri de armă în apropierea unei locuințe. Potrivit autorităților, nimeni nu a avut de suferit, iar cazul este investigat în temeiul articolului 287 din Codul Penal – „huliganism calificat”.În această dimineață, bărbatul care a alertat poliția a făcut declarații publice, afirmând că incidentul ar fi putut fi o acțiune de intimidare asupra sa. Este vorba despre Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar al orașului Leova, care a relatat că în noaptea de 8 noiembrie o mașină necunoscută ar fi staționat în fața casei sale, iar ulterior s-au auzit focuri de armă.Totuși, Inspectoratul General al Poliției precizează că, potrivit informațiilor preliminare, nu există nicio legătură între împușcături și declarațiile făcute de Bujorean. Mai mult, ancheta arată că incidentul s-a produs la o distanță considerabilă de locuința acestuia.Din primele cercetări s-a stabilit că focurile de armă ar fi fost trase de un tânăr care ar fi folosit arma de vânătoare a tatălui său pentru a o arăta unui prieten. Arma, deținută legal, a fost ridicată de poliție împreună cu tuburile cartușelor depistate la fața locului, pentru a fi supuse expertizei balistice.Ulterior, la sediul Poliției s-a prezentat tatăl tânărului, care a declarat că fiul său a luat arma din seiful familiei fără permisiune.Poliția a deschis un proces penal și continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
