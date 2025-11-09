Poliția respinge versiunea unei tentative de intimidare în cazul focurilor de armă din Leova: Un tânăr a tras cu arma tatălui său „pentru a o arăta unui prieten”

18:30

Reducerea oportunităților de veto în Uniunea Europeană s-a făcut aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi. Nu e ceva „contra" noilor membri, ci o ajustare tehnică pentru ca UE să funcționeze cu mai multe state la masă. Este comentariul fostului ministru al afacerilor externe, Nicu Popescu, numit, săptămâna trecută, emisar special pentru afaceri europene și […]